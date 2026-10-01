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'അച്ഛന്‍ സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല'! താൻ അഭിനേത്രിയാകുന്നത് പ്രിയദർശന് ഇഷ്‌ടമല്ലായിരുന്നു; കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി കല്യാണി

ന്യൂയോർക്കിലെ പാർസൺസ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ പഠിച്ച കല്യാണി ആദ്യം സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലാണ് തന്‍റെ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിച്ചത്.

KALYANI PRIYADARSHAN PRIYADARSHAN KALYANI PRIYADARSHAN ACTING CAREER PRIYADARSHAN DAUGHTER
Kalyani Priyadarshan (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 3:35 PM IST

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ലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പ്രിയദർശന്‍റെയും നടി ലിസിയുടെയും മകളായ കല്യാണി പ്രിയദർശന് സിനിമ അന്യമായൊരു ലോകമായിരുന്നില്ല. ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ സിനിമാ സെറ്റുകളും ചർച്ചകളും താരങ്ങളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടുവളർന്നതിനാൽ, സിനിമയുടെ പുറംമോടിക്കപ്പുറമുള്ള ലോകത്തെ അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരം അവൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ ലഭിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു അഭിനേത്രിയായി എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍.

ന്യൂയോർക്കിലെ പാർസൺസ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ പഠിച്ച കല്യാണി ആദ്യം സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലാണ് തന്‍റെ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിച്ചത്. കലാ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ സാങ്കേതികവും സൃഷ്ടിപരവുമായ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചു. ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ അനുഭവങ്ങൾ സിനിമയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ സഹായിച്ചെങ്കിലും, തന്‍റെ മനസ്സിൽ അഭിനയത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

സിനിമാ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ കല്യാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചിത്രം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സിനിമാ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളാണ് മക്കൾ ഈ മേഖലയിൽ എത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രിയദർശനും ലിസിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യവസായങ്ങളിലൊന്നാണ് മലയാള സിനിമ. എങ്കിലും സിനിമയുടെ ഗ്ലാമറിനപ്പുറം ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ കഠിനാധ്വാനം, ദീർഘമായ ജോലി സമയം, തുടർച്ചയായ യാത്രകളും ഷൂട്ടിംഗും, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും പലപ്പോഴും പുറത്തുള്ളവർ കാണാറില്ല. മക്കൾ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രധാന ആശങ്ക.

‘ലോക’യുടെ ചിത്രീകരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്കയെക്കുറിച്ച് കല്യാണി തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടിംഗ് വലിയൊരു ഭാഗവും രാത്രിയിലായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ രാത്രികാല ഷൂട്ടിംഗും ദീർഘമായ ജോലി സമയങ്ങളും ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

"ആളുകൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്ലാമർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകൂ. 'ലോക'യുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും രാത്രിയിലായിരുന്നു. വളരെക്കാലം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തെ ബാധിക്കും.”, കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ പറഞ്ഞു.

"അടുത്തിടെ എനിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അച്ഛൻ അതിൽ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല.", കല്യാണി അനുഭവം പങ്കുവച്ചു.

കല്യാണിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ‘ലോക’. ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമാണ് അവർ കാഴ്ചവച്ചത്. മലയാള സിനിമയിലെ വനിതാ സൂപ്പർഹീറോ കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി എത്തിയ ചിത്രം വലിയ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ കല്യാണിയുടെ കരിയറിലും പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി.

‘വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്’, ‘ഹൃദയം’, ‘ലോക’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയയായ കല്യാണി ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡിലും അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. രൺവീർ സിംഗ് നായകനാകുന്ന ‘പ്രലൈ’യിലാണ് താരം അഭിനയിക്കുന്നത്. ജയ് മേത്ത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഒരു പോസ്റ്റ്-അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് സോംബി ത്രില്ലറാണ്.

അതേസമയം, ‘ലോക’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രമായി വീണ്ടും എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. തമിഴ് ചിത്രമായ ‘മാർഷൽ’ലും കല്യാണി വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

അഭിനയജീവിതം ആരംഭിച്ച ശേഷവും മാതാപിതാക്കളുടെ ആ ആശങ്ക പൂർണമായി മാറിയില്ലെന്ന് കല്യാണി തന്നെ അടുത്തിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സഹോദരൻ സിദ്ധാർത്ഥും സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരിയർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ് വിഎഫ്എക്സ് രംഗത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

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