ആനക്കൊമ്പും വെടിക്കോപ്പും, ഇടിപ്പൂരം തീർക്കാൻ 'കാട്ടാളൻ' എത്തുന്നു; റിലീസ് മെയ്‌ മാസത്തില്‍

ആനക്കൊമ്പും വെടിക്കോപ്പും, ഇടിപ്പൂരം തീർക്കാൻ 'കാട്ടാളൻ' എത്തുന്നു; റിലീസ് മെയ് മാസത്തില്
കാട്ടാളൻ മെയ് മാസത്തില് ആഗോള റിലീസിനെത്തുന്നു. ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയ്ക്ക് പുറമെ കബീർ ദുഹാൻ സിങ്, ദുഷാര വിജയൻ, ജഗദീഷ്, ആൻസൺ പോൾ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 5:16 PM IST
ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയെ നായകനാക്കി പോല് ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ മൂവി കാട്ടാളൻ മെയ് മാസത്തില്. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി ഉള്പ്പെടുത്തിയ പുതിയ പോസ്റ്റർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. പടക്കളത്തിലെ പോരാളികളെ പോലെ കൈകളില് ആയുധങ്ങളുമായി നില്ക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളുടെ ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററില്. പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായി കഴിഞ്ഞു.
സമീപകാല മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റം മികച്ച ആക്ഷൻ - വയലൻസ് ചിത്രമായിരുന്നു മാർക്കോ. മാർക്കോക്കു ശേഷം ക്യൂബ്സ് എന്റെർടെയ്ൻമെന്റിന്റെ ബാനറില് വലിയ മുതല്മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന കാട്ടാളൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് ആണ്. ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയ്ക്ക് പുറമെ കബീർ ദുഹാൻ സിങ്, ദുഷാര വിജയൻ, ജഗദീഷ്, ആൻസൺ പോൾ എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നു.
കാടാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം. ഒരു കാട്ടാളൻ വേട്ടക്കിറങ്ങുന്നതും കാടിനോടും, കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും സാഹസികമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കരുത്തനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തില് നായകനായി എത്തുന്ന ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയുടെ കരിയറിലെ മികച്ച കഥാപാത്രമാകും കാട്ടാളനിലേത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. സംഗീത ലോകത്ത് പുത്തൻ ഹരമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഹനാൻ ഷാ, ആവേശം ഫെയിം ഹിപ്സ്റ്റർ പ്രണവ് രാജ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ ഹരമായ രവി ബ്രസൂറിൻ്റെ സംഗീതം, ലോക പ്രശസ്തി നേടിയ ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫർ കെച്ച കെമ്പടിക്ക എന്നിങ്ങനെ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.
ഗാനങ്ങൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, സുഹൈൽ കോയ , സംഭാഷണം - ഉണ്ണി ആർ, ഛായാഗ്രഹണം - രണ ദേവ്, എഡിറ്റിങ് - ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം - സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - ധന്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ സി സദർ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഡിപിൽദേവ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്- ബിനു മണമ്പൂർ, പ്രവീൺ എടവണ്ണപ്പാറ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ.
