പേടിപ്പിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും കറക്കം ട്രെയിലര്; മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിക്കല് ഹൊറര് കോമഡി ചിത്രമെത്തുന്നത് മെയ് 28 ന്
ശ്രീനാഥ് ഭാസി-ഫെമിന ജോര്ജ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കറക്കം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 1:00 PM IST
മലയാള ആദ്യ മ്യൂസിക്കല് ഹൊറര് കോമഡി ചിത്രമായ കറക്കം ട്രെയിലര് പുറത്ത്. പുതുമയുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതവും ചേര്ത്താണ് ട്രെയിലര് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതുവരെ കണ്ടു പരിചയിച്ച ഹൊറര് ചിത്രങ്ങളില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. കൊച്ചി പി വി ആര് ഫോറം മാളില് നടന്ന ചടങ്ങില് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് ട്രെയിലര് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ചടങ്ങില് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും താരങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ട്രെയിലര് ലോഞ്ച്.
ചില അമാനുഷിക സംഭവങ്ങള് നടക്കുകയും ഇതിനെ തുടര്ന്ന് കഥാപാത്രങ്ങള് നേരിടുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളും നര്മ നിമിഷങ്ങളുമാണ് ട്രെയിലറില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുകൂട്ടം യുവാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവിചാരിതമായി കടന്നുവരുന്ന റെട്രോ ആത്മാക്കളും തുടര്ന്നുണ്ടാകുന്ന വിചിത്രവുംരസകരവമയ സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം
ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഫെമിന ജോർജ് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സുഭാഷ് ലളിത സുബ്രഹ്മണ്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം മെയ് 28 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
മോളിവുഡിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ക്രൗൺ സ്റ്റാർസ് എന്റെര്ടെയ്മെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ കിംബർലി ട്രിനിഡെട്,അൻകുഷ് സിംഗ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണന്, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, ജീൻ പോൾ ലാൽ,പ്രവീൺ ടി. ജെ, മണികണ്ഠൻ ആചാരി,ബിജു കുട്ടൻ, മിഥൂട്ടി, ഷോൺ റോമി, ലെനാസ് ബിച്ചു, ശാലു റഹിം, വിനീത് തട്ടിൽ, മനോജ് മോസസ്,കെയിൻ സണ്ണി, ശ്രാവൺ, വിഷ്ണു രഘു തുടങ്ങിയവരും അഭിനയിക്കുന്നു.
നിപിൻ നാരായണൻ, സുഭാഷ് ലളിത സുബ്രഹ്മണ്യൻ, അർജുൻ നാരായണൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരക്കഥ സംഭാഷണമെഴുതുന്നു. അൻവർ അലി, വിനായക് ശശികുമാർ, മു രി, ഹരീഷ് മോഹനൻ എന്നിവരുടെ വരികൾക്ക് സാം സി എസ് സംഗീതം പകരുന്നു.
ഭയവും തമാശയും ഒരേ പോലെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഹൊറർ കോമഡി ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രാഹണം ബബ്ലു അജു നിർവ്വഹിക്കുന്നു.
എഡിറ്റർ-നിതിൻ രാജ് അരോൾ,കഥ-ധനുഷ് വർഗീസ്,കലാസംവിധാനം-രാജേഷ് പി. വേലായുധൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-റിന്നി ദിവാകർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-പ്രശോഭ് വിജയൻ,ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-മോഹിത് ചൗധരി,വസ്ത്രാലങ്കാരം- മെൽവി ജെയ്, മേക്കപ്പ്-ആർ.ജി. വയനാടൻ,സഹ സംവിധായകൻ- ജിതിൻ സി എസ്, കൊറിയോഗ്രാഫി- ശ്രീജിത് ഡാൻസിറ്റി,വിഎഫ്എക്സ്-ഡി.ടി.എം. സ്റ്റുഡിയോസ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- അരവിന്ദ്/എയൂഒ2, പ്രൊമോ എഡിറ്റിങ് ഡോൺ മാക്സ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ-ജീവ ജനാർദ്ദനൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്-വിനോഷ് കൈമൾ,പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്, മാർക്കറ്റിംഗ് ആന്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ- ഡോ. സംഗീത ജനചന്ദ്രൻ (സ്റ്റോറീസ് സോഷ്യൽ)പി ആർ ഒ-എ എസ് ദിനേശ്.