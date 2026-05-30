കേരളത്തില് മികച്ച ഓപ്പണിംഗ്; പെപ്പെയുടെ കാട്ടാളന് ബോക്സ് ഓഫിസില് ഗംഭീര പ്രകടനം, രണ്ടാം ദിവസത്തില് നേടിയത്
ആന്റണി വര്ഗീസ് പെപ്പെയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 11:29 AM IST
മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പെപ്പെ തന്റെ പുതിയ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രമായ കാട്ടളനിലൂടെ വീണ്ടും ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നവാഗതനായ പോള് ജോര്ജ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച ഈ ചിത്രം നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂബ്സ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സ് ആണ്.
ആനക്കൊല്ലി എന്ന കാടും അവിടെ നടക്കുന്ന ആനവേട്ടയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. ആനവേട്ടക്കാർ തമ്മിലുള്ള പകയും സംഘർഷവുമെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിലേക്ക് ആന്റണി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കൂടി എത്തുന്നതോടെ ചിത്രം കൂടുതല് സംഘര്ഷഭരിതമാകുന്നു.
വില്ലന്മാരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. അവരുടെ ലോകവും കഥാപശ്ചാത്തലവുമാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. പിന്നീടാണ് നായകനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആൻ്റണി വർഗീസ് എന്ന തൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽത്തന്നെയാണ് പെപ്പെയുടെ കഥാപാത്രം സ്ക്രീനിലെത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു കാടിനുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ കാടിനെ ആനവേട്ടക്കാർ അടക്കിവാഴുന്ന ലോകമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനകളില് നിന്ന് ഗ്രാമീണരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായി ആദ്യം തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീടത് അതിലും വലിയ തലവേദനയായി മാറുകയാണ്.
വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം. കെജിഎഫ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ രവി ബസ്രൂറിന്റെ ശക്തമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ചിത്രത്തിന് ആവേശം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ കാട്ടാളന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മികച്ച കലക്ഷനാണ് നേടിയത്. ആന്റണി വര്ഗീസ് പെപ്പെയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നല്കിയത്.
ആദ്യദിനത്തില് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 4.35 കോടി രൂപ നേടി. എന്നാല് ആന്റണിയുടെ ആര് ഡി എക്സ് അജഗജാന്തരം എന്നീ സിനിമകളുടെ ആദ്യ ദിന കലക്ഷനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് 1,38 കോടി രൂപയുമാണ് നേടിയത്. ആദ്യദിവസത്തെ കണക്കുകളില് ഈ കുതിപ്പ് ഒരു സോളോ ലീഡ് എന്ന നിലയില് പെപ്പെയുടെ ഉയര്ന്ന വരുമാന ചിത്രമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കാട്ടാളൻ ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 3.80 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന്4.35 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശ വരുമാനം ലഭിക്കാത്തതിനാല് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വരുമാനം നിലവില് 4.35 കോടി രൂപയാണ്. പ്രധാനമായും മലയാളത്തില് നിന്ന് തന്നെയാണ് മികച്ച വരുമാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം ദിവസത്തില് ആഗോളതലത്തില് നിന്നും 9.02 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന വിവരം. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക്ക് നല്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 5.40 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് കലക്ഷനൊന്നും ലഭ്യമല്ല.
മോഹന്ലാല് ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറന്ന ദൃശ്യം 3 ഒരേസമയം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ലഭ്യമായ സ്ക്രീനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ചിത്രം നിലവിൽ കാര്യമായ സ്ക്രീൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
കേരളത്തിൽ മാത്രം ചിത്രം 3.50 കോടി കലക്ഷൻ നേടി, അതേസമയം കർണാടക, തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ അധിക പിന്തുണ നൽകി.
ആദ്യ ദിവസത്തെ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മൊത്ത വരുമാനം ഇതാ:
കേരളം: ₹3.50 കോടി
APTG (ആന്ധ്രാപ്രദേശ് & തെലങ്കാന): ₹0.30 കോടി
കർണാടക: ₹0.18 കോടി
തമിഴ്നാട്: ₹0.09 കോടി
ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ: ₹0.30 കോടി
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രകടനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളം പതിപ്പില് നിന്നാണ് സംഭാവന ചെയ്തത്. 3.25 കോടി നേടി, 48% ഒക്യുപെൻസിയും നേടി. ബഹുഭാഷാ പതിപ്പും ചിത്രത്തിലെ വരുമാനം നോക്കുകയാണെങ്കില് ഹിന്ദി പതിപ്പ് 0.28 കോടിയും തെലുഗു പതിപ്പ് 0.20 കോടി രൂപയുമാണഅ വരുമാനം. തമിഴ്, കന്നഡ പതിപ്പുകൾക്ക് യഥാക്രമം 0.05 കോടി രൂപയും 0.02 കോടി രൂപയും നേടി.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഇടങ്ങളായ കൊച്ചി അസാധാരണമായ 77.8% ഒക്യുപെൻസിയുമായി വേറിട്ടു നിന്നു, അതേസമയം തിരുവനന്തപുരവും 42.3% മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന
ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഡാറ്റയും ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രവണതയെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുത്. ബുക്ക് മൈ ഷോയില്, കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാത്രം കട്ടാളന് 61.86K ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുഴിച്ചു, ഇതോടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം വിൽപ്പന 126.73K ടിക്കറ്റുകളായി. ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തില് നോക്കുമ്പോൾ, പിവിആര്, ഐനോക്സ്, സിനിപോളിസ് എന്നിവയിലുടനീളം 1,100-ലധികം ടിക്കറ്റുകൾ ചിത്രം മുൻകൂട്ടി വിറ്റു. ഈ വിൽപ്പനയുടെ ഭൂരിഭാഗവും പിവിആറില് നിന്നാണ്, അത് 800-ലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വില്പ്പന നടത്തി.
മൊത്തത്തില് കാട്ടാളന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ശനി, ഞായര് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഗണ്യമായ കുതിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം.വലിയ മുതല്മുടക്കില് അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്.
ജഗദീഷ്, കബീർദുഹാൻ സിംഗ്, സിദ്ദിഖ്, ആൻസൺ പോൾ അടക്കം ബോളിവുഡിലേയും മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേയും പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.