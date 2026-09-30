ETV Bharat / entertainment

കോഫി വിത്ത് കരൺ അവസാനിക്കുന്നു; ഒൻപതാം സീസൺ ഒക്ടോബർ 14ന്

2004ൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഇതിനകം എട്ട് സീസണുകളിലായി 161 എപ്പിസോഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഹിന്ദി സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖരായ നിരവധി താരങ്ങളാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഷോയിൽ അതിഥികളായി എത്തിയ

KARAN JOHAR KOFFEE WITH KARAN KOFFEE WITH KARAN LATEST EPISODES FILMMAKER HOST KARAN JOHAR VIDEO
Koffee With Karan show ending after 22 years (Instagram @karanjohar)
author img

By PTI

Published : September 30, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ കുത്തിച്ചോദിച്ച് വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആ ജനപ്രിയ ചാറ്റ് ഷോയ്ക്ക് തിരശ്ശീല വീഴുന്നു. അവതാരകനും പ്രശസ്ത സംവിധായകനുമായ കരൺ ജോഹർ തന്നെയാണ് തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റുകളിലൊന്നായ കോഫി വിത്ത് കരൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 14ന് ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കുന്ന ഒൻപതാം സീസണോടെ പരിപാടി പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

വിടവാങ്ങൽ വൈകാരികം
2004ൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഇതിനകം എട്ട് സീസണുകളിലായി 161 എപ്പിസോഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഹിന്ദി സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖരായ നിരവധി താരങ്ങളാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഷോയിൽ അതിഥികളായി എത്തിയത്. പ്രേക്ഷകരോടുള്ള നന്ദിസൂചകമായാണ് അവസാന സീസൺ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് കരൺ ജോഹർ വ്യക്തമാക്കി. ചില യാത്രകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാറില്ലെന്നും, എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് അവയോട് വിടപറയേണ്ടതെന്ന് ഉള്ളിൻ്റെയുള്ളിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സൗഹൃദങ്ങളും ഓർമകളും പൂർണമായ ഭ്രാന്തൻ നിമിഷങ്ങളും ഒരുപാട് സ്നേഹവും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങളും ഈ ഷോ തനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരൺ ജോഹർ ഓർമിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ മാത്രമാണ്. അവർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിരിക്കുകയും തർക്കിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

എല്ലാറ്റിലുമുപരിയായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിനായി അവർ കാത്തിരുന്നു. പരിപാടിയോട് വിടപറയുന്നത് വൈകാരികമായ കാര്യമാണെങ്കിലും അതാണ് ശരിയായ തീരുമാനമെന്ന് തോന്നുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നന്ദിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും അവസാനമായി കോഫി മഗ് ഉയർത്തുകയാണെന്നും, പരിപാടിയെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നതായും കരൺ ജോഹർ അറിയിച്ചു.

വിവാദങ്ങളുടെ തോഴൻ
സ്റ്റാർ വേൾഡിലൂടെയാണ് കോഫി വിത്ത് കരൺ ആദ്യമായി സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത്. താരങ്ങളുടെ തുറന്നുപറച്ചിലുകളും റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടുകളും പരിപാടിയെ പെട്ടെന്നുതന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ജനപ്രിയമാക്കി. പലപ്പോഴും ഷോയിലെ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ വാർത്തകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചിരുന്നു. കങ്കണ റണാവത്ത് തുടക്കമിട്ട സ്വജനപക്ഷപാത വിവാദവും, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും കെ.എൽ രാഹുലും പങ്കെടുത്ത എപ്പിസോഡും ബോളിവുഡിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2022ലാണ് പരിപാടി ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് മാറിയത്.

വളരെ ചുരുക്കം പരിപാടികൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ടോക്ക് ഷോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ജിയോസ്റ്റാർ ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് ബിസിനസ് മേധാവി അലോക് ജെയിൻ പറഞ്ഞു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ് പരിപാടി നൽകിയത്. അത് പോപ്പ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മികച്ച ഉള്ളടക്കം നൽകുകയും പ്രേക്ഷകരുമായി ശാശ്വതമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഷോയുടെ അസാധാരണമായ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് കരൺ ജോഹർ അവസാനമായി കോഫി മഗ് ഉയർത്തുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നും അലോക് ജെയിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിനോദം നൽകാൻ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും കോഫി വിത്ത് കരണിൻ്റെ ഈ അവസാന അധ്യായം അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: സിനിമ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞു! ഫഹദ് ഫാസിലിന്‍റെ 'ഡോണ്ട് ട്രെബിള്‍ ദി ട്രെബിള്‍' തെലുങ്കില്‍ വലിയ വിജയമാകുമെന്ന സൂചന നല്‍കി രാജമൗലി

TAGGED:

KARAN JOHAR CHAT SHOW
KOFFEE WITH KARAN SEASON NINE
JIOHOTSTAR ENTERTAINMENT SHOWS
BOLLYWOOD CELEBRITY GOSSIP SHOW
KOFFEE WITH KARAN ENDS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.