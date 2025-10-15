ETV Bharat / entertainment

ബാഹുബലിക്കും സുല്‍ത്താനും രക്ഷയില്ല; ബോക്‌സ്‌ ഒഫിസില്‍ കാന്താരയുടെ കുതിച്ചു ചാട്ടം, ആഗോള കലക്ഷന്‍ 700 കോടിയിലേക്ക്

പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകളുടെ ലൈഫ് ടൈം കലക്ഷനുകളെ മറികടന്ന് കാന്താര.

Kantara Chapter 1 Poster. (Film Poster)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 15, 2025 at 2:36 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1' ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സോഫിസിൽ ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിനം തന്നെ വൻ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ 13 ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടു. കന്നഡയിലും തെലുഗുവിലും മാത്രമല്ല ഹിന്ദിയിലും റെക്കോര്‍ഡ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടുന്നത്. എല്ലാ ഭാഷകളിലുമായി ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം വരുമാനം 556 കോടി രൂപ നേടി. പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകളുടെ ലൈഫ് ടൈം കലക്ഷനുകളെ കാന്താര മറികടന്നു.

13 ദിവസത്തെ ബോക്‌സോഫിസ് റൺ

കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 മികച്ച കലക്ഷനോടെ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും കൂടി 61.85 കോടി രൂപ നേടി. കന്നഡ പതിപ്പ് 19.6 കോടി രൂപയും തെലുഗുവിൽ നിന്ന് 13 കോടി രൂപയും ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് 18.5 കോടി രൂപയും തമിഴിൽ നിന്ന് 5.5 കോടി രൂപയും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് 5.25 കോടി രൂപയും നേടി.

രണ്ടാം ദിവസം 45.40 കോടി രൂപ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം പിന്നീട് വാരാന്ത്യത്തിൽ വീണ്ടും വലിയ കലക്ഷൻ കൈവരിച്ചു. ശനിയും ഞായറും യഥാക്രമം 55 കോടി രൂപയും 63 കോടി രൂപയും നേടി. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഉയർന്ന കലക്ഷനിലാണ് അവസാനിച്ചത്. ആദ്യ മുഴുവൻ ആഴ്‌ചയിൽ കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 337.40 കോടി രൂപ വരുമാനം നേടി.

ആദ്യ തിങ്കളാഴ്‌ച 31.5 കോടി രൂപയായി കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രം മികച്ച കലക്ഷൻ കൈവരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്‌ച 34.25 കോടി രൂപയും ബുധനാഴ്‌ച 25.25 കോടി രൂപയും നേടി. ആദ്യ ആഴ്‌ചയിലെ വ്യാഴാഴ്‌ചയിൽ 21.15 കോടി രൂപയും നേടി.

രണ്ടാം വാരാന്ത്യവും ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. രണ്ടാം വെള്ളിയാഴ്‌ച ചിത്രം 22.25 കോടി രൂപ നേടി. ശനിയാഴ്‌ച 39 കോടി രൂപയിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഞായറാഴ്‌ച 39.75 കോടി രൂപ വരെയെത്തി. 12-ാം ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്‌ച 66 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി 13.35 കോടി രൂപയിലെത്തിയെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്‌ച വീണ്ടും വർധനവ് ഉണ്ടായി. 13-ാം ദിവസം (രണ്ടാം ചൊവ്വാഴ്‌ച) കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ഏകദേശം 13.50 കോടി രൂപ നേടി, ഇതുവരെ (13 ദിവസത്തെ) ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ 465.25 കോടി രൂപയായി.

ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെ അന്യ ഭാഷകളിലും കുതിച്ചുചാട്ടം:

കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ൻ്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി തുടരുന്നു. പതിമൂന്നാം ദിവസം മാത്രം ഏകദേശം 6.75 കോടി രൂപ നേടി. 13 ദിവസത്തെ മൊത്തം കലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ 150 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നേടിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലക്ഷൻ കന്നഡ ഡബ്ബിങ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.

തെലുഗിൽ, കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ന് 16.22 ശതമാനം മാത്രം പ്രേക്ഷകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ 12.85 എന്ന ശതമാനത്തിൽ ഷോകൾ ആരംഭിച്ച് വൈകുന്നേരം 16.90 ശതമാനമായി തുടരുകയും രാത്രി 18.75 ശതമാനത്തിലേക്ക് വർധിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ലോകമെമ്പാടും റെക്കോർഡ് നേട്ടങ്ങള്‍:

ആഗോള തലത്തിൽ ട്രേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം, കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമായി 675 കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് കലക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചു. അവിടെ ഇതിനകം 11 മില്യൺ ഡോളർ കടന്നിട്ടുണ്ട്.

തിങ്കളാഴ്‌ച നിർമാണ കമ്പനിയായ ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിൽ മാത്രം ചിത്രം 146 കോടി രൂപ നേടിയെന്നും 11 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 655 കോടി രൂപ നേടിയെന്നും എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ 20 ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

രാജമൗലിയുടെ ബാഹുബലി ദി ബിഗിനിങ് (ലോകമെമ്പാടുമായി 650 കോടി രൂപ) സൽമാൻ ഖാൻ്റെ സുൽത്താൻ (ലോകമെമ്പാടുമായി 628 കോടി രൂപ) എന്നിവയുടെ ലൈഫ് ടൈം കലക്ഷൻ മറികടന്നാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സിനിമയെക്കുറിച്ച്:

ഋഷഭ് ഷെട്ടി സംവിധാനം ചെയ്‌ത കാന്താര എ ലെജൻഡ് ചാപ്‌റ്റര്‍ 1 എ.ഡി. 300-ൽ കദംബ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നതായാണ്. ഭൂത കാലം, പുരാണങ്ങൾ, ഗോത്ര യുദ്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

ഋഷഭ് ഷെട്ടി, രുക്‌മിണി വസന്ത്, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ, ജയറാം എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. നാഗ സാധുവും ഉഗ്രൻ യോദ്ധാവുമായ ബെർമെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഋഷഭ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിജയേന്ദ്ര രാജാവായി ജയറാം, കനകവതിയായി രുക്‌മിണി വസന്ത്, കുലശേഖരനായി ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ അണിനിരക്കുന്നു.

ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് നിർമിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാക്കൾ വിജയ് കിരഗണ്ടൂർ, ചാലുവ ഗൗഡ എന്നിവരാണ്. ബി അജനീഷ് ലോക്‌നാഥ് സംഗീത സംവിധായകനും അരവിന്ദ് എസ്. കശ്യപ് ഛായാഗ്രാഹകനും സുരേഷ് മല്ലയ്യ എഡിറ്ററുമാണ്.

കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1
