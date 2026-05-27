ധനുഷ് തകര്ത്തഭിനയിച്ചു കട്ടയ്ക്ക് മമിതയും! പക്ഷേ തിയേറ്ററില് പാളി; കര ഒടിടിയിലേക്ക്, എവിടെ കാണാം
വമ്പന് ബജറ്റില് ഒരുങ്ങിയ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് പടത്തിന്റെ ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, വിവരങ്ങള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 5:17 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മമിത ബൈജുവും തമിഴ് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് ധനുഷും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് കര. വിഘ്നേഷ് രാജ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ വെടിക്കെട്ട് ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
ഈ വര്ഷം ആദ്യം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിനായി ഒടിടി ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്വെസ്റ്റിഗേസ്റ്റീവ് ത്രില്ലറായ പോര് തോഴില് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയ വിഘ്നേഷ് രാജയുടെ സിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒടിടി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ധനുഷിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷങ്ങളില് ഒന്ന്. ഏകദേശം 135 കോടി രൂപയുടെ വമ്പന് ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറുമൂടും ഈ ചിത്രത്തില് പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
മെയ് 28 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. തമിഴിന് പുറമെ മലയാളം, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. ഏകദേശം 50 കോടി രൂപയുടെ ഡിജിറ്റല് അവകാശമാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
1991 ലെ ഗള്ഫ് യുദ്ധത്തിലെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് നടക്കുന്ന കവര്ച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കര എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന കരസാമി എന്ന കള്ളന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തന്റെ ഗ്രാമമായ രാമനാഥപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു. കാന്റീന് തുറക്കുന്നതിനായുള്ള പണം കണ്ടെത്താന് അയാള്ക്ക് തന്റെ ഭൂമി വില്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാല് അഴിമതിക്കാരനായ ബാങ്ക് മാനേജര് ആ ഗ്രാമത്തിലെ കര്ഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ക്രൂരനായ ഒരു പൊലീസും കൂട്ടുനില്ക്കുന്നു. ഇത് മനസിലാക്കിയ കര വീണ്ടും പഴയ ആളായി മാറുന്നു. ഗ്രാമീണരുടെ പണയപ്പെടുത്തിയ സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനും നീതി ലഭ്യമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതുമായ ഒരു കവർച്ചയിലേക്ക് ഇയാളെ നയിക്കുന്നു.
തിയേറ്ററില് ഗംഭീര പ്രതികരണം ലഭിച്ചെങ്കിലും ചിത്രം പിന്നീട് പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ ₹ 37.53 കോടി രൂപയും ആഗോള തലത്തില് നിന്ന് 53.68 കോടി രൂപയും നേടാന് മാത്രമേ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചുള്ളു.
135 കോടി രൂപ എന്ന ഉയർന്ന ബജറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാര സാങ്കേതികമായി ബോക്സ് ഓഫീസ് പരാജയമാണ്. 10.50 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് വിദേശത്തു നിന്ന് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. 2026 ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ആറാമത്തെ തമിഴ് ചിത്രമാണിത്.
ഇന്റര്നാഷണല് ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി.വി പ്രകാശ് ആണ്. പൊല്ലാതവൻ, വാത്തി എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ജി വി പ്രകാശ് കുമാറും ധനുഷ് ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് കര.