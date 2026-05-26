കാന്താര വിവാദം: കോടതി നിര്ദേശ പ്രകാരം രണ്വീര് സിങ് മൈസൂരു ചാമൂണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിച്ചു
Published : May 26, 2026 at 4:17 PM IST
മൈസുരു: ബോളിവുഡ് താരം രണ്വീര് സിംഗ് മൈസുരുവിലെ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ഹില് ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിച്ചു. 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ -1' എന്ന സിനിമയിലെ ദൈവീക രൂപത്തെ അപകീര്ത്തികരമായ പരാമര്ശങ്ങള് നടത്തിയെന്ന കേസില് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശ പ്രകാരമാണ് താരത്തിന്റെ ക്ഷേത്ര സന്ദര്ശനം. ഇന്ന് (മെയ് 26) രാവിലെയാണ് താരം ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിച്ചത്.
ക്ഷേത്രത്തില് ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവിക്ക് നടന് പ്രത്യേക പ്രാര്ഥനകള് നടത്തി. രഹസ്യമായാണ് താരം ക്ഷേത്രത്തില് എത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്ച്ചെ മുംബൈ വിമാനത്താവളം മുതല് ക്ഷേത്രം വരെ മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് താരം എത്തിയത്.
താരത്തിന്റെ വിവാദ പരാമര്ശമുണ്ടായത് 2025 ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ സമാപന വേദിയിലായിരുന്നു. രണ്വീര് സിങ് കാന്താരകയില ദൈവകോലം അനുകരിച്ചത് ഋഷഭ് ഷെട്ടിയെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ബംഗളുരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അഭിഭാഷകനായ പ്രശാന്ത് മെത്തലിന്റെ പരാതിയില് രണ്വീറിനെതിരെ ബെംഗളുരു പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ചാമുണ്ഡി ദേവി പൈശാചിക ശക്തിയെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അനുകരണമെന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടിയാണ് ബെംഗളുരുവിലെ അഭിഭാഷകന് പരാതി നല്കിയത്.
തുടര്ന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ഹൈഗ്രൗണ്ട്സ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രൺവീർ സിംഗ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം കോടതിയിൽ നിരുപാധികം ക്ഷമാപണം നടത്തിയതായി രൺവീർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇതുകൂടാതെ ചാമുണ്ഡി ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥന നടത്തുമെന്ന് രൺവീറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടര്ന്ന് രണ്വീറിന്റെ കേസ് തീര്പ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.
നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്വീര് സിംഗ് സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു. താരത്തിന്റെ അനുകരണത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം ഉയര്ന്നതോടെയായിരുന്നു ക്ഷമാപണം നടത്തിയത്. എന്നാല് ഋഷഭിന്റെ ഗംഭീര പ്രകടനം എടുത്ത് കാണിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു തന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് രണ് വിര് പറഞ്ഞു.
കാന്താര സിനിമയിലെ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിലടെ സിനിമയിലെ ദൈവീക രൂപത്തെ പെണ് പ്രേതം എന്നാണ് രണ്വീര് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തെയ്യം ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവീക ബിംബത്തെ പെണ്പ്രേതം എന്ന് പരാമര്ശിച്ചത് അനാദരവാണെന്നാണെന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടി കര്ണാടകയുടെ വിവിധ കോണുകളില് നിന്ന് വിമര്ശനം ഉയര്ന്നിരുന്നു. കാന്താരയിലെ ഋഷഭിന്റെ പ്രകടനം മോശമായി അനുകരിച്ചതും വിവാദമായി.
ഡോണ് 3 സിനിമയില് നിന്നും അവസാന നിമിഷം പിന്മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചലച്ചിത്ര സംഘടനയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ സിനി എംപ്ലോയ്സ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടന്റെ ക്ഷേത്ര സന്ദര്ശനം. ഡോണ് 3 നിര്മ്മാതാക്കളായ ഫര്ഹാന് അക്തറും റിതേഷ് സിദ്ധ്വാനിയും (എക്സല് എന്റര്ടൈന്മെന്റ്) നല്കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. രണ്ടു വര്ഷം മുന്പാണ് ഡോണ് 3യുമായി രണ്വീര് സിങ് സഹകരിച്ചത്.
അവസാനനിമിഷം രണ്വീര് പിന്മാറിയത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് നിര്മാണക്കമ്പനിയുടെ ആരോപണം. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷന് ജോലികള്ക്കായി വന് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്വീറിന്റെ പിന്മാറ്റം മൂലം ഉണ്ടായ 45 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം അദ്ദേഹം നല്കണമെന്നുമാണ് നിര്മ്മാതാക്കളുടെ ആവശ്യം.