കല്ലിയങ്കാട്ട് നീലിയും ചാത്തനും ഒക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീടുകളില്‍; ഒടുവില്‍ ആ പ്രഖ്യാപനവുമായി ജിയോ ഹോട്ട്‌റ്റാര്‍

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രമാണ് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ നായികയായി എത്തിയ ലോക. കല്യാണി ആദ്യമായി സൂപ്പര്‍ ഹീറോയായി എത്തിയ ചിത്രം ഇപ്പോള്‍ ഒടിടിയിലും റിലീസിനെത്തുകയാണ്.

Lokah Chapter 1 Chandra Kalyani Priyadarshan ലോക ലോക ഒടിടി റിലീസ്
Lokah (Movie Poster)
Published : October 25, 2025 at 2:58 PM IST

മലയാളികള്‍ നാളേറെയായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു 'ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര'യുടെ ഒടിടി റിലീസിനായി. കാത്തിരിപ്പുകള്‍ക്ക് വിരാമം കുറിച്ച് കൊണ്ട് 'ലോക'യുടെ ഒടിടി റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജിയോ ഹോട്ടസ്‌റ്റാര്‍. ഒക്‌ടോബര്‍ 31 മുതല്‍ ചിത്രം ജിയോ ഹോട്ട്‌സ്‌റ്റാറിലൂടെ സ്‌ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും.

ഓഗസ്‌റ്റ് 28ന് റിലീസിനെത്തിയ ചിത്രം രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഒടിടിയില്‍ റിലീസിനെത്തുന്നത്. തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച വിജയം നേടിയ ചിത്രത്തിന് ഒടിടിയിലും മികച്ച അഭിപ്രായം നേടുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെയും അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും പ്രതീക്ഷ.

മലയാളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് കൂടിയാണ് 'ലോക'. ആദ്യ 300 കോടി നേടിയ മലയാള ചിത്രം, ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ തിയേറ്ററില്‍ എത്തിയ റെക്കോര്‍ഡ്, ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഷെയര്‍, ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ നേടിയ ഡബ്ബ് ചിത്രം, ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റ റെക്കോര്‍ഡ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നതാണ് 'ലോക'യുടെ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍.

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രം കൂടിയാണ് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ നായികയായി എത്തിയ 'ലോക'. കല്യാണി ഇതാദ്യമായി സൂപ്പര്‍ ഹീറോയായി എത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ കല്യാണി അവതരിപ്പിച്ചത്. കല്യാണി സൂപ്പര്‍ ഹീറോയായി എത്തിയപ്പോള്‍ നസ്‌ലെനും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

കൂടാതെ ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, വിജയരാഘവൻ, നിഷാന്ത് സാഗർ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ചു. ദുൽഖർ സല്‍മാന്‍, ടൊവിനോ തോമസ്, സണ്ണി വെയിന്‍, തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള്‍ അതിഥി വേഷങ്ങളിലും എത്തിയിരുന്നു. അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ലോക-ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്ര'.

ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ വേഫെറര്‍ ഫിലിംസാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണം. വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബജറ്റ് ഫാൻ്റസി ത്രില്ലറായാണ് 'ലോക'യെ സംവിധായകന്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിച്ചത്.

നിമിഷ് രവി ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ജേക്‌സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ അഡീഷണൽ തിരക്കഥയും ഒരുക്കി.

കലാസംവിധായകൻ - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യർ, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ - യാനിക്ക് ബെൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുജിത്ത് സുരേഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് - ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, സ്‌റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ, എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

Also Read: "ഹൊററും മിത്തും രാത്രി ചിത്രീകരണവും! ഒരു പാല്‍ക്കാരന്‍ ചേട്ടന്‍ അതുകണ്ട് പേടിച്ചു", എന്തുകൊണ്ട് മാത്യുവും മീനാക്ഷിയും? നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് വിശേഷങ്ങളുമായി തിരക്കഥാകൃത്തുകള്‍

