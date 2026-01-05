ETV Bharat / entertainment

മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനും നടനുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു

പ്രശസ്ത പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറും നടനും മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു; 23 ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Major Ravi brother Kannan Pattambi Malayalam actor Kannan Pattambi Actor Kannan Pattambi Rachel movie Kannan Pattambi
കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി (Special Arrangement)
പാലക്കാട്: പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറും സിനിമ നടനുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു. പാലക്കാട് ഞാങ്ങാട്ടിരിയിലെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം.

അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടിശങ്കരൻ, സത്യഭാമ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. സംസ്കാരം ഇന്ന് (ജനുവരി 5) വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് ഞാങ്ങാട്ടിരിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. അഭിനേതാവ്, നിർമാണ നിർവാഹകൻ എന്നീ നിലകളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി. പുലിമുരുകൻ, ഒടിയൻ, കീർത്തിചക്ര, വെട്ടം, കാണ്ഡഹാർ, ക്രേസി ഗോപാലൻ, പുനരധിവാസം, അനന്തഭദ്രം, തന്ത്ര, 12ത് മാൻ, മിഷൻ 90 ഡേയ്സ്, കുരുക്ഷേത്ര, കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം തുടങ്ങി ഇരുപത്തിമൂന്നോളം ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അഭിനയത്തിന് പുറമെ നിർമാണ നിർവഹണ രംഗത്തും അദ്ദേഹം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. മേജർ രവി, ഷാജി കൈലാസ്, വികെ പ്രകാശ്, സന്തോഷ് ശിവൻ, കെജെ ബോസ്, അനിൽ മേടയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിലെ ബൃഹത്തായ പല പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും പിന്നിലെ നിർണായക ശക്തിയായിരുന്നു കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി. പ്രത്യേകിച്ചും സഹോദരനായ മേജർ രവി സംവിധാനം ചെയ്ത പട്ടാള ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ കണ്ണൻ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൊക്കേഷനുകളിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക പാടവമുണ്ടായിരുന്നു.

Major Ravi brother Kannan Pattambi Malayalam actor Kannan Pattambi Actor Kannan Pattambi Rachel movie Kannan Pattambi
കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി (Special Arrangement)

കീർത്തിചക്ര, കുരുക്ഷേത്ര, കാണ്ഡഹാർ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം അതീവ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. സൈനിക അനുമതികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമുതൽ നൂറുകണക്കിന് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പിയുടെ സംഘാടക മികവ് പ്രകടമായിരുന്നു.

മേജർ രവിയുടെ സിനിമകളിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ലൊക്കേഷനുകളിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പുലിമുരുകൻ, ഒടിയൻ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്രൗഡ് സീനുകളും മറ്റും ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ വലുതാണ്. അത്തരം വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ പൊൻതൂവലുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

നിർമാണ നിർവഹണത്തിന് പുറമെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വേഷങ്ങളും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. പലപ്പോഴും പൊലീസ് വേഷങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലോ ആണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത്. ഷാജി കൈലാസ്, മേജർ രവി ചിത്രങ്ങളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, സ്ക്രീനിൽ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായ അഭിനയശൈലിയിലൂടെ തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വിശ്വസനീയമാക്കി.

റിലീസാകാനിരിക്കുന്ന റേച്ചൽ ആണ് അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ച ചിത്രം. ഹണി റോസ് നായികയായി എത്തുന്ന റേച്ചൽ എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടന്നുവരുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ വിയോഗം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വേഷം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ അവസാന ചിത്രം വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തുന്നത് കാണാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം യാത്രയാകുന്നത്.

ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ ഫെഫ്കയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കണ്ണൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് യൂണിയനിലും അദ്ദേഹം നിർണായക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബജറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം, നിർമാതാക്കൾക്കും സംവിധായകർക്കും ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. സെറ്റുകളിൽ എല്ലാവരോടും സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്ന പ്രകൃതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ ഓർക്കുന്നു.

പുതുമുഖ സംവിധായകർക്ക് ഉൾപ്പെടെ സിനിമയുടെ നിർമാണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ പിന്തുണയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നത്. കണ്ണൻ പട്ടാമ്പിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഫെഫ്ക ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളും സഹപ്രവർത്തകരും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.

