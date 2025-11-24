ETV Bharat / entertainment

സ്വപ്‌നഫ്രെയിമിനായുള്ള 9 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; കവിയൂർ സന്തോഷിൻ്റെ അപൂർവ 'ചന്ദ്രയാത്ര' ക്ലിക്ക്!

കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലും ക്ഷമയുമാണ് ഇതുപോലൊരു ചിത്രം എടുക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചതെന്ന് കവിയൂർ സന്തോഷ് ഇ ടി വി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു

KAVIYOOR SANTHOSH, PHOTOJOURNALIST
കവിയൂർ സന്തോഷ്, ചന്ദ്രനിലൂടെ വിമാനം കടന്നുപോകുന്ന ചിത്രം (ETV Bharat)
അക്കി വിനായക്

ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട സ്വപ്‌നചിത്രം യാഥാർഥ്യമാകാൻ എടുത്തത് ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ! കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റായ കവിയൂർ സന്തോഷിന് അടുത്തിടെ ലഭിച്ച, ഉദിച്ചുയരുന്ന പൂർണ ചന്ദ്രനുള്ളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ അപൂർവ ക്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. ക്ഷമയുടെയും കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെയും വിജയം കൂടിയാണ് ഈ 'സ്വപ്‌നഫ്രെയിം'.

9 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ഒരു ക്ലിക്കിൽ

ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷം മുൻപാണ് ചന്ദ്രനിലൂടെ വിമാനം കടന്നുപോകുന്ന ചിത്രം സന്തോഷിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്. പൂർണ ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിനായി ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു. ടൈമിങ് പിഴച്ച് വിമാനം ചന്ദ്രന് മുകളിലൂടെ പറക്കുകയോ, വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഫ്രെയിമിൽ പതിക്കുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം നിരാശനായി.

KAVIYOOR SANTHOSH, PHOTOJOURNALIST
കവിയൂർ സന്തോഷ് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം (ETV Bharat)

ഒടുവിൽ, നവംബർ ആറിന് രാത്രിയിൽ, കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും ഫലമായി ആ സ്വപ്‌നചിത്രം യാഥാർഥ്യമായി. കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലും ക്ഷമയുമാണ് ഇതുപോലൊരു ചിത്രം എടുക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചതെന്ന് കവിയൂർ സന്തോഷ് ഇ ടി വി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ അപൂർവ ക്ലിക്കിനെ പ്രശംസിച്ച് വാർത്തകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

KAVIYOOR SANTHOSH, PHOTOJOURNALIST
കവിയൂർ സന്തോഷ് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം (ETV Bharat)

25 വർഷത്തെ മാധ്യമ ജീവിതം

ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതത്തിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് കവിയൂർ സന്തോഷ്. മുന്‍നിര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കിടയിലേക്കും ക്യാമറയുമായി തനിക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ് പറയുന്നു. മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത അപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ സാധിച്ചത് തന്നെയാണ് കരിയറിലെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

KAVIYOOR SANTHOSH, PHOTOJOURNALIST
കവിയൂർ സന്തോഷ് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം (ETV Bharat)

വെറും 2500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പഴയ ഒളിമ്പസ് ക്യാമറയിൽ പൂമ്പാറ്റകളെയും പ്രകൃതിയെയും പകർത്തി തുടങ്ങിയ ഈ യാത്ര പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിലേക്ക് വഴിമാറിയത് ചരിത്രനിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ്. മലയാളത്തിലെ ഒരു മുൻനിര പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവെയാണ് ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. കരിയറിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു 2006ലെ സുനാമി സമയത്തെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ. കടൽത്തിര അടിച്ചുകയറി വരുന്ന ചിത്രങ്ങളിലുപരി കടൽ വരുത്തിവെച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്. തകർന്ന ഭൂമികകളും, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളുടെ കണ്ണീരും താൻ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. അന്നൊക്കെ ഫിലിം ക്യാമറകൾ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ചിത്രങ്ങളും തൻ്റെ കൈവശമില്ല എന്നും സന്തോഷ് പറഞ്ഞു.

KAVIYOOR SANTHOSH, PHOTOJOURNALIST
കവിയൂർ സന്തോഷ് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം (ETV Bharat)

കരിയറിലെ സുപ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചിക്കുൻഗുനിയ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോഴും തൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് വിശ്രമം ഉണ്ടായില്ല. ഒരു പഴയ യമഹ ബൈക്ക് ആയിരുന്നു യാത്ര സഹായി. കനത്ത മഴയെയും മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളെയും അവഗണിച്ച് സുനാമി സമയത്തും ചിക്കുൻഗുനിയാ സമയത്തും ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തശേഷം രാത്രിയിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വച്ചു പിടിക്കും. ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കണം. എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ സമയം അർധരാത്രിയാകും.

KAVIYOOR SANTHOSH, PHOTOJOURNALIST
കവിയൂർ സന്തോഷ് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം (ETV Bharat)
പകർത്തിയതിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്ന മഅദനിയുടെ ചിത്രം അക്കാലത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിനു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം. ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടതുപക്ഷവും പിഡിപിയും ആദ്യമായി കുറ്റിപ്പുറത്ത് വേദി പങ്കിടുന്നു. ആ പരിപാടി കവർ ചെയ്യാൻ ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മഅദനി ചില കാര്യങ്ങൾ കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ചൂണ്ടുന്ന കൈ പിണറായി സഖാവിൻ്റെ നേരെയാണെന്ന് തോന്നും. മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. എനിക്കുമാത്രം ലഭിച്ച അപൂർവമായ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്- സന്തോഷ് പറയുന്നു.
KAVIYOOR SANTHOSH, PHOTOJOURNALIST
കവിയൂർ സന്തോഷ് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം (ETV Bharat)
തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നടൻ മോഹൻലാൽ സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ, മലയാളത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ, വിഖ്യാത സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ എന്നിവരെ ഒറ്റ ഫൈയിമിൽ ഒതുക്കിയുള്ള ഒരു ചിത്രം തനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സന്തോഷ് പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിലെ ഇത്രയധികം ലെജന്‍ഡുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ.വിളപ്പിൽശാല സമരം, നിരവധി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാർച്ചുകൾ, ബജറ്റ് അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ സംഭവിച്ച കയ്യാങ്കളി തുടങ്ങി നിരവധി സംഭവവികാസങ്ങളിൽ സന്തോഷ് പ്രേക്ഷകരുമായി സംവദിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി.

"ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെ കൃത്യസമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇമ വെട്ടുന്ന സമയംകൊണ്ട് അപൂർവമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം" കവിയൂർ സന്തോഷ് പറയുന്നു.

വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.

കവിയൂർ സന്തോഷ് (ETV Bharat)

KAVIYOOR SANTHOSH
PHOTOJOURNALIST
PLANE THROUGH THE MOON
RARE PICTURES
KAVIYOOR SANTHOSH INTERVIEW

