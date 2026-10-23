ഐഐഎഫ്എ വേദിയില് ആ പഴയ പ്രണയ ജോഡികള് വീണ്ടും! കരീനയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഷാഹിദ്; ദൃശ്യങ്ങള് ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്
കറുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില് കരീന, ക്ലാസിക് സ്യൂട്ടില് ഷാഹിദ്, താരജോഡികളുടെ കണ്ടുമുട്ടല് ആഘോഷമാക്കി ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 10:53 AM IST
ആരാധകരുടെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയപ്പെട്ട താരജോഡികളിലൊന്നാണ് ഷാഹിദ് കപൂറും കരീന കപൂറും. ഒരുമിച്ചഭിനയിച്ച സിനിമകളും ഓൺസ്ക്രീനിലെയും ഓഫ് സ്ക്രീനിലെയും കെമിസ്ട്രിയുമെല്ലാം ആരാധകർ വലിയ ആഘോഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും പ്രണയ ബന്ധത്തില് നിന്ന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് വേര്പിരിഞ്ഞെങ്കിലും താരങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ആരാധകർക്ക് എന്നും വലിയ ആകാംക്ഷയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ, നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മുൻ പ്രണയജോഡികൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
മുംബൈയിൽ ഒക്ടോബർ 22ന് നടന്ന ഐഐഎഫ്എ 2027 വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ റെഡ് കാർപറ്റിലാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. കരീനയും ഷാഹിദും ഊഷ്മളമായി ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും ഇരുവരുടെയും ഈ സൗഹൃദപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ പഴയ ഓർമകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ആരാധകർ. താരനിബിഡമായ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
കറുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് കരീന പരിപാടിക്കെത്തിയത്. സൺഗ്ലാസും ലെതർ ടോപ്പും സ്കർട്ടും താരത്തിന്റെ ലുക്കിന് മാറ്റുകൂട്ടി. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ക്ലാസിക് സ്യൂട്ടിലായിരുന്നു ഷാഹിദ് കപൂറിന്റെ വരവ്. ഇരുവരും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ സൗഹൃദത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പഴയ പ്രണയബന്ധത്തിനപ്പുറം ഇരുവരും സൗഹൃദപരമായി ഇടപെടുന്ന കാഴ്ച ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയായിരുന്നു.
കരീനയും ഷാഹിദും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയതോടെ ആരാധകരുടെ ഓർമകളിൽ നിറയുന്നത് 2007ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'ജബ് വി മെറ്റ്' ആണ്. ചിത്രത്തിലെ ഗീതും ആദിത്യയുമായി ഇരുവരും അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്. കരീന അവതരിപ്പിച്ച ഗീത് ധില്ലനും ഷാഹിദ് അവതരിപ്പിച്ച ആദിത്യ കശ്യപും തമ്മിലുള്ള പ്രണയവും രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളുമെല്ലാം ചിത്രത്തെ എക്കാലത്തെയും ജനപ്രിയ റൊമാന്റിക് കോമഡികളിലൊന്നാക്കി മാറ്റി. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ചിത്രത്തിനും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്ന ആരാധകപിന്തുണയ്ക്ക് കുറവില്ല.
'ജബ് വി മെറ്റ്' ഓർമകളിൽ ആരാധകർ
കരീനയുടെയും ഷാഹിദിന്റെയും ആലിംഗനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങളുമായി നിരവധി ആരാധകരാണ് എത്തുന്നത്. ഇരുവരെയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിനൊപ്പം ഗീതിനെയും ആദിത്യയെയും വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹവും ആരാധകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 'എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാഴ്ച എന്നെ ഇത്രയധികം വൈകാരികമാക്കുന്നത്' എന്ന അർഥത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും 'നമ്മളെല്ലാം ഇത്ര സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്' എന്ന ചോദ്യവുമെല്ലാം ആരാധകരുടെ വികാരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ഗീതും ആദിത്യയും' എന്ന കമന്റുകളുമായി ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കരീനയും ഷാഹിദും ഐഐഎഫ്എ വേദിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. 2025 മാർച്ചിൽ ജയ്പൂരിൽ നടന്ന ഐഐഎഫ്എ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലും ഇരുവരും പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്തിരുന്നു. അന്നും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ, തങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു ഷാഹിദിന്റെ പ്രതികരണം.
'ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ പുതുമയൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുമുട്ടി എന്നേയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം സാധാരണ കാര്യങ്ങളാണ്. ആളുകൾക്ക് ഈ കാഴ്ച സന്തോഷം നൽകിയെങ്കിൽ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്', എന്നായിരുന്നു ഷാഹിദ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദപരമായ ഇടപെടലിനെ ആരാധകർ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നതും ഈ പ്രതികരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായിരുന്നു.
2007ൽ അവസാനിച്ച പ്രണയം
ഒരു കാലത്ത് ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രണയജോഡികളിലൊന്നായിരുന്നു കരീന കപൂറും ഷാഹിദ് കപൂറും. 2004 ഫിദ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാകുന്നു. ഇരുവരുടെയും പ്രണയം സിനിമാ മാധ്യമങ്ങളിലും ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. 'ഫിദ', 'ചുപ് ചുപ് കേ', 'ജബ് വി മെറ്റ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓൺസ്ക്രീനിലെ മികച്ച കെമിസ്ട്രിയും ഇരുവരുടെയും പ്രണയബന്ധവും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.
എന്നാൽ, 2007ൽ ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു. 'ജബ് വി മെറ്റ്' ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ബന്ധം അവസാനിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ പ്രണയബന്ധം അവസാനിച്ചെങ്കിലും സിനിമയിലെ ഗീതും ആദിത്യയും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും പ്രണയത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതീകങ്ങളായി തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരുവരും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ആരാധകർക്ക് അത് പഴയ സിനിമാ ഓർമകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കായി മാറുന്നു.
ഷാഹിദുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം കരീന കപൂർ നടൻ സെയ്ഫ് അലി ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 2012ലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. തൈമൂർ അലി ഖാൻ, ജെഹ് അലി ഖാൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് ദമ്പതികൾക്കുള്ളത്. സിനിമാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുടുംബജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കരീന ബോളിവുഡിലെ തിരക്കേറിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി തുടരുന്നു.
അതേസമയം, ഷാഹിദ് കപൂർ 2015 ജൂലൈ ഏഴിന് മീര രജ്പുത്തുമായി വിവാഹിതനായി. മിഷ, സെയ്ൻ എന്നിങ്ങനെ ഒരു മകളും ഒരു മകനുമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള മീരയുമായുള്ള വിവാഹത്തിനുശേഷം കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള നിമിഷങ്ങളും ഷാഹിദ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇരുവരും തങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോഴും കരീനയുമായുള്ള പഴയ സിനിമാ കൂട്ടുകെട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇന്നും വിരാമമായിട്ടില്ല.
താരനിബിഡമായി ഐഐഎഫ്എ 2027
കരീനയും ഷാഹിദും ഒരുമിച്ചെത്തിയ ഐഐഎഫ്എ 2027 വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. സൽമാൻ ഖാൻ, വരുൺ ധവാൻ, രശ്മിക മന്ദാന, അഭിഷേക് ബാനർജി, അലി ഫസൽ, പങ്കജ് ത്രിപാഠി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും പരിപാടിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി.
വരുൺ ധവാനും അനന്യ പാണ്ഡെയുമാണ് ഐഐഎഫ്എ പുരസ്കാരച്ചടങ്ങിന്റെ അവതാരകരായി എത്തുന്നത്. കരൺ ജോഹർ, മനീഷ് പോൾ എന്നിവരും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും. സൽമാൻ ഖാൻ, കരീന കപൂർ ഖാൻ, ജാൻവി കപൂർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളും ചടങ്ങിലുണ്ടാകും. രശ്മിക മന്ദാന ഐഐഎഫ്എ വേദിയിൽ ആദ്യമായി തത്സമയ പ്രകടനം നടത്തുമെന്നതും ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്.
അബുദാബിയിലെ സാംസ്കാരിക-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെയും മിറാലിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഐഐഎഫ്എ പരിപാടിയാണിത്. 2026ലെ അറേബ്യൻ ട്രാവൽ മാർക്കറ്റിനിടെ നടന്ന ഒപ്പുവയ്ക്കൽ ചടങ്ങിലാണ് ഐഐഎഫ്എയുടെ അബുദാബിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.