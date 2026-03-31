വമ്പന് ദൃശ്യവിരുന്ന്, വരവറിയിച്ച് കത്തനാര് ട്രെയിലര്; ജയസൂര്യ വേറെ ലെവല്! പ്രേക്ഷകര് ഞെട്ടുമെന്നുറപ്പ്
മലയാളത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത് തെലുഗു സൂപ്പര് താരം അനുഷ്ക ഷെട്ടിയാണ്. താരത്തിന്റെ ആദ്യമലയാള ചിത്രമാണിത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 1:39 PM IST
ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ 'കത്തനാര്' തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്. ഇപ്പോഴിതാ മലയാളത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ വരവറിയിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിലര് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ചിത്രത്തില് ജയസൂര്യയാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാണ് പിടിച്ചു പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാ പ്രേമികള് ഒന്നടങ്കം ആകാംക്ഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് കത്തനാര് എന്ന സിനിമയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
റോജിൻ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ രാമാനന്ദ് , റോജിൻ തോമസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. മലയാള സിനിമയെ മറ്റൊരു തലത്തില് എത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമാനുഭവമായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കഥാപാത്രമായി കത്തനാര് മാറുമെന്നും ട്രെയിലര് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അമാനുഷിക ശക്തികളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന, കേരളത്തിലെ പുരോഹിതനായ കടമറ്റത്ത് കത്തനാരുടെ കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കേട്ട കഥകളില് നിന്നും കണ്ട ചിത്രങ്ങളില് നിന്നുമെല്ലാം തീര്ത്തും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് കത്തനാര് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയും ട്രെയിലര് നല്കുന്നുണ്ട്.
തെലുഗു സൂപ്പര്താരം അനുഷ്ക ഷെട്ടി ആദ്യമായി മലയാളത്തില് എത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ 'ഹോം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം റോജിന് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കത്തനാര്'. വെർച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിനൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തമിഴിൽ നിന്ന് പ്രഭുദേവ, സാൻഡി മാസ്റ്റർ, കുൽപ്രീത് യാദവ്, ഹരീഷ് ഉത്തമൻ, നിതീഷ് ഭരദ്വാജ് (ഞാൻ ഗന്ധർവൻ ഫെയിം), മലയാളത്തിൽ നിന്ന് സനൂപ് സന്തോഷ്, വിനീത്, കോട്ടയം രമേശ്, ദേവിക സഞ്ജയ്, കിരണ് അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി പതിനഞ്ചിലധികം ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കൊ-പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണമൂർത്തി.
ഛായാഗ്രഹണം- നീൽ ഡി കുഞ്ഞ, സംഗീതം- രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉണ്ണി, എഡിറ്റിംഗ്, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - റോജിൻ തോമസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - രാജീവൻ, ആക്ഷൻ ഡിസൈൻ - റോജിൻ തോമസ്, ആക്ഷൻ- ജംഗ്ജിൻ പാർക്ക്, കലൈ കിങ്സൺ, ഹെഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് - സെന്തിൽ നാഥ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സിദ്ധു പനക്കൽ, കലാ സംവിധാനം - അജി കുട്ടിയാനി, രാം പ്രസാദ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർസ് - ശാലം, ഗോപേഷ് ശരത്, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, വസ്ത്രങ്ങൾ - അനീഷ് തൊടുപുഴ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - സിങ്ക് സിനിമ, ഓഡിയോഗ്രഫി - അജിത് എ ജോർജ്, കളറിസ്റ്റ് - ലൂക്കാസ്, വിഎഫ്എക്സ് ആൻഡ് ഡിഐ സ്റ്റുഡിയോ - പോയറ്റിക് , പിആർഒ - ശബരി, വാഴൂർ ജോസ്.
Read More:
