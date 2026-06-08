സൂര്യയുടെ കരിയര് ഹിറ്റ്! ഒടിടിയില് തരംഗമാകാന് കറുപ്പ്; റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
ബോക്സ് ഓഫിസില് 300 കോടിക്ക് മുകളില് നേടിയ കറുപ്പ് ഒടിടിയിലേക്ക്, എപ്പോള്, എവിടെ സിനിമ കാണാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 3:06 PM IST
സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററായി മാറിയ ചിത്രമാണ് കറുപ്പ്. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് 300 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം ഇതിനോടകം നേടിയത്. പതിമൂന്ന് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം ശക്തമായ തിരച്ചുവരവാണ് താരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മെയ് 14 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രത്തെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് വരവേറ്റത്. ആഗോളതല ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കുതിപ്പാണ് ചിത്രം നടത്തിയത്. എന്നാല് സൂര്യയുടെ ഒരു ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനായി വര്ഷങ്ങളോളമാണ് ആരാധകര് കാത്തിരുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ആര് ജെ ബാലാജിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനായി തയാറെടുക്കുകയാണ്.
ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ ജൂൺ 12 മുതൽ ചിത്രം പ്രദര്ശനം ആരംഭിക്കും. വൻ തുകയ്ക്കാണ് ചിത്രം ആമസോൺ പ്രൈം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം.
ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റര് റണ് ഇതുവരെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വമ്പന് മാസ് ആക്ഷന് രംഗങ്ങളാല് വലിയ ദൃശ്യവിരുന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സിനിമ സമ്മാനിച്ചത്.
ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തിയാലും തിയേറ്ററിൽ പ്രദര്ശനം ഇനിയും തുടര്ന്നേക്കാം. 2026 ല് തമിഴ്നാട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രം കൂടിയാണ് കറുപ്പ്.
ഇന്ദ്രൻസ്, അനഘ രവി, സ്വാസിക, ശിവദ തുടങ്ങി മലയാളി താരങ്ങളും ചിത്രത്തില് അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇരുപത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തൃഷയും സൂര്യയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. 2005 ഡിസംബറില് റിലീസായ ആറു എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്. ഇരുവരും ഇതുവരെ ചെയ്ത വേഷങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ ഗെറ്റപ്പിലും മേക്കോവറിലുമാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ജയ് ഭീമിന് ശേഷം സൂര്യ അഭിഭാഷകന്റെ വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
വൈറൽ ഹിറ്റുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവ സംഗീത സംവിധായകൻ സായ് അഭ്യാങ്കറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
മുക്കുത്തി അമ്മന്, വീട്ടില വിശേഷം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്കുശേഷം ആർ ജെ ബാലാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. സൂര്യയുടെ 45-ാമത്തെ സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയും കറുപ്പിനുണ്ട്. ഏകദേശം 32 മാസങ്ങള് എടുത്താണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ പൂര്ത്തിയാക്കിയതെന്ന് സംവിധായകന് ഒരിക്കല് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഡ്രീം വാരിയർ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ എസ്.ആർ. പ്രകാശ് ബാബുവും എസ്.ആർ. പ്രഭുവും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: അരവിന്ദ് രാജ് ഭാസ്കരൻ. തിരക്കഥ: അശ്വിൻ രവിചന്ദ്രൻ - രാഹുൽ രാജ് - ടി. എസ്. ഗോപി കൃഷ്ണൻ - കരൺ അരവിന്ദ് കുമാർ.
god mode ON 🔥 #KaruppuOnPrime, June 12@Suriya_offl @RJ_Balaji @SaiAbhyankkar @dop_gkvishnu @trishtrashers @prabhu_sr #Indrans @natty_nataraj #Swasika @SshivadaOffcl #SupreethReddy #AnaghaMayaRavi #VikramMor @kalaivananoffl #ArunVenjaramoodu @PraveenRaja_Off @ZeeTamil… pic.twitter.com/VeKFZ4qViA— prime video IN (@PrimeVideoIN) June 8, 2026
ഛായാഗ്രഹണം: ജി. കെ. വിഷ്ണു, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്, ചിത്രസംയോജനം: ആർ. കലൈവാണൻ, സംഘട്ടനം: വിക്രം മോർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: രാജേന്ദ്രൻ പി.എസ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം: പെരുമാൾ ശെൽവം, ചമയം: വിനോദ് സുകുമാരൻ, കളറിംഗ്: റെഡ് ചില്ലീസ്.കളർ, വി.എഫ്.എക്സ്, ഭീഷ്മ സ്റ്റുഡിയോസ്.