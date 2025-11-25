ETV Bharat / entertainment

ആൻ്റണി വർഗീസിൻ്റെ 'കാട്ടാളൻ': ആവേശത്തിലെ ഹിപ്സ്റ്റർ പ്രണവ് രാജ് പ്രധാനവേഷത്തിൽ, ഒപ്പം കാന്താര സംഗീതവും

ഫഹദ് ഫാസിൽ ചിത്രം 'ആവേശ'ത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ പ്രണവ് രാജ് (ഹിപ്സ്റ്റർ) ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത

KATTALAN MOVIE , PRANAV RAJ
പ്രണവ് രാജ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ക്യൂബ്സ് എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമിച്ച് പോൾ ജോർജ്ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം കാട്ടാളൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തുവിട്ട് അണിയറപ്രവർത്തകർ. ഫഹദ് ഫാസിൽ ചിത്രം 'ആവേശ'ത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ പ്രണവ് രാജ് (ഹിപ്സ്റ്റർ) ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. ചിത്രത്തിൽ ആൻ്റണി വർഗീസാണ് നായകനായെത്തുന്നത്.

'ഹിപ്സ്റ്റർ ഗെയിംസ്' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെ നേടിയെടുത്ത പ്രണവ് രാജ്, 'ആവേശ'ത്തിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. 'രങ്കണ്ണൻ്റെ സ്വന്തം അജു'വായെത്തിയ പ്രണവ്, തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ 'കാട്ടാളനി'ലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കാനാണ് എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ആവേശത്തിനുശേഷം പ്രണവ് രാജ് അഭിനയിക്കുന്ന അടുത്ത ചിത്രമേത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും യാതൊരു വ്യക്തതയും പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ഹിപ്സ്റ്റർ കാട്ടാളൻ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടത്.

വലിയ ബജറ്റിലും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയിലുമാണ് 'കാട്ടാളൻ്റെ' നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ ചിത്രീകരിച്ചത് തായ്‌ലൻഡിലാണ്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നിരവധി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്

പ്രശസ്ത തായ്‌ലൻഡ് മാർഷൽ ആർട്‌സ് ചിത്രമായ 'ഓങ്-ബാക്കി'ൻ്റെ സ്റ്റണ്ട് കോറിയോഗ്രാഫറായ കെച്ച കെംബഡികെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റണ്ട് രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. 'ഓങ്-ബാക്ക്' സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ പോംഗ് എന്ന ആനയും 'കാട്ടാളൻ്റെ' ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 2'വിന് ശേഷം കന്നഡയിലെ ശ്രദ്ധേയ സംഗീത സംവിധായകനായ അജനീഷ് ലോക്നാഥാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേകത ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പ് വർധിപ്പിക്കുന്നു.

മലയാള താരങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ മുൻനിര അന്യഭാഷാ താരങ്ങളും 'കാട്ടാളനി'ൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. തെലുഗു താരം സുനിൽ, കബീർ ദുഹാൻ സിങ്, പാർത്ഥ് തീവാരി തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത് 'ബിഗ് ബി', 'ചാപ്പ കുരിശ്', 'മുന്നറിയിപ്പ്', 'ചാർലി' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ണി ആറാണ്.

പോൾ ജോർജ്ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സിനിമയായ 'കാട്ടാളൻ' 2026 മെയ് മാസത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്താനാണ് നിലവിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റുകളും പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയ ആകാംക്ഷയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പിആർഒ- ആതിര ദിൽജിത്ത്.

Also Read: വിലായത്ത് ബുദ്ധയിലെ 'തിലകന്‍ വൈബ്', ഏഴ് അടി താഴേക്ക് എടുത്തുചാടിയ കുട്ടിയും ഊക്കൻ ടിൻ്റുവും; വിശേഷങ്ങളുമായി ഷമ്മി തിലകൻ

TAGGED:

KATTALAN
PRANAV RAJ
ANTONY VARGHESE
NEW RELEASE
KATTALAN MOVIE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.