തെയ്യത്തിൻ്റെ താളവും നാടൻ ഈണവും; മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം എത്‌നിക് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് 'കറുക'

സംഗീതത്തോടുള്ള അഭിരുചിയാണ് ഒരു പുതിയ സംഗീത ബാൻഡിന് രൂപം നൽകാൻ ഇവർക്ക് പ്രചോദനമായത്

Karuka Music Band
കറുക മ്യൂസിക് ബാൻഡ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 14, 2025 at 5:04 PM IST

7 Min Read
നാടൻ സംഗീതവും തെയ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ഇടകലർത്തി സംഗീതത്തിൻ്റെ രസച്ചരട് മുറിയാതെ പാട്ടുകൾ പാടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് 'കറുക' (Karuka) എന്ന എത്‌നിക് മ്യൂസിക് ബാൻഡ്. മലയാളികൾക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള, എന്നാൽ കേട്ട് മറന്നുപോയ പരമ്പരാഗത ഗാനങ്ങളെ തനത് ശൈലിയിൽ പുനരവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ അഞ്ചു ചെറുപ്പക്കാർ സംഗീതലോകത്ത് തങ്ങളുടേതായൊരിടം കണ്ടെത്തുകയാണ്.

സൗഹൃദത്തിൽ പിറന്ന സംഗീതകൂട്ടായ്മ

ഭുവനേഷ്, ശരത്, വിഷ്ണു, അനാമിക, സഞ്ജയ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ഏകദേശം നാല് വർഷം മുൻപ് കോഴിക്കോട് നടന്ന കേരളോത്സവം എന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്കിടെയാണ് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സംഗീതത്തോടുള്ള അഭിരുചിയാണ് ഒരു പുതിയ സംഗീത ബാൻഡിന് രൂപം നൽകാൻ ഇവർക്ക് പ്രചോദനമായത്.

കറുക മ്യൂസിക് ബാൻഡ് (ETV Bharat)

23-നും 27-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കക്കോടി സ്വദേശികളായ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമിടയിലെ ഇടവേളകൾ സംഗീതത്തിനായി മാറ്റിവച്ചു. മലയാളിക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള എന്നാൽ കേട്ട് മറന്നുപോയ പരമ്പരാഗത ഗാനങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ശൈലിയിലും തങ്ങളുടെ ഈണത്തിലും പാടി അവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി. തുടർ യാത്രയിലാണ് തങ്ങളുടെ സംഗീതത്തിന് ഒരു മ്യൂസിക് ബാന്‍ഡിൻ്റെ മുഖച്ഛായ നൽകാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ബാൻഡ് പ്രധാന അംഗവും വോക്കലിസ്റ്റുമായ സഞ്ജയ് അമ്മൂട്ടിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Karuka Music Band
സഞ്ജയ് അമ്മൂട്ടിൽ (ETV Bharat)

യുവജനക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച കേരളോത്സവം പരിപാടിക്കിടെയാണ് ഞങ്ങളിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങളായ വിഷ്ണു, ശരത്, അനാമിക, ഭുവനേഷ് എന്നിവർ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത്. ഭുവനേഷ് ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കലാ കൂട്ടായ്മയുടെ തുടക്കം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മികച്ച കലാകാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിച്ചു. രാത്രി 8 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പരിശീലനം പലപ്പോഴും പുലർച്ചെ 2 മണി വരെ നീളുമായിരുന്നു.സൗഹൃദവും സംഗീതപരിശീലനവും പിന്നീട് നേരം കടന്നു പോകുന്നത് മറക്കാൻ ഇടയാക്കും. പുലർച്ചെ രണ്ടുമണിവരെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സംഗീത പരിശീലനം നീണ്ടു പോകാറുണ്ട്. ഒരു പരാതിയും കൂടാതെ ഭുവനേഷ് ചേട്ടൻ്റെ പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

'കറുക' എന്ന പേരിന് പിന്നിൽ

ബാൻഡിന് 'കറുക' എന്ന പേര് നൽകിയതിന് പിന്നിൽ യാദൃച്ഛികത മാത്രമാണെന്നാണ് സഞ്ജയ് പറയുന്നത്. മലബാറിൻ്റെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം കറുകയ്ക്കുണ്ട്. അതുപോലെ, പാട്ടുകളുടെ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരുന്ന തങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിനും ഈ പേര് യോജിച്ചതാകാം എന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് കക്കോടി സ്വദേശികളായ തങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഗന്ധമുള്ള സംഗീതസംരംഭത്തിന് കറുക എന്ന പേര് നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ എന്നും സഞ്ജയ് ചോദിക്കുന്നു.

Karuka Music Band
ശരത് (ETV Bharat)

'കറുക'യുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ തെയ്യം പ്രതിധ്വനി ആണ്. നാടൻ ശൈലിയും തെയ്യത്തിൻ്റെ ഭാവവും ഇടകലരുമ്പോൾ, ആ സംഗീതം വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു.

അതിർത്തി കടക്കുന്ന സംഗീതയാത്ര

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടും കണ്ണൂരിലുമുള്ള പ്രാദേശിക അമ്പല പരിപാടികളിലൂടെയാണ് 'കറുക' ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പിന്നീട് ഇവരുടെ സംഗീത യാത്ര കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കടന്ന് കർണാടക സംസ്ഥാനം വരെ എത്തി.

സംഗീത മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തുള്ള പരിചയം വേദികളെ ഭയമില്ലാതെ നേരിടാൻ ഇവർക്ക് കരുത്തു നൽകുന്നു. 2026-ഓടെ കേരളത്തിലെ മുൻനിര മ്യൂസിക് ബാൻഡുകളിൽ ഒന്നായി മാറാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ഈ യുവകലാകാരന്മാർ.

Karuka Music Band
വിഷ്ണു (ETV Bharat)

നാടൻ കലകളുടെ സംഗമം


നാടൻ സംഗീതത്തിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. മലയാളികൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എന്നാൽ കേട്ട് മറന്നുപോയ ഒരു പിടി എതിനിക് ഗാനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയം. വെറുതെ ഒരു സംഗീത കൂട്ടായ്മ അത്ര മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യ ചിന്ത. പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നാടൻപാട്ടിൻ്റെ ബാന്‍ഡുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. ഞങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും സംഗീത മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വേദികളെ ഭയമില്ല. ഇതിനിടയിൽ സംഗീതത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ചു പേർ കൂടി ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. വന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും പ്രാദേശിക പരമ്പരാഗത കല രൂപങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. തെയ്യം കലാകാരന്മാർ , മുഖമെഴുത്തു കലാകാരന്‍മാർ, തിറ അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ, ചെണ്ട കൊട്ടുന്നവർ ഒക്കെയുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ 10 പേരിൽ താഴെ ആയിട്ടാണ് ബാൻഡ് ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 13 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കറുക.

Karuka Music Band
ശരത് (ETV Bharat)
തുടി, ചെണ്ട തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത വാദ്യോപകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഗീതത്തിന് അകമ്പടി. എത്ര തിരക്കുള്ള ദിവസമാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം കറുകയിലെ ആസ്ഥാന അംഗങ്ങൾ ഉറപ്പായും ഭുവനേഷ് ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടും. ഞങ്ങളുടെ ജാമിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അതായത് പരിശീലനം. സമയവും കാലവും നോക്കാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കയറിച്ചെല്ലാം. റീലുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍

ആഗോള മലയാളികളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റീലുകൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. അതോടെ പ്രൊഫഷണൽ വേദികളിലേക്ക് കറുക സ്വയം പറിച്ചു നട്ടു. കറുകക്ക് ആരാധക വൃന്ദവും ഉണ്ടായി. കറുക ബാന്‍ഡിൻ്റെ പരിപാടികൾ തേടിയെത്തുന്ന സംഗീത ആരാധകരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ വർധിക്കുന്നു.

Karuka Music Band
ഹരികൃഷ്ണന്‍ (ETV Bharat)
ജാമിങ്ങിനിടയിൽ പലപ്പോഴും രാത്രി രണ്ടുമണിക്കും മൂന്നുമണിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് റീലുകളാണ് തങ്ങളുടെ പേജിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതെന്നും സഞ്ജയ് അമ്മൂട്ടിൽ പറയുന്നു.മണിച്ചേട്ടൻ ഇല്ലാതെ എന്തു നാടൻ?

ഞാനും (സഞ്ജയ്‌) ഭുവനേഷ് ചേട്ടനും അനാമികയും, അനുശ്രീയും ആണ് ബാൻഡിലെ പ്രധാന ഗായകർ. ശരത്താണ് ആസ്ഥാന ചെണ്ട വിദ്വാൻ. ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡ് പരിപാടിക്കിടയിൽ തെയ്യം രൂപങ്ങളെ കൂടി ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നാലുപേർ തെയ്യം കലാകാരന്മാരായി തന്നെ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എത്തിനിക് വാദ്യോപകരണങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഗിറ്റാർ, ഡ്രംസ്, കീബോർഡ് തുടങ്ങിയ വാദ്യോപകരണങ്ങളും കറുകയുടെ പാട്ടുകൾക്ക് പിന്തുണയായുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ഗാനങ്ങളാണ് കറുക പാടുന്നതെങ്കിലും മൂന്ന് ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ലീഡ് കീബോർഡ് കലാകാരൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ചേട്ടനാണ് കറുകയുടെ പാട്ടുകളെല്ലാം കീബോർഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹരി ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കറുകയുടെ പ്രമോഷൻ പരിപാടികളെല്ലാം നോക്കുന്നതും പോസ്റ്ററുകൾ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും. അർജുൻ എന്ന കലാകാരനാണ് ഗിത്താർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രംസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന കലാകാരനാണ്.

Karuka Music Band
അനുശ്രീ (ETV Bharat)
രണ്ടുമണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംഗീത മാമാങ്കം ആണ് കറുകയുടെ ഫോർമാറ്റ്. ആദ്യത്തെ മൂന്നു മിനിറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇൻട്രോ സോങ്ങ് ജനങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കണ്ണും ഹൃദയവും കൊണ്ട് വലിച്ചു കയറ്റാനുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ്. പരമ്പരാഗത തനത് സംഗീതവും വെസ്റ്റേൺ ചേരുവകളും തോറ്റംപാട്ടിൻ്റെ ശലകങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടി കലർത്തിയാണ് ആമുഖ ഗാനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് തനത് ഗാനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കും. ഇതിനിടയിൽ വേദിയിൽ തെയ്യവും പടയണിയും ഒക്കെ തനതു ശൈലിയിൽ എത്തും. തനതു പാട്ടുകൾ എന്നു പറയുമ്പോൾ കലാഭവൻ മണി എന്ന പേര് ഒഴിച്ചുനിർത്താൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ നാടൻ ശൈലിയിലുള്ള സിനിമ പാട്ടുകൾ കറുകയുടെ ആത്മാവിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിച്ചേട്ടൻ ഇല്ലാതെ എന്തു നാടൻ?
Karuka Music Band
അനാമിക (ETV Bharat)
തെയ്യത്തിൻ്റെ എസൻസ്


മൂന്ന് ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങളാണ് കറുകയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഉള്ളതെന്ന് നേരത്തേ പറഞ്ഞല്ലോ. ആദ്യത്തേത് ചാത്തനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഗാനത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. മുൻപൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഗാനമായിരുന്നു അത്. ആ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോലികൾ നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അത് കറുകയുടെ സ്വന്തം ഗാനമായി. ആ ഗാനത്തിന് ഒരു ഡാർക്ക് സ്വഭാവമുണ്ട്. തനതു സംഗീതവും വെസ്റ്റേണും മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ആ ഗാനം. രണ്ടാമത്തെ ഗാനം നാട്ടുമ്പുറത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്ത ഒന്നാണ്. വാഴുക വാഴുക ദൈവലോകം വാഴുക എന്നാണ് ആ ഗാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം. മൂന്നാമത്തെ ഗാനം പൊലിക പൊലിക എന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. മൂന്നു ഗാനങ്ങൾക്കും തെയ്യത്തിൻ്റെ എസൻസ് ഉണ്ട്.

തുടിയും ചെണ്ടയും തന്നെയാണ് പ്രധാന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ ഡി എം ട്രാക്സും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കറുകയുടെ ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു. അത് ലൈവായി ഞങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നവർക്കുള്ള സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കോഴിക്കോട് കക്കോടിയിൽ നടന്ന കക്കോടി ഫെസ്റ്റിലാണ് കറുക അവസാനമായി വേദിയിൽ എത്തിയത്. കർണാടകയുടെ കേരള അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ ഇതിനോടകം കറുക പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു കഴിഞ്ഞു. തെന്നിന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കറുകക്ക് നിരന്തരമായി ക്ഷണം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Karuka Music Band
സഞ്ജയ് അമ്മൂട്ടിൽ (ETV Bharat)
കറുകയുടേതായ കൂടുതൽ ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംഘം. ബാൻഡ് പിച്ചവച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഗാനങ്ങൾ സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാൽ വളരെ ചിലവേറിയ കാര്യമാണ്. തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ കറുകയുടെ പരിപാടി സമയത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഒറിജിനൽ ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് സഞ്ജയ് വിശദീകരിച്ചു.മലബാർ തനത് സംഗീതത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള തനതു ഗാനങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ച് കറുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു. അതിനൊരുദാഹരണം ചുള്ളി ചെറിയവനെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു നാടൻപാട്ട് ഉണ്ട്. കൊച്ചി ഭാഗത്തുള്ള സാധാരണക്കാർ പാടിയിരുന്ന പാട്ടാണത്. രതീഷ് മുളവുകാട് എന്ന പ്രശസ്തനായ നാടൻപാട്ട് കലാകാരനിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഗാനം ലഭിക്കുന്നത്. മലയാളികൾക്ക് പരിചയമുള്ള നാടൻ പാട്ടുകളെക്കാൾ മലയാളി മറന്നുപോയ പാട്ടുകൾ തേടിയെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കറുകയുടെ ശ്രമം. പല നാടുകളിലെ മറന്നുപോയ നടൻ പാട്ടുകൾ കറുകയുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാകും. സഞ്ജയ് വിശദീകരിച്ചു. ഇതുപോലുള്ള പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ റീൽ രൂപത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇത് ഞങ്ങടെ നാട്ടിൽ പാടുന്ന പാട്ടാണെന്ന് പലരും കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പാട്ട് ഓർമിപ്പിച്ചത് നന്ദി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരും ഏറെ. സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗം കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ മറ്റൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് കൂടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കറുക. തെയ്യം പടയണി പോലുള്ള തനതു കലാരൂപങ്ങളെ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മലയാളികൾക്ക് അതൊക്കെ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് കറുക സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. നാടൻ കലാരൂപങ്ങളും നാടൻ സംഗീതവും ക്യാമ്പിന് മിഴിവേകും. കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും തെയ്യം കാണാനായി മലബാർ മേഖലയിലെ കാവുകളിലേക്ക് സ്ഥിരം കാഴ്ചക്കാർക്ക് എത്താറുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ക്യാമ്പ്. ക്യാമ്പ് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഉടൻ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.

