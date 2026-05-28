'ആന്‍റണി പെപ്പെയുടെ കിന്‍റ്വല്‍ ഇടി! ആക്ഷന്‍സ് ഗംഭീരം', കാട്ടാളന്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിര്‍മിച്ച ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

Kattalan (Photo: Movie Poster)
Published : May 28, 2026 at 1:14 PM IST

രാധകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് കാട്ടാളന്‍. ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിര്‍മിച്ച ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ഇന്നാണ് (മെയ് 28) ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നേരത്തെ സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു. ആന്‍റണി പെപ്പെ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഷോ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എന്ന് നോക്കാം.

അഭിനേതാക്കൾക്കൊപ്പം മൃഗങ്ങൾക്കും, ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രം കാടിനോടും മൃഗങ്ങളോടും സാഹസ്സികമായി പോരാടുന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ പോള്‍ ജോര്‍ജ് ആണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

തിയേറ്ററില്‍ ആവേശം കൊള്ളിച്ചാണ് ചിത്രം എത്തിയതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം. കാട്ടാളന്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാവുമെന്നാണ് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയവര്‍ പറയുന്നത്. ആന്‍റണി വര്‍ഗീസ് പെപ്പെയുടെ അഭിനയത്തിനും ആക്ഷനും വലിയ കയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിക്കും വലിയ പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നുമുണ്ടാകുന്നത്.

കാട്ടാളന്‍ തിയേറ്റര്‍ തൂക്കുമെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ കുറിക്കുന്നത്. മറ്റു അഭിനേതാക്കള്‍ക്കും കയ്യടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. "കൊള്ളാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന്റ നട്ടെല്ല്, അതിന്‍റെ കൂടെ രവി ബസൂറിന്‍റെ ബി ജി എം കൂടി ആയപ്പോൾ രസം ഉണ്ട് കാണാന്‍. ഒരു ആക്ഷൻ പ്രേമി ആണേൽ ഉറപ്പായും ഒരു വട്ടം കാണാം, പെപെ നല്ല കിന്റൽ ഇടി, പിന്നെ മാർക്കോയിൽ ഉള്ള cyras ഒക്കെ വൻ സീൻ പുള്ളിയെ കാണുമ്പോ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു പേടി ആണ്. ഇതിൽ ഒരു ഫോറെസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് മാത്രം മതി പടത്തിന്റെ output നമുക്ക് അറിയാൻ പെർഫെക്ട്... മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഒരു നൈസ് പടം", എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആനയുമായുള്ള സംഘട്ടന രംഗങ്ങള്‍ വിഎഫ്എക്‌സ് ആയല്ല ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും യഥാർത്ഥ ആനയെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നും ഇതിനകം സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരുന്നു. 'മാർക്കോ' പോലെ ഹെവി വയലൻസ് കാട്ടാളനിലുമുണ്ട്.

തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ഈ ചിത്രം പിന്നീട് ഇടുക്കി, തേനി, പൂനെ, ചെന്നൈ, രാമേശ്വരം, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ചിത്രീകരണം.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രീ സെയില്‍സിലും മികച്ച ബുക്കിംഗ് ആണ് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യദിനത്തില്‍ വലിയ രീതിയിലുള്ള കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

ചിത്രത്തില്‍ ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയ്ക്ക് പുറമെ ദുഷാര വിജയൻ, സുനിൽ, കബീർ സിംഗ് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 140 ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂളായിരുന്നു. മലയാളത്തിന് പുറമെ ബോളിവുഡിലെയും കോളിവുഡിലെയും താരങ്ങളും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. പാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും അടക്കം വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്നത്.

ടി സീരീസാണ് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷിമാരൂ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡിസിട്രിബ്യൂട്ടർ പാർട്‌നര്‍.

മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം കഥപറയുന്നത്. വമ്പൻ സാങ്കേതിക മികവോടെയും വലിയ മുതല്‍മുടക്കിലുമാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള , മികച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരുടെ ഒരു സംഗമം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. അഞ്ചു ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ലോകത്തെ തന്നെ മികച്ച ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫര്‍ കെംബ കൊച്ചടക്കിയും സംഗീത സംവിധായകന്‍ അജനീഷ് ലോകനാഥും ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ സംഗീത രംഗത്തെ മാസ്‌മരിക സംഗീത സംവിധായകനാണ് അജനീഷ് ലോകനാഥ്. ഇവർക്കു പുറമേ മികച്ച സാങ്കേതികവിദഗ്ദരുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആണി നിരക്കുന്നുണ്ട്.

ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രംഗത്തെ അതികായരായ ഫാർസ് ഫിലിംസാണ് 'കാട്ടാളൻ' സിനിമയുടെ ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവൽ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ മാസ്സ് ചിത്രത്തിൽ സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ബിഗ് ബി, ചാപ്പ കുരിശ്, മുന്നറിയിപ്പ്, ചാർലി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ണി ആറാണ്.

