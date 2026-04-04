വിനീത് ശ്രീനിവാസന് അയച്ച 'ഹായ്'ലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്; വില്ലനും നായകനുമായ കലേഷ് രാമാനന്ദ്

കരിയറിലെ ആദ്യ നായക വേഷത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന കലേഷ് രാമാനന്ദ് തൻ്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും വിനീത് ശ്രീനിവാസനുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു

കലേഷ് രാമാനന്ദ് (Special Arrangement)
Published : April 4, 2026 at 8:42 PM IST

അക്കി വിനായക്

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഹൃദയം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'സെൽവ' എന്ന ഒറ്റ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ നടനാണ് കലേഷ് രാമാനന്ദ്. തമിഴ് വേരുകളുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തെ അത്രമേൽ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച കലേഷ്, പിന്നീട് 'നേര്', 'വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ കരിയറിലെ ആദ്യ നായക വേഷത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന കലേഷ് രാമാനന്ദ് തൻ്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും വിനീത് ശ്രീനിവാസനുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

'ഹൃദയം' എന്ന സിനിമ കലേഷിൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിമറിച്ചത്?

ഹൃദയത്തിന് മുൻപ് ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് ആക്ടർ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ. ആ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസം ഉച്ച മുതലാണ് സെൽവ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ഇടം ലഭിക്കുന്നത്. 50% പ്രവേശനം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കൊവിഡ് കാലത്തും ചിത്രം വലിയ വിജയമായി. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഇന്ധനമാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമ നൽകിയത്. അതിന് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന സംവിധായകനോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഹൃദയത്തിന് മുൻപുള്ള സിനിമാ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു?

'കുഞ്ഞനന്തൻ്റെ കട' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വളരെ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അർഥവത്തായ ആദ്യ സിനിമ ജയം രവിയും അരവിന്ദ് സ്വാമിയും ഒന്നിച്ച തമിഴിലെ 'തനി ഒരുവൻ' ആയിരുന്നു. കുറച്ചധികം ഡയലോഗുകളും നാല് സീനുകളും ആ ചിത്രത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അതിനുശേഷം ചെന്നൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാടകങ്ങളിലും ഡബ്ബിങ് മേഖലയിലും സജീവമായി. ഡിസ്കവറി ചാനൽ പരിപാടികൾക്കും കാർട്ടൂണുകൾക്കും വേണ്ടി ധാരാളം ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കലേഷ് രാമാനന്ദ് (Special Arrangement)

വിനീത് ശ്രീനിവാസനുമായുള്ള സൗഹൃദം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ സംവിധാനത്തിലാണ്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് രാജഗിരി കോളജിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം റോമയും പൃഥ്വിരാജും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച 'മിന്നൽ അഴകേ' എന്ന ആൽബം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും ഞാൻ വിനീതേട്ടന് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുമായിരുന്നു. എൻ്റെ വർക്കുകൾ കണ്ടിട്ട് "നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കലാകാരനാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി തന്നത് എനിക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു


സെൽവ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് താങ്കൾ എത്തപ്പെട്ട ആ 'എയർപോർട്ട് നിമിഷത്തെ' കുറിച്ച് പറയാമോ?

അതൊരു അപ്രതീക്ഷിത കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഹായ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വിനീതേട്ടൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്ഥിരമായി മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് അയക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചു. ആ മെസ്സേജിലൂടെ ആകും അദ്ദേഹം എൻ്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്. പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, കണ്ടാൽ തമിഴനാണെന്ന് തോന്നുന്ന സെൽവ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് എൻ്റെ രൂപം അനുയോജ്യമാണെന്ന് ആ എയർപോർട്ട് കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്രേ. വിനീതേട്ടനെപ്പോലെ ഒരാൾ നമുക്കായി ഒരു കഥാപാത്രം മാറ്റിവെച്ചു എന്നത് വലിയൊരു ഈശ്വരാധീനമാണ്.

ഹൃദയം ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)


താങ്കള്‍ തമിഴന്‍ ആണെന്ന ധാരണ മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ?

അതേ. ഹൃദയം എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനൊരു തമിഴൻ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് പലരും കരുതിയിരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളും എന്നെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡിലൂടെയൊക്കെ നടന്നുപോകുമ്പോൾ സെൽവ അണ്ണ എന്നൊരു വിളി സ്വാഭാവികമാണ്. അതൊരു ആക്ടറിൻ്റെ ഐഡൻ്റിറ്റി ആയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ബാധ്യതയല്ല.

സെല്‍വയില്‍ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?

തുടര്‍ച്ചയായി തേടിവന്നിരുന്ന സെൽവ രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമായത് സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ജിത്തു ജോസഫ് സാറും ആണ്. നേര് എന്ന ചിത്രത്തിലും ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന ചിത്രത്തിലും നെഗറ്റീവ് വേഷം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ സെൽവ എന്ന ബാരിയറിനെ പൊളിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാൻ എന്നെ സഹായിച്ചിരുന്നു.

കലേഷ് രാമാനന്ദ് (Special Arrangement)
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയതിനെക്കുറിച്ച്?

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം. ഹൃദയം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് തന്നെ എന്നിലെ അഭിനേതാവ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്. ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം ആ സിനിമയ്ക്ക് നേരെ സംഭവിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ല. ഉർവശിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രനും നടനുമായ അഭയ് ശങ്കര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രത്തിൽ നായകനായാണ് ഇപ്പോൾ കലേഷ് അഭിനയിക്കുന്നത്.

കരിയർ ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ, പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് രസകരമായി കലേഷ് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ചുവടെ.

വില്ലനും നായകനുമായ കലേഷ് രാമാനന്ദ് (ETV Bharat)


