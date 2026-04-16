'ആന്റണി നാമ നെനച്ചമാതിരിയില്ല': ആനക്കള്ളന്റെ മാസ്സ് ആക്ഷൻ, തീപാറിച്ച് കാട്ടാളൻ ട്രെയിലർ
ആക്ഷനും വയലൻസുമായി കാട്ടാളൻ ഒഫീഷ്യല് ട്രെയിലർ. സോഷ്യല് മീഡിയയില് കയ്യടി. പെപ്പെയുടെയും സംഘത്തിന്റെ മാസ്സ് ഡയലോഗും തരംഗമാകുന്നു.
Published : April 16, 2026 at 10:28 AM IST
ക്യൂബ്സ് എൻ്റെർടെയ്ൻമെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മിച്ച് പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാട്ടാളന്റെ ഒഫീഷ്യല് ട്രെയിലർ പുറത്ത്. വിഷു ദിനത്തിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടത്. ചിത്രം മെയ് മാസത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി പുറത്തുവിട്ട ട്രെയിലർ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ സ്വീകാര്യതയോടെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ബ്രമാണ്ഡ ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചേരുവുകളും ചേർത്ത ട്രെയിലർ ഏറെ ആകർഷകമാണ്. 'പത്തിരുന്നൂറ് ആനകളെ കൊന്ന് കൊമ്പു കടത്തിയ ഒരു കാട്ടു കൊള്ളക്കാരനുണ്ട്, സത്യമംഗലം കാട്ടിലെ ആനകൾ അവനെ കണ്ടാൽ പതുങ്ങുമെന്നാ ചൊല്ല്', 'മരണപ്പെട്ട ഒരപ്പനു വേണ്ടിയുള്ള മകന്റെ പ്രാർഥനയെന്താന്നറിയാമോ, അപ്പൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്തോ, അതു മകൻ നടത്തുക', 'ചെകുത്താൻ്റെ പ്ലാൻ തെറ്റിക്കുന്നതാ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം', 'ആൻ്റെണി, നാം നെനച്ച മാതിരിയല്ലെ' -തുടങ്ങിയ ഡയലോഗുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കയ്യടി നേടുന്നുണ്ട്.
ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാകും വിധത്തിലുള്ളതാണ് ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ഡയലോഗുകളും രംഗങ്ങളും. കാടിൻ്റേയും, ആന വേട്ടക്കാരൻ്റേയും സംഭവബഹുലമായ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമായിട്ടാണ് കാട്ടാളനെ ട്രെയിലർ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇതാദ്യമാണ് ഒരു ആന വേട്ടക്കാരൻ്റെ കഥ അഭ്രപാളികളിൽ എത്തുന്നത്.
പത്തിരുന്നൂറു ആനകളെ കൊന്നു കൊമ്പു കടത്തിയ ഒരു കാട്ടു കൊള്ളക്കാരനെ കണ്ടാൽ സത്യമംഗലം കാട്ടിലെ ആനകൾ പോലും ഒന്നു പരുങ്ങുമെന്നു പറയുമ്പോൾ ആൻ്റണി എന്ന ആന വേട്ടക്കാരനെ കുറിച്ച് ഏറെ വ്യക്തത വരും. ആനയോട് സന്ധിയില്ലാത്ത ആക്രമണം നടത്തുന്ന ആൻ്റണിക്ക് ആനക്കൊമ്പു മാത്രമല്ല മറ്റു ചില പ്രതികാരങ്ങളും ഉള്ളതാണ് ചിത്രത്തെ സംഘർഷഭരിതമാക്കുന്നത്. കാട്ടുകൊള്ളക്കാരന്റെ വേഷത്തിലെത്തുന്നത് ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയാണ്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള മികച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടേയും സംഗമം ചിത്രത്തെ ഏറെ ആകർഷകമാക്കുന്നു. സംഗീതജ്ഞൻ രവി ബ്രസൂർ, ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രഫർ കെംബ കെച്ചടിക്ക എന്നിവർ കാട്ടാളനില് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ജോണറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അഞ്ചു ഭാഷകളിലായി പ്രദർശനത്തിനെത്തും.
ജഗദീഷ്, സിദ്ദിഖ്, കബീർദുഹാൻ സിങ്, ദുഷാര വിജയൻ, ആൻസൺ പോൾ, രാജ്കിരൺ ദാസ്, ഷോൺ ജോയ് എന്നിവർക്കൊപ്പം വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ വലിയ ആസ്വാദകവൃന്ദത്തിന്റെ ഉടമകളായ റാപ്പർ ജിനി, ഹനാൻഷാ, കിൽ താരം പാർഥ് തിവാരി, ഷിബിൻ എസ്. രാഘവ്, ഹിപ്സ്റ്റർ പ്രണവ് രാജ് തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളും ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ഗാനങ്ങൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, സുഹൈൽ കോയ , സംഭാഷണം - ഉണ്ണി ആർ, ഛായാഗ്രഹണം - രണ ദേവ്, എഡിറ്റിങ് - ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം - സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - ധന്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ സി സദർ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഡിപിൽദേവ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്- ബിനു മണമ്പൂർ, പ്രവീൺ എടവണ്ണപ്പാറ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ. പിആർഒ - വാഴൂർ ജോസ്.
