ബെയ്ല് സിനിമ പ്രമോഷനിടെ പടക്ക സ്ഫോടനം! കന്നഡ സൂപ്പര്താരം ശിവരാജ്കുമാര് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴ്യ്ക്ക്- വീഡിയോ തരംഗമാകുന്നു
ഒക്ടോബർ 2നാണ് ശിവരാജ് കുമാറിനെ നായകനാക്കി പവൻ വഡേയർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ബെയ്ൽ’ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. മലയാളി താരം ജയറാമും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 5:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കന്നഡ സൂപ്പർതാരം ശിവരാജ്കുമാര് പടക്ക സ്ഫോടനത്തില് നിന്ന് തലനാരിയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. കര്ണാടകയിലെ ചിത്രദുര്ഗയില് തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ബെയ്ലിന്റെ പ്രമോഷണല് പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം.
നടൻ വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെ സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പടക്കം അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് പരിപാടിക്കെത്തിയ ആരാധകർക്കിടയിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം പരിഭ്രാന്തി പടർന്നു.
സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. വേദിയിലേക്ക് ശിവരാജ് കുമാര് എത്തുന്ന സമയത്താണ് പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപത്തായി പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ തീജ്വാലകളും പുകയും ഉയരുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ശിവരാജ് കുമാര് ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറുകയായിരുന്നു.
നടന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഘാംഗങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വളയുകയും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നവരും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വലിയ അപകടസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭാഗ്യവശാൽ ശിവരാജ് കുമാറിന് പരിക്കുകളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പരിപാടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
actor shivarajkumar escape Firecracker accident at chitradurga #shivarajkumar #jailer2 #bail #chitradurga #shivanna #chitradurga #KarnatakaNews https://t.co/qxX4kiZ39Q— Santosh Kumar (@Santhuka820) October 6, 2026
‘ബെയ്ൽ’ സിനിമയുടെ പ്രമോഷണൽ ടൂറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശിവരാജ് കുമാര് ചിത്രദുർഗയിലെത്തിയത്. പ്രിയതാരത്തെ നേരിൽ കാണാനും സ്വീകരിക്കാനുമായി വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ് പരിപാടിയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. ആരാധകരുടെ ആവേശത്തിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പടക്കം പൊട്ടിയത്.
ശിവരാജ് കുമാര് വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്ന നിമിഷം തന്നെ അപകടം സംഭവിച്ചതിനാൽ ആരാധകരും ആശങ്കയിലായി. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതോടെ ചിലർ പിറകോട്ട് മാറുന്നതും പരിഭ്രാന്തരാകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. എന്നാൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 2നാണ് ശിവരാജ് കുമാറിനെ നായകനാക്കി പവൻ വഡേയർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ബെയ്ൽ’ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ആക്ഷനും ക്രൈമും പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ചിത്രത്തിൽ ശിവരാജ് കുമാര് വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ പവൻ വഡേയറും ശിവരാജ് കുമാറും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ജയറാം, സായ് കുമാർ, ദീക്ഷിത് ഷെട്ടി, സഞ്ജന ആനന്ദ്, സംഗീത, രമേശ് ഇന്ദിര, ഗോപാലകൃഷ്ണ ദേശ്പാണ്ഡെ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരനിരയിലുണ്ട്. കന്നഡ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും ‘ബെയ്ൽ’ റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ചിത്രത്തിൽ വിജയ് എന്ന പൊലീസ് ഓഫീസറായാണ് ശിവരാജ് കുമാര് എത്തുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴിത്തിരിവുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കഥാപാത്രമാണ് വിജയ്. സാധാരണ കാണുന്ന ശിവരാജ് കുമാര് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അവതരണമാണ് ചിത്രത്തിലേതെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ‘ബെയ്ൽ’ ചിത്രത്തിൽ ശിവരാശിവരാജ് കുമാറിന്റെ ലുക്കും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.