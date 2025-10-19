ETV Bharat / entertainment

'എന്‍റെ എല്ലാമെല്ലാമായ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങള്‍'; അമ്മയ്ക്കും മകള്‍ക്കും ജന്മദിനാശംസകളുമായി കാവ്യ മാധവന്‍

2018 ഒക്‌ടോബര്‍ 19നായിരുന്നു കാവ്യയ്‌ക്കും ദിലീപിനും മകള്‍ മഹാലക്ഷ്‌മി ജനിക്കുന്നത്.

കാവ്യ മാധവനും മകള്‍ മഹാലക്ഷ്മിയും (ETV Bharat)
October 19, 2025

ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമയിൽ എത്തി ആരാധക ഹൃദയം നേടിയെടുത്ത താരമാണ് കാവ്യാ മാധവന്‍. വിവാഹത്തോടെ അഭിനയത്തില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന താരം തന്‍റെ വിശേഷങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ അമ്മയ്ക്കും മകള്‍ മഹാലക്ഷ്‌മിക്കും പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുവര്‍ക്കും ഒപ്പമുള്ള മനോഹരമായ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് താരം ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.

"ഈ ദിവസത്തിന് ഇരട്ടി പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം എന്‍റെ എല്ലാമെല്ലാമായ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. എന്‍റെ അമ്മയും എന്‍റെ മകളും", കാവ്യ കുറിച്ചു. കാവ്യ ചിത്രം പങ്കുവച്ചതോടെ നിരവധി ആരാധകരാണ് അമ്മയ്ക്കും മകള്‍ക്കും പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.

മഹാലക്ഷ്‌മിയുടെ ഏഴാം പിറന്നാളാണിത്. 2018 ഒക്‌ടോബര്‍ 19 നാണ് മഹാലക്ഷ്‌മി ജനിച്ചത്. അന്ന് വിജയദശമി ദിനമായതിനാലായിരുന്നു മകള്‍ക്ക് മഹാലക്ഷ്‌മി എന്ന പേര് നല്‍കിയത്. ചൈന്നൈയിലാണ് കാവ്യയും മഹാലക്ഷ്‌മിയും ഇപ്പോള്‍ താമസിക്കുന്നത്.

മാമാട്ടിയെന്ന മഹാലക്ഷ്‌മിയുടെ വീഡിയോകളുടെ ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട്. വലിയ കുറുമ്പിയാണെന്ന് ദിലീപ് മുന്‍പ് ഒരിക്കല്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം വിവാഹ ശേഷം കാവ്യ മാധവന്‍ വീട്ടിലിരിക്കാന്‍ കാരണം ദിലീപ് ആണെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നേരത്തെ വലിയ ചര്‍ച്ച ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. അടുത്തിടെ അതിനുള്ള മറുപടി കാവ്യാ മാധവന്‍ തന്നെ നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു. താന്‍ ബ്രേക്കെടുത്തത് കുടുംബ ജീവിതം പൂര്‍ണമായും അനുഭവിച്ചറിയാന്‍ വേണ്ടിയാണെന്നും അത് തന്‍റെ വ്യക്‌തിരമായ തീരുമാനം ആയിരുന്നുവെന്നുമാണ് താരം പറഞ്ഞത്.

ഒരിക്കലും ദിലീപേട്ടന്‍ അല്ല, എന്നെ വീട്ടില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാന്‍ എന്‍റെ ആഗ്രഹത്തില്‍ എനിക്ക് മോളെ ഒക്കെ നോക്കി ആ ഒരു കാലഘട്ടം നന്നായിട്ട് എക്‌സ്‌പീരിയന്‍സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതുമെല്ലാം താരം ഒരു ചടങ്ങിനിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും 2016 നവംബർ 25നാണു വിവാഹിതരായത്. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലില്‍ ഇരുവരുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. 2018 ഒക്‌ടോബര്‍ 19നായിരുന്നു കാവ്യയ്‌ക്കും ദിലീപിനും മകള്‍ മഹാലക്ഷ്‌മി ജനിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ദിലീപിനും ആദ്യ ഭാര്യ മഞ്ജുവിനും ഒരു മകള്‍ കൂടിയുണ്ട്, മീനാക്ഷി. 1998 ഒക്‌ടോബര്‍ 20നായിരുന്നു ദിലീപ് മഞ്ജു വിവാഹം. 2000 മാര്‍ച്ച് 3നാണ് ഇരുവര്‍ക്കും മകള്‍ മീനാക്ഷി ജനിച്ചത്. 16 വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനൊടുവില്‍ 2014ലിലാണ് മഞ്ജുവും ദിലീപും തമ്മില്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞത്.

