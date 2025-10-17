ETV Bharat / entertainment

കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ ഇനി വീട്ടില്‍ ഇരുന്നും കാണാം..ലോക സ്‌ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉറപ്പിച്ചു

കല്യാണി പ്രിയദർശൻ നായികയായി എത്തിയ ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര' ഓഗസ്‌റ്റ് 28നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച കളക്ഷന്‍ നേടി, രണ്ട് മാസത്തോടടുക്കുമ്പോള്‍ ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്.

Lokah Chapter 1 Chandra (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 17, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read
മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ റെക്കോര്‍ഡുകളും തകര്‍ത്ത് ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ വിജയക്കൊടി പാറിച്ച ചിത്രമാണ് 'ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര'. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ നായികയായി എത്തിയ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ സ്വന്തമാക്കിയത് 300 കോടിലധികം കളക്ഷനാണ്. ഇതോടെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്‌സ്‌ ഓഫീസ് ഹിറ്റുകളില്‍ ഒന്നായി 'ലോക'.

കൂടാതെ 300 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ ഇടംപിടച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചിത്രമെന്ന ചരിത്രവും 'ലോക' സ്വന്തമാക്കി. ഓഗസ്‌റ്റ് 28ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച കളക്ഷന്‍ നേടിയ ശേഷം ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ ഒടിടി റിലീസ് അപ്‌ഡേറ്റുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

'ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര'യുടെ ഒടിടി സ്‌ട്രീമിംഗ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജിയോ ഹോട്ട്‌സ്‌റ്റാറാണ്. ചിത്രം ജിയോ ഹോട്ട്‌സ്‌റ്റാറില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ സ്‌ട്രീമിംഗ് നടത്തുമെന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു. ജിയോ ഹോട്ട്‌സ്‌റ്റാറും ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര" ജിയോ ഹോട്ട്‌സ്‌റ്റാറില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ സ്‌ട്രീമിംഗ് നടത്തും. ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ തുടക്കം. ലോകാ ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര - ഉടൻ വരുന്നു", ഇപ്രകാരം നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

അതേസമയം നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ഇനിയും ഒടിടി റിലീസ് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒടിടി റിലീസ് അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ വന്നതോടെ ആരാധകരും ആവേശത്തിലാണ്. ഹിന്ദി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കും ചിത്രം ഡബ്ബ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രേക്ഷകര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡൊമിനിക് അരുൺ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച ചിത്രം ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ വേഫെറര്‍ ഫിലിംസാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്. വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. കല്യാണി പ്രിയദർശന്‍ സൂപ്പര്‍ ഹീറോയായി എത്തിയപ്പോള്‍ നസ്‌ലെനും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, വിജയരാഘവൻ, നിഷാന്ത് സാഗർ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നു.

കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ കല്യാണി അവതരിപ്പിച്ചത്. ബിഗ് ബജറ്റ് ഫാൻ്റസി ത്രില്ലറായി എത്തിയ ചിത്രത്തില്‍ ദുൽഖർ സല്‍മാന്‍, ടൊവിനോ തോമസ്, സണ്ണി വെയിന്‍, തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള്‍ അതിഥി വേഷങ്ങളിലും എത്തിയിരുന്നു. അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ലോക-ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്ര'.

നിമിഷ് രവി ആണ് സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വ്വഹിച്ചത്. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ജേക്‌സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ ആയിരുന്നു അഡീഷണൽ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്.

ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ - യാനിക്ക് ബെൻ, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു, കലാസംവിധായകൻ - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുജിത്ത് സുരേഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് - ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, സ്‌റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ, എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

