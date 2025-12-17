Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / entertainment

കർമ്മയോദ്ധയുടെ തിരക്കഥ മോഷ്‌ടിച്ചതു തന്നെ; മേജർ രവിക്കും നിർമാതാവിനും 30 ലക്ഷം രൂപ പിഴ വിധിച്ച് കോടതി

ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ തന്‍റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കാട്ടി തിരക്കഥാകൃത്ത് റെജി മാത്യു സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ജഡ്ജി മനീഷ് ഡി.എ. വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

KARMAYODHA MAJOR RAVI REJI MATHEW MOVIES
KARMAYODHA, MAJOR RAVI (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: മോഹൻലാൽ നായകനായി മേജർ രവി സംവിധാനം ചെയ്ത 'കർമ്മയോദ്ധ' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോട്ടയം കൊമേഴ്‌സ്യൽ കോടതി, പരാതിക്കാരന് 30 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.

ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ തന്‍റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കാട്ടി തിരക്കഥാകൃത്ത് റെജി മാത്യു സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ജഡ്ജി മനീഷ് ഡി.എ. വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 2012 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ റിലീസ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റെജി മാത്യു നേരത്തെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

അന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കോടതിയിൽ കെട്ടിവെച്ച് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും, കഥയിലും തിരക്കഥയിലും തർക്കമുണ്ടെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി മറ്റു ചിലരുടെ പേരുകൾ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായി ചേർത്ത് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചതോടെയാണ് 40 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് റെജി മാത്യു വീണ്ടും നിയമപോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത്.

കേസിൽ സംവിധായകൻ മേജർ രവി ഒന്നാം പ്രതിയും, നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ റെഡ് റോസ് ക്രിയേഷൻസ് ഉടമ ഹനീഫ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാം പ്രതിയുമായിരുന്നു. തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഷാജി എസ്.വി., സുമേഷ് വി. റോബിൻ എന്നിവരെ മൂന്നും നാലും പ്രതികളായും കക്ഷിചേർത്തു.

റെജി മാത്യുവിന്‍റെത് വെറും ചർച്ചകൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകിയിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു മേജർ രവിയുടെ വാദം. റെജി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാണെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളിയ കോടതി, റെജി മാത്യു സമർപ്പിച്ച കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ മേജർ രവി വരുത്തിയ തിരുത്തലുകൾ പ്രധാന തെളിവായി സ്വീകരിച്ചു. സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും റെജി മാത്യുവിന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

KARMAYODHA SCRIPT ROW (Etv Bharat)

ഇന്ത്യൻ കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമപ്രകാരം ഈ സിനിമയുടെ പൂർണ അവകാശം റെജി മാത്യുവിനാണെന്ന് കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ പുസ്തക രൂപം, ഇതരഭാഷാ റീമേക്കുകൾ, സാറ്റലൈറ്റ്, ഒടിടി അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം റെജിയുടെ അനുമതിയും പേരും നിർബന്ധമാണ്. റെജി മാത്യുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഈ സിനിമയുടെ കഥയോ തിരക്കഥയോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള യാതൊരുവിധ സംപ്രേഷണവും പാടില്ലെന്നും കോടതി വിലക്കി.

റെജി മാത്യുവിന് വേണ്ടി അന്തരിച്ച പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ പി.കെ. ചിത്രഭാനുവും കോട്ടയം ബാറിലെ അഭിഭാഷകനായ ജോജോ തോമസും ഹാജരായി. തന്നെ കള്ളനായി ചിത്രീകരിച്ച മേജർ രവിക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ വിധിയെന്ന് റെജി മാത്യു പ്രതികരിച്ചു.

Also Read: ആടുജീവിത യാത്ര കഴിഞ്ഞു, പുതിയ സിനിമ ഉടൻ; മേളകൾ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഈറ്റില്ലമെന്ന് ബ്ലെസ്സി

TAGGED:

KARMAYODHA
MAJOR RAVI
REJI MATHEW
MOVIES
KARMAYODHA SCRIPT ROW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.