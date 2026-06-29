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ചുംബന രംഗത്തിനിടെ നടന്‍ വീര്‍ ദാസിന്‍റെ ചുണ്ട് കടിച്ചുമുറിച്ചെന്ന് ആരോപണം; പ്രതികരണവുമായി കങ്കണ

2014 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ചുംബനരംഗത്തിനിടെ കങ്കണ റണാവത്ത് വീര്‍ ദാസിനെ പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചുവെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ പ്രചാരണം.

KANGANA RANAUT BOLLYWOOD VIR DAS REVOLVER RANI
VIR DAS AND KANGANA (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 12:22 PM IST

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ബോളിവുഡ് താരവും ബി ജെപി എംപിയുമായ കങ്കണ റണാവത്തും വീര്‍ ദാസും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് റിവോള്‍വര്‍ റാണി. 2014 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ചുംബനരംഗത്തിനിടെ കങ്കണ റണാവത്ത് വീര്‍ ദാസിനെ പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചുവെന്നകാര്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

സിദ്ധാര്‍ഥ് കണ്ണന്‍റെ പോഡ്‌കാസ്‌റ്റില്‍ സിമി ചന്ദോക്കെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റിവോള്‍വര്‍ റാണിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയില്‍ ഒരു ചുംബന രംഗത്തില്‍ സംവിധായകന്‍ കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും കങ്കണ വീര്‍ദാസിനെ ചുംബിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തിയില്ലെന്നും ഒടുവില്‍ നടന്‍റെ ചുണ്ട് കടിച്ചുമുറിച്ചു ചോരവരുത്തിയെന്നുമായിരുന്നു സിമിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ആരോപണം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ തോതില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ ഇതിന് മറുപടിയുമായി വീര്‍ ദാസ് രംഗത്ത് എത്തി.

പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്നായിരുന്നു വീര്‍ ദാസ് മറുപടി നല്‍കിയത്.

"ഞാന്‍ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാം. ഈ പ്രചാരണം വെറും സങ്കൽപ്പം മാത്രമാണ്. കങ്കണ സെറ്റിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നു. അവർ കഴിവുള്ള ഒരു കലാകാരിയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർക്കെതിരെയുള്ള ഈ പ്രചാരണം തികച്ചും തെറ്റാണ്. എന്‍റെ കോമഡിയുടെ പേരിൽ കുറച്ചു അവർ എന്നെ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, എന്നാൽ സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല",– വീര്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കങ്കണ റണാവത്തും രംഗത്ത് എത്തി. വീര്‍ ദാസിന്‍റെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കങ്കണ പ്രതികരിച്ചത്. കങ്കണ വീര്‍ ദാസിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. ശേഷം "ആരാണ് അവള്‍? ഏതോ വിചിത്ര ജീവി, അവരുടെ സെക്‌സ് ഫാന്‍റസികള്‍ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പേരുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നെന്നും നീ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും ആ ട്രോമയിൽ ഇന്ന് കരയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര വിചിത്രമാണ്", എന്നാണ് കങ്കണ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചത്.

ചിത്രം ഇറങ്ങി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം 2021-ൽ വീർ ദാസ് അവതരിപ്പിച്ച ‘ഐ കം ഫ്രം ടു ഇന്ത്യാസ്’ എന്ന കോമഡി ഷോ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ, കർഷക സമരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഷോയ്‌ക്കെതിരെ കങ്കണ ശക്തമായി രംഗത്തുവരികയും ചെയ്‌തു. അന്ന് കങ്കണ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വീർ ദാസിനെ ‘ക്രിമിനൽ’ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കോമഡിയെ ‘സോഫ്റ്റ് ടെററിസം’ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ഇരുവരുടേയും ബന്ധവും വഷളാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ പകൽ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ ആരാധിക്കുകയും രാത്രിയിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ വീർ സിങ്ങിന്‍റെ വൈറലായ വീഡിയോയ്‌ക്കെതിരെയാണ് കങ്കണ അന്ന് വിമര്‍ശിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2023 ലും ഇത്തരത്തില്‍ ചുംബന വിവാദം ഉയര്‍ന്നപ്പോളും കങ്കണ പരിഹാസവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഹൃത്വിക് റോഷന് ശേഷം താൻ പാവം വീർ ദാസിന്‍റെ മാന്യതയും കളഞ്ഞോ എന്നായിരുന്നു അന്ന് കങ്കണ ചോദിച്ചത്.

2014-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ക്വീൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് റിവോൾവർ റാണി പുറത്തിറങ്ങിയത്. ക്വീനില്‍ സൗമ്യമായ റാണി മെഹ്‌റ എന്ന വേഷമാണ് കങ്കണ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ റിവോള്‍വര്‍ റാണിയില്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വേഷമാണ് താരം അവതരിപ്പിച്ചത്. നവാഗതനായ സായ് കബീറാണ് റിവോള്‍വര്‍ റാണിയുടെ സംവിധായകന്‍.

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