ETV Bharat / entertainment

"കള്ളം അല്ല..അച്ഛന് ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു", വിസ്‌മയക്ക് ആശംസകളുമായി കല്യാണി

വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന പ്രിയദര്‍ശന് മറുപടിയുമായി മകള്‍ കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍. ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയിലൂടെയാണ് അച്ഛന് മറുപടിയുമായി മകള്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമ അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ വിസ്‌മയക്കൊപ്പമുള്ള കുട്ടിക്കാല ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ആശംസകളും കല്യാണി നേര്‍ന്നു.

KALYANI PRIYADARSHAN VISMAYA MOHANAL PRIYADARSHAN കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍
Kalyani Priyadarshan and Vismaya Mohanlal (Kalyani Priyadarshan Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 31, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകള്‍ വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങള്‍ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. ജൂഡ് ആന്തണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'തുടക്കം' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് വിസ്‌മയ വെള്ളിത്തിരയില്‍ അരങ്ങേറുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സിനിമയുടെ പൂജ.

ഇതോടെ വിസ്‌മയക്ക് ആശംസകളുമായി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശനും വിസ്‌മയക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ പോസ്‌റ്റിന് രസകരമായ മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ മകളും നടിയുമായ കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍.

അച്ഛന് ഒരു ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉള്ള വിവരം ഈ നിമിഷം വരെയും തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു കല്യാണി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് കല്യാണി ഇക്കാര്യം ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. താന്‍ കള്ളം പറയുക അല്ലെന്നും കല്യാണി കുറിച്ചു. വിസ്‌മയക്കൊപ്പമുള്ള കുട്ടിക്കാല ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് കല്യാണി ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ എത്തിയത്. "ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയില്‍ മനോഹരമായ ഈ വ്യക്‌തി തന്‍റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു", ഇപ്രകാരമാണ് കല്യാണി വിസ്‌മയക്ക് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.

കല്യാണിക്ക് 'ലോക' ലഭിച്ചത് പോലെ മായക്ക് തുടക്കം ഒരു സുന്ദര തുടക്കമാകട്ടെ എന്നായിരുന്നു പ്രിയദര്‍ശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. "ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും ഞാന്‍ എന്‍റെ കൈകളില്‍ എടുത്ത് കൊണ്ട് നടന്നതാണ്. ഞങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ആയിരുന്നു. ഇന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞങ്ങള്‍ ഒരിക്കും കരുതിയില്ല, ഇവര്‍ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന്. കല്യാണിക്ക് ലോക ലഭിച്ചത് പോലെ മായക്കും തുടക്കം ഒരു സുന്ദര തുടക്കം ആകട്ടെ" -ഇപ്രകാരമാണ് പ്രിയദര്‍ശന്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചത്.

മകളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ വികാരഭരിതനായി മോഹന്‍ലാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ മകളുടെ ഈ പുതിയ ചുവടുവയ്‌പ്പ് എന്നും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും എന്നാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചത്.

"ഓരോ യാത്രക്കും അതിന്‍റേതായ തുടക്കം ഉണ്ട്... ഈ യാത്ര നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അഭിമാനവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് നിറയ്‌ക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ മായ ഈ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത് എപ്പോഴും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും. ഈ സിനിമയ്‌ക്ക് പ്രചോദനമായ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്‍. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിലെ വഴികാട്ടിയുമായ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിനും ആശംസകള്‍. ഈ അത്ഭുതകരമായ യാത്രയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ആഷിഷ് ജോ ആന്‍റണിക്കും പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം. ഈ സിനിമയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എല്ലാവര്‍ക്കും സത്യത്തില്‍ ഇത് മനോഹരമായ ഒന്നിന്‍റെ തുടക്കമാകട്ടെ" -മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചു.

Also Read: "ഒരു സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു, ആന്‍റണിക്കും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു"; മകളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ മനസ്സു തുറന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍

TAGGED:

KALYANI PRIYADARSHAN
VISMAYA MOHANAL
PRIYADARSHAN
കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍
KALYANI PRIYADARSHAN WISHES VISMAYA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.