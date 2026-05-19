സൂര്യയുടെ കരിയർ ബെസ്റ്റ്! കറുപ്പ് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിലേക്ക്; നാലുദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് റെക്കോര്ഡ് കലക്ഷന്
ബോക്സ് ഓഫിസില് ശരവേഗത്തില് കുതിച്ച് കറുപ്പ്, പതിമൂന്ന് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം സൂര്യ ശക്തമായ തിരച്ചുവരവ് നടത്തിയ ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 1:48 PM IST
തിയേറ്ററില് തരംഗം തീര്ത്ത് മുന്നേറുകയാണ് ആര് ജെ ബാലാജിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന തമിഴ് ചിത്രം കറുപ്പ്. സൂര്യ നായകനായി എത്തിയ ഈ ചിത്രം താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പതിമൂന്ന് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം ശക്തമായ തിരച്ചുവരവാണ് താരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യയുടെ ഒരു ഹിറ്റ് പടത്തിനായി 4,697ദിവസങ്ങളാണ് ആരാധകര്ക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി നാലു ദിവസത്തിനുള്ളില് 147 കോടി രൂപയിലധികമാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് വാരിക്കൂട്ടിയത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് ആധിപത്യം നിലനിര്ത്തുകയാണ്.
തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ച് വെറും നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, സൂര്യയുടെ തന്നെ സിങ്കത്തിന്റെ ആജീവനാന്ത കലക്ഷൻ മറികടന്ന് സൂര്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമായി കറുപ്പ് മാറി.
മൂന്ന് മില്യണിൽപ്പരം ടിക്കറ്റുകളാണ് ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ മാത്രം കറുപ്പിന്റെ ഇത് വരെയുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന. കേരളത്തിലും ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളും മികച്ച കളക്ഷനും ലഭിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് ലോകവ്യാപകമായി ഹൗസ്ഫുൾ ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഷോകളാണ് ആദ്യ നാല് ദിനവും ലഭിച്ചത്. സിങ്കം 2ന്റെ കലക്ഷൻ ആയിരുന്നു സൂര്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തിയേറ്റർ കലക്ഷൻ അത് വെറും 4 ദിനം കൊണ്ട് കറുപ്പ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മറികടന്നു ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്.
തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളില് വമ്പന് സ്വീകരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സ് ഓഫിസിലും ഈ പ്രകടനം കാണാം.
മെയ് 14 നാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി കറുുപ്പ് റിലീസിന് എത്തിയത്. ആദ്യദിനം മുതല് മലയാളത്തില് ഉള്പ്പെടെ ഗംഭീര പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറിയ ഈ ചിത്രം വാരാന്ത്യത്തിന് ശേഷം മികച്ച വരുമാനമാണ് നേടിയത്. ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 14.30 കോടി രൂപയുടെ മികച്ച നെറ്റ് കലക്ഷനാണ് നേടിയത്.
ഞായറാഴ്ച 28.35 കോടി രൂപയുടെ വൻ കലക്ഷനിൽ നിന്ന് 49.6 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നണ്ടെങ്കിലും വമ്പന് പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച 5,947 ഷോകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം 40 ശതമാനത്തോളം മികച്ച കലക്ഷനാണ് നേടിയത്. തമിഴില് നിന്ന് 12.19 കോടി രൂപയും തെലുഗുവില് നിന്ന് 2.20 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് സ്വന്തമാക്കാന് കഴിഞ്ഞത്.
കോളിവുഡിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില് കറുപ്പ് ഇടം നേടി.തമിഴ് പതിപ്പിന്റെ 12.10 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം തമിഴ് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ഒമ്പതാമത്തെ ചിത്രമായി കറുപ്പ് മാറി. ഇപ്പോൾ വ്യാവസായിക ഹിറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ ചിത്രം മികച്ച ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ബുക്ക് മൈഷോയിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം 300,000 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ജയിലര്, ലിയോ എന്നീ തമിഴ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് പുറമെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന നടത്തിയ ചിത്രമാണ് കറുപ്പ്.
അമരൻ, ഡ്യൂഡ് തുടങ്ങിയ സമീപകാല ഹിറ്റുകളെ ഇത് ഗണ്യമായി മറികടന്നു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയിലുടനീളവും കറുപ്പ് മുന്തൂക്കം നേടി. പിവിആർ, ഐഎൻഒഎക്സ്, സിനിപോളിസ് എന്നിവയിൽ നിലവിൽ തിയേറ്ററുകളിലുള്ള മറ്റേതൊരു ചിത്രത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ചും, പിവിആർ 35,197 ടിക്കറ്റുകൾ റെക്കോർഡ് വില്പ്പനയാണ് നടന്നത്. ഐഎൻഒഎക്സ് 12,181 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റത്., സിനിപോളിസ് 3,136 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു..പ്രധാനയിടങ്ങളിലെല്ലാം ആകെ 50,514 ടിക്കറ്റുകളാണ് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റഴിച്ചത്.
നാല് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യയില് നിന്ന് നേടിയത് 95.30 കോടി രൂപയാണ്. തമിഴില് നിന്ന് 69.80 കോടിയും തെലുഗുവില് നിന്ന് 12.50 കോടി രൂപയുണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. മൂന്നു ദിവസത്തെ ആഗോളോ കലക്ഷന് 121.75 കോടി രൂപയാണ്. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കലക്ഷനും കൂടി ചേരുമ്പോള് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 140 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്.
ഇതുവരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം കലക്ഷന്
- ദിവസം 1 (വെള്ളിയാഴ്ച): ₹ 15.50 കോടി
- രണ്ടാം ദിവസം (ശനി): ₹ 24.15 കോടി
- മൂന്നാം ദിവസം (ഞായർ): ₹ 28.35 കോടി
- ദിവസം 4 (തിങ്കൾ): ₹ 14.30 കോടി
- ആകെ 4 ദിവസത്തെ മൊത്തം വരുമാനം: ₹ 82.30 കോടി
ആർ.ജെ. ബാലാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മാസ്സ് ഘടകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ സംപൂർണ ആക്ഷൻ എന്റർടൈനറായി പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയ ആഘോഷാനുഭവം കറുപ്പ് തിയേറ്ററിൽ സമ്മാനിക്കുക്കയാണ്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം സൂര്യയും തൃഷയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇരുവരും ഇതുവരെ ചെയ്ത വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഗെറ്റപ്പിലും മേക്കോവറിലുമായാണ് കറുപ്പിൽ എത്തുന്നത്.
വൈറൽ ഹിറ്റുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവ സംഗീത സംവിധായകൻ സായ് അഭ്യാങ്കറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രൻസ്, നാട്ടി, സ്വാസിക, അനഘ മായ രവി, ശിവദ, സുപ്രീത് റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. പി ആർ ഓ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ്: പ്രതീഷ് ശേഖർ.