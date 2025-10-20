റെക്കോഡുകളുടെ പെരുമഴ; കാന്താരയുടെ ആഗോള കളക്ഷന് കണ്ട് ഞെട്ടി സിനിമാ ലോകം
ഛാവയ്ക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന 2025 ലെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1.
Published : October 20, 2025 at 5:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1' കന്നഡ സിനിമയിലെ എല്ലാ പ്രധാന ബോക്സ് ഓഫിസ് റെക്കോഡുകളും തകർക്കുകയാണ്. ദസറ അവധിക്കാലത്ത് 2025 ഒക്ടോബർ 2 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ആദ്യ ദിനം തന്നെ വൻ കളക്ഷൻ നേടി. സകല റെക്കോഡുകളും മറികടന്ന് ചിത്രം ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ 18 ദിവസങ്ങള് പിന്നിട്ടു.
ആഗോളതലത്തിൽ, ചിത്രം 700 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് മാർക്ക് മറികടന്നുവെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കുകള്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഏകദേശം 524.15 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ നേടി. ഛാവയ്ക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന 2025 ലെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി കാന്താര മാറി. കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 61.85 കോടി രൂപ നേടി മികച്ച പ്രതികരണം കാഴ്ചവച്ചു.
ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയ കുതിപ്പ് തുടർന്നു. ഞായറാഴ്ച കളക്ഷൻ 63 കോടി രൂപയിലെത്തി. ആദ്യ ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ, ചിത്രം എല്ലാ ഭാഷകളിലുമായി 337.4 കോടി രൂപ നേടി. ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഈ കുതിപ്പ് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.
രണ്ടാം വാരാന്ത്യവും ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. രണ്ടാം വാരത്തിൽ, നിരവധി പുതിയ റിലീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കാന്താര 147.85 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് നേടി സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. മൂന്നാം വാരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച ചെറിയ ഇടിവ് ചിത്രം നേരിട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് വാരാന്ത്യത്തിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 18-ാം ദിവസം, ചിത്രം 17.5 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് നേടി, മുൻ ദിവസത്തേക്കാൾ 36 ശതമാനം വർധനവായിരുന്നു. ദീപാവലി പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും ആവേശഭരിതരാക്കി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ കളക്ഷൻ.
ഹിന്ദിയിലും വൻ വിജയം
ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പിലും അപ്രതീക്ഷിത വിജയ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ഇത് വരെ 160.5 കോടി രൂപയുടെ ബോക്സ് ഒഫിസ് വരുമാനവും 170-175 കോടി രൂപയുടെ ലൈഫ് ടൈം കളക്ഷനും നേടി. മുംബൈ, ഡൽഹി, ലഖ്നൗ എന്നിവിടങ്ങളില് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലും മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത നേടി.
സിനിമയുടെ കന്നഡ പതിപ്പ് കർണാടകയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. ചിത്രം 200 കോടി രൂപ കടന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു ബോക്സ് ഒഫിസ് റെക്കോഡ് സ്ഥാപിച്ചു. തെലുങ്കിൽ, കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ഞായറാഴ്ച 40.9 ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു. വൈകുന്നേരവും രാത്രിയും പ്രദർശനത്തിനെത്തിയവർ കൂടിയത് ഇതിന് കാരണമായി.
കേരളത്തിലും കുതിപ്പ്
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചിത്രം 55 കോടി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് കേരളത്തില് വിതരണം. ഋഷഭ് ഷെട്ടി രചന നിര്വഹിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത 'കാന്താര'യുടെ പ്രീക്വല് ആയ കാന്താര: എ ലെജന്ഡ്- ചാപ്റ്റര് 1 ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ചിത്രം എല്ലാ ഭാഷകളില് നിന്നുമായി വമ്പൻ കളക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടും റെക്കോഡ് നേട്ടങ്ങള്
അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതികരണവും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. യുഎസ് വിതരണക്കാരായ പ്രത്യംഗിര സിനിമാസിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, മൂന്നാം ശനിയാഴ്ചയോടെ ചിത്രം വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ മാത്രം 4.52 മില്യൺ ഡോളർ നേടി. വിദേശത്ത് ആകെ 106.25 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി.
റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും 17 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകമെമ്പാടുമായി 711 കോടി രൂപയിലെത്തി. ഋഷഭ് ഷെട്ടി, രുക്മിണി വസന്ത്, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ, ജയറാം എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. നാഗ സാധുവും ഉഗ്രൻ യോദ്ധാവുമായ ബെർമെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഋഷഭ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിജയേന്ദ്ര രാജാവായി ജയറാം, കനകവതിയായി രുക്മിണി വസന്ത്, കുലശേഖരനായി ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളില് അണിനിരക്കുന്നു.
കാന്താര എ ലെജൻഡ് ചാപ്റ്റര് 1
ഋഷഭ് ഷെട്ടി സംവിധാനം ചെയ്ത കാന്താര എ ലെജൻഡ് ചാപ്റ്റര് 1 എ.ഡി. 300-ൽ കദംബ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നതായാണ്. ഭൂത കാലം, പുരാണങ്ങൾ, ഗോത്ര യുദ്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച ഷെട്ടി, വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും സംരക്ഷകനായ ബെർമെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു.
ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് നിർമിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാക്കൾ വിജയ് കിരഗണ്ടൂർ, ചാലുവ ഗൗഡ എന്നിവരാണ്. ബി അജനീഷ് ലോക്നാഥ് സംഗീത സംവിധായകനും അരവിന്ദ് എസ്. കശ്യപ് ഛായാഗ്രാഹകനും സുരേഷ് മല്ലയ്യ എഡിറ്ററുമാണ്.
ചിത്രത്തിലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതം, പ്ലോട്ട് എന്നിവ ബോക്സ് ഒഫിസ് ചലനം സൃഷ്ടിച്ചു, ഇത് ഒരു സാംസ്കാരിക നാഴികക്കല്ലായി മാറി.
Also Read: ആദ്യത്തെ കൺമണിയെ വരവേറ്റ് പരിനീതി ചോപ്രയും രാഘവ് ഛദ്ദയും