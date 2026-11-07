ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മുഖം മാറ്റിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ; ഉലകനായകന് ഇന്ന് 71-ാം പിറന്നാൾ
ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും വിസ്മയങ്ങൾ; കാലത്തിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച പ്രതിഭ; ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ കമൽഹാസൻ നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങൾ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 11:41 AM IST
കരിമീൻ, കമ്മ്യൂണിസം, കേരളം... കമൽഹാസന് പ്രിയപ്പെട്ട മൂന്നു വാക്കുകളാണിവ... പ്രിയപ്പെട്ട ഇതിഹാസത്തിന് ഇന്ന് 71 വയസ്. അഭിനയത്തിനപ്പുറം തിരക്കഥാകൃത്തായും സംവിധായകനായും ഗാനരചയിതാവായും ഗായകനായും നിര്മാതാവുമായൊക്കെ ആ താരം തിളങ്ങുകയാണ്. ഒരേ തലത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളില് ഒതുങ്ങാതെ അഭിനയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും സ്വയം നവീകരിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ടുനില്ക്കുന്നവര്ക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനമാണ്.
1957 നവംബർ ഏഴിനാണ് പാർത്ഥസാരഥി ശ്രീനിവാസൻ എന്ന കമൽഹാസന്റെ ജനനം. 1960ൽ മൂന്നര വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് 'കലത്തൂർ കണ്ണമ്മാ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലതാരമായുള്ള അരങ്ങേറ്റം. തുടർന്ന് നൃത്ത സംവിധായകനായി. ശേഷമാണ് അഭിനയ ലോകത്തേയ്ക്ക് കമൽ ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു അഭിനേതാവെന്ന രീതിയിൽ അല്ലാതെ തിരക്കഥാകൃത്തായും സംവിധായകനായും കമൽ സിനിമ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് കമൽ ഹാസൻ എന്ന ടെക്നീഷ്യൻ നൽകിയ അതുല്യ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല.
1981ൽ ഹിന്ദി സിനിമ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നടൻ ആദ്യമായി സിൽവർ ജൂബിലി ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. സകല ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകളും തകർത്ത 'ഏക് തുചേ കേലിയെ' ബോളിവുഡിനെ അമ്പരപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ചിത്രത്തിലെ 'തെരെ മേരെ ബീച്ച്' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഇന്നും ജനപ്രിയമാണ്.
വെൻട്രിലോക്യുസം എന്നൊരു രീതി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി അവലംബിക്കുന്നത് കമൽഹാസനാണ്. അതായത് തന്റെ ശബ്ദം സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ബൊമ്മക്കോ നൽകുന്നതിനെയാണ് വെൻട്രിലോക്യുസം എന്ന് പറയുന്നത്.1977 ൽ കമലഹാസൻ നായകനായ 'അവർഗൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഒരു സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന രീതി ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തത് സാക്ഷാൽ കമൽഹാസൻ തന്നെയാണ്. 1979ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തന്റെ 'കല്യാണരാമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ രണ്ടാം ഭാഗമായിരുന്നു 1984ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജപ്പാനിൽ കല്യാണരാമൻ.
കമൽഹാസൻ നായകനായ 'വിക്രം' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് 'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹന്ലാലിന്റെ കഥാപാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 1986ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് കമൽഹാസൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇളയരാജയായിരുന്നു സംഗീത സംവിധാനം. കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി ഗാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്.
സിനിമയുടെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ നായകൻ ഇടിച്ചിടുന്ന വില്ലന്മാർ ഗ്ലാസ് തകർത്തു വീഴുന്ന കാഴ്ച പതിവാണ്. ഒരുപാട് അപകട സാധ്യതയുള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ലളിതമാക്കിയത് കമൽഹാസനാണ്. 1987ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'നായകൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് തൊട്ടാൽ പൊട്ടുന്ന ഷുഗർ ഗ്ലാസുകൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ശബ്ദ സിനിമകൾ സുപരിചിതമായ കാലഘട്ടത്തിൽ 1987ൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നിശബ്ദ ചിത്രം സംഭവിക്കാനും കമൽഹാസൻ കാരണമായി. കന്നട ചിത്രമായ 'പുഷ്പകവിമാനം' തമിഴിൽ പേസും പടം എന്ന പേരിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
പ്രാക്ടിക്കൽ എഫ്ഫക്റ്റുകൾ എക്സ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെ ഗുണനിലവാരമായി ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതും കമൽഹാസനാണ്. 89 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ
'അപൂർവ്വ സഹോദരങ്ങൾ' എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഇന്ത്യയും പിന്തുണയില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചത്. സാങ്കേതികവിദ്യ ഇത്രയും പടർന്നു പന്തലിച്ചിട്ടും അപൂർവ്വ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിലെ പല ഷോട്ടുകളും എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പലർക്കും സംശയമാണ്.
1990ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'മൈക്കിൾ മദന കാമരാജൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സെറ്റ് എന്ന തന്ത്രം കമൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തിൽ സെറ്റ് ഒരു പാറയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സിനിമയിൽ ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതും കമൽഹാസൻ തന്നെ. മലയാളിയായ ഭരതം സംവിധാനം ചെയ്ത 'തേവർമകൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു മുന്നേറ്റം. മൂവി മാജിക് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് 'തേവർ മകന്റെ' തിരക്കഥ കമൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കമൽഹാസന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉള്ള സിനിമകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു 'മഹാനദി'. 1994 പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്നത്. അവിഡ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനത്തിലൂടെ ആണ് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്തത്.
പിന്നീട് രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ കുരുതിപ്പുന്നൽ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സറൗണ്ട് സൗണ്ടും, ഡോൽബി സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ കമൽഹാസൻ പരിചയപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ 'വിശ്വരൂപം' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് 11.1 ഓറ സൗണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.
'വിശ്വരൂപം' എന്ന ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ തുടക്കത്തിന് കാരണം. 'വിശ്വരൂപം' എന്ന ചിത്രം വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാൻ ഡയറക്ട് ടു ഹോം എന്നൊരു സംവിധാനം കമൽഹാസൻ കൊണ്ടുവന്നു. അന്ന് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിടിഎച്ച് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് വഴിയായിരുന്നു മുന്നേറ്റത്തിന് കമലഹാസൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. എന്നാൽ സിനിമയുടെ റിലീസിന് ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെയും നിർമാതാക്കളുടെയും വലിയ പ്രതിഷേധം കാരണം കമൽഹാസന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് വലിയ ശരിയായിരുന്നു.
1996ല് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഇന്ത്യൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ 'റാംബോ' അടക്കമുള്ള ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിൽ മേക്കപ്പ് ആർട്ട് ആയി കമൽഹാസൻ ജോലി നോക്കിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ തത്സമയം സംഭാഷണങ്ങൾ അത്യാധുനിക സൗകര്യത്തോടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അവലംബിച്ചത് കമൽഹാസൻ തന്നെയാണ്. സിങ്ക് സൗണ്ട് ആധുനിക രീതിയിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമൽ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഹേ റാം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്.
2001ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ആളവന്താന്' ചിത്രം അടിമുടി പരീക്ഷണങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ, മോഷൻ ഫ്രീസ് ടെക്നോളജി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. എയർ റാമ്പ് എന്ന രീതിയും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കമൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈവ് ആക്ഷൻ സിനിമയാണ് ആളവന്താന് എന്ന് കമൽഹാസൻ അവകാശപ്പെടുന്നെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ 'ഓ ഫാബി' എന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നു.
അഭിനേതാക്കളെ വിഷൻ കറക്റ്റ് കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കമൽഹാസൻ തന്നെയാണ്. സുന്ദർ സി സംവിധാനം ചെയ്ത അന്പേ ശിവം എന്ന ചിത്രത്തിൽ കമലഹാസന്റെ കഥാപാത്രം വിഷൻ കറക്റ്റഡ് കണ്ണടയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡിജിറ്റലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയും കമൽഹാസന്റേതു തന്നെ. 2002 പുറത്തിറങ്ങിയ 'മുംബൈ എക്രസ്പ്രസ്' എന്ന ചിത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ.
ആഗോള വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രേരകമായതും കമൽഹാസൻ തന്നെയാണ്. ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച എബോള എന്ന വൈറസിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളെ അവലംബിച്ചായിരുന്നു 'ദശാവതാരം' എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു അഭിനേതാവ് 10 വേഷങ്ങളിൽ മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി വന്ന മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ ചിത്രമില്ല. 'ദശാവതാരം' അത്തരത്തിൽ കമൽഹാസന്റെ കരിയറിലെ നാഴികക്കലാണ്. ആ സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ ഇന്നും പുതിയ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് പാഠപുസ്തകം ആണ്.വിശ്വരൂപ'മാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 7.1 3D സറൗണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം.
2010ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കമൽഹാസൻ ചിത്രമാണ് 'മന്മദൻ അമ്പ്'. ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഗാനരംഗം പൂർണ്ണമായും റിവേഴ്സ് രീതിയിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ റിവേഴ്സ് രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടും കമൽ അത് കൃത്യമാക്കി പാടി. ഗാനത്തിന്റെ വരികളെ തിരിച്ചെഴുതി അതേ മീറ്ററിൽ പാടിയാണ് കമൽ, കെ.എസ് രവികുമാറിനെ കൊണ്ട് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഉലകനായകന് ഇടിവി ഭാരതിന്റെ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ.