'ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതായിരുന്നു'; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സംവിധായകന് ആര് ജെ ബാലാജി
കറുപ്പ് ചിത്രം റിലീസ് പ്രതിസന്ധിയില് മാപ്പ് ചോദിച്ച് സംവിധായകന് ആര്.ജെ. ബാലാജി. പ്രശ്നങ്ങള് ഉടന് പരിഹരിക്കുമെന്നും സംവിധായകന്.
Published : May 14, 2026 at 4:18 PM IST
തമിഴ് സൂപ്പര്താരം സൂര്യയെ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മുടങ്ങിയതില് ആരാധകരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് സംവിധായകന് ആര്.ജെ. ബാലാജി.
ഡ്രീം വാരിയര് പിക്ചേഴ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് തമിഴ്നാട്, കേരളം, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളില് രാവിലെ ഒന്പത് മണിക്കുള്ള ആദ്യ പ്രദര്ശനം റദ്ദായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വികാരധീനനായി ബാലാജി ഖേദപ്രകടനുമായി എത്തിയത്.
സിനിമ കാണാനായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് രാവിലെ ഒന്പത് മണിക്ക് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ആരാധകരോട് ആത്മാർഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതായിരുന്നുവെന്ന് ബാലാജി പറഞ്ഞു.
മേയ് 14-ന് ചിത്രം വലിയ രീതിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നും ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ആകണമെന്നും താൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. തന്റെ കണ്ണുകളിൽ വരുന്നത് വേദനയാണെന്നും എന്നാൽ ചിത്രം വൈകുന്നേരത്തോടെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും ആർ ജെ ബാലാജി പറഞ്ഞു.സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടും ശബ്ദമിടറിക്കൊണ്ടുമാണ് ബാലാജി പ്രേക്ഷകരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചത്.
ആര് ജെ ബാലാജിയുടെ വാക്കുകള്
‘‘എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കാറിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണിത്. ഇത് അവസാനത്തേതാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എല്ലാ ആരാധകരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. സിനിമ കാണാനായി അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് രാവിലെ ഒന്പത് മണിക്ക് തിയേറ്ററിൽ എത്തിയ തമിഴ്നാട്, കേരളം, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.നിങ്ങള് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നാലും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കരുതായിരുന്നു. വീട്ടിലെയും ജീവിതത്തിലെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറിനിൽക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ആ സിനിമ കാണാൻ പോയത് തന്നെ ഇത്രയും വലിയ സ്ട്രെസ്സ് ആയതിലും, അത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ടും സിനിമ കാണാൻ പറ്റാതെ പോയതിലും എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട്. ഞാനും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് സിനിമ റിലീസ് ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
മേയ് 14-ന് സിനിമ റിലീസ് ആകുമെന്നും വലിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ആകുമെന്നും ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഇത് അത്രയധികം ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് മറ്റൊരു വശമാണ്. എങ്കിലും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ദൈവം ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യിച്ചു തരുമെന്നും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അതിനായി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യ സർ അടക്കം ഒരുപാട് പേർ ഇതിനായി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലതാമസത്തിനും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സ്ട്രെസ്സിനും ഞാൻ വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ടാകും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സിനിമ എത്തും, അത് ഗംഭീരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയാറുള്ളതുപോലെ 'കറുപ്പ് വരും'. വഴി മറക്കില്ല. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേർ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും മറികടന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സിനിമ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം കൂടെയുണ്ട്, എല്ലാം ശുഭമായി ഭവിക്കും. സിനിമ നല്ലതായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി.’’– ആർ ജെ ബാലാജി പറഞ്ഞു.
സിനിമ റിലീസാവാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള് സംവിധായകന് പലപ്പോഴും വികാരാധീനനാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കറുപ്പ് സിനിമയുടെ നിര്മാതാക്കളിലൊരാളായ എസ് ആര് പ്രഭു മെയ് 14 പുലര്ച്ചെ ഒരുമണിയോടെയാണ് പ്രദര്ശനം റദ്ദാക്കിയ വിവരം സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കാരണങ്ങള്കൊണ്ടാണ് ഒൻപത് മണിയുടെ പ്രദര്ശനം നിര്ത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നതില് പ്രേക്ഷകരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.