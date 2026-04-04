'മോഹിനിയാട്ടം' സരസ്വതിയുടെ മറ്റൊരു പകർപ്പല്ല, കുടുംബത്തിലെ യഥാർഥ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൽപ്പന; വിശേഷങ്ങളുമായി കലാരഞ്ജിനി
ഭരതനാട്യം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മോഹിനിയാട്ടം റിലീസ് വേളയിൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കലാരഞ്ജിനി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
Published : April 4, 2026 at 12:23 PM IST
കരുത്തുറ്റതും രസകരവുമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ എക്കാലവും വിസ്മയിപ്പിച്ച നായികയാണ് കലാരഞ്ജിനി. ഉർവശി കൽപ്പന കലാരഞ്ജിനി ത്രയത്തിൽ ആരാണ് മികച്ചത് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കവും എന്നു നിൻ്റെ മൊയ്തീനും അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഭരതനാട്യവും ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന മോഹിനിയാട്ടവുമെല്ലാം കലാരഞ്ജിനി എന്ന അഭിനേത്രിയുടെ ഉറവ വറ്റാത്ത പ്രകടനങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയാവുകയാണ്. ഭരതനാട്യം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മോഹിനിയാട്ടം റിലീസ് വേളയിൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കലാരഞ്ജിനി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ഭരതനാട്യത്തിന് ശേഷം മോഹിനിയാട്ടം വരുന്നു. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്?
സരസ്വതി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയണം, ഞാൻ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം കോമഡി ചെയ്തിട്ടില്ല. സംവിധായകൻ കൃഷ്ണദാസ് മുരളി എഴുതിയ ആ കഥയും ഡയലോഗുകളും അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ എന്നുമൊരു 'ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടർ' ആണ്.
ഭരതനാട്യം ഒരു സോഫ്റ്റ് സിനിമയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവായി അഭിനയിക്കുന്ന സായികുമാർ മറ്റൊരു ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായിരുന്നു ആദ്യ ഭാഗം. എന്നാൽ മോഹിനിയാട്ടം ആ വഴിക്കല്ല പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറിച്ചുനടപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ നടക്കുന്ന തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങളാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രമേയം.
കൃഷ്ണദാസ് മുരളി ഇ ടിവി ഭാരതിന് അഭിമുഖം അനുവദിച്ച വേളയിൽ മോഹിനിയാട്ടം സിനിമയിൽ കലാരഞ്ജിനി ചേച്ചിയുടെ പ്രകടനം അതിഗംഭീരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമോ? കഴിഞ്ഞവർഷം ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിൽ അടക്കം സഹോദരി ഉർവശിയുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നല്ലോ
സംവിധായകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തെയും സിനിമയെയും ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. പുരസ്കാരങ്ങൾ വരട്ടെ. അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിനു സമാനമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകരെയും കരുതുന്നു. പ്രേക്ഷകർ കൈവിട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ.
ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്ര തുടക്കം എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രമാണ് മലയാളി എപ്പോഴും കലാ രഞ്ജിനിയെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത്?
തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ. ഞാനെപ്പോഴും ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചും ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കും. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമകളുള്ള തട്ടകമാണ്. ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത സിനിമയാണത്. ആ സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളെ രാജസേനൻ എന്ന സംവിധായകൻ ഫ്രീയായിട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് കോമഡി ചെയ്യിപ്പിച്ചത്.
ലളിത ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ പ്രകടനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ജഗതി, ഇന്നസെൻ്റ്, ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയിലെ ലെജന്ഡുകൾക്കൊപ്പം ആ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ പഴയ സിനിമകള് കാണുമ്പോൾ സങ്കടമാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ച പലരും ഒപ്പമില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും അതുപോലെ ഒരു അത്ഭുത കോമ്പിനേഷൻ മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിക്കില്ല. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടം നികത്താൻ ഇനി ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. പുതിയ കുട്ടികൾ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആരും ആർക്കും പകരമാകുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നസെൻ്റിനു പകരം ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുമോ?
എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം ആദ്യകാലത്ത് ഒന്നും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഡബ് ചെയ്യുന്നത്. സംവിധായകൻ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിൻ്റെ നിർബന്ധമായിരുന്നു എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഞാൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്യണം എന്നത്. പിന്നീട് ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാവുകൾ സിനിമയിലും വിധായകന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഡബ് ചെയ്തു. പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയ എന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ, സൂഫിയും സുജാതയും തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ മറ്റുള്ളവരാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകിയത്. ഒരു സംവിധായകന് നിർബന്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഒരു എഫർട്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടല്ലോ.
ഭരതനാട്യത്തില് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഒഴിവാകാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ കൃഷ്ണദാസ് നിര്ബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം പൂർണമായി നഷ്ടമാകും, തൊണ്ട അടഞ്ഞുപോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കൃഷ്ണദാസ് വിട്ടില്ല. ചേച്ചി ഒരുപാട് സമയമെടുത്തോളൂ, അഥവാ ചേച്ചിയുടെ തൊണ്ട അടഞ്ഞു പോയാല് ശരിയാകുന്നതുവരെ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളാം. ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവൻ എന്നു പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു.
ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം സിനിമകളുടെ ലൊക്കേഷന് അനുഭവങ്ങള് എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം സിനിമകളുടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകിയ സംഘമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 'കാരവൻ കൾച്ചർ' വ്യാപകമാണല്ലോ, എന്നാൽ ഈ സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിങ് വേളയിൽ ഞങ്ങൾ കാരവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ സൈജു കുറുപ്പ് അടക്കമുള്ളവർ എനിക്കൊപ്പം കൂടും. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും തമാശകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യും. അതൊരു സിനിമാ സെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടേയില്ല.
കാരവൻ സംസ്കാരത്തോടുള്ള താത്പര്യക്കുറവിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടോ?
കാരവൻ കൾച്ചർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഷോട്ട് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാരവനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. ആരുമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തത് പോലെ. സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജോലിയല്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
സഹോദരി കൽപ്പനയുടെ വിയോഗത്തെയും അവരുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തെയും എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?
എൻ്റെ സഹോദരിയായതുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല, കൽപ്പനയുടെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയുടെ തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ 'യഥാർഥ ആർട്ടിസ്റ്റ്' അവളാണ്, ഞാനോ ഉർവശിയോ അല്ല. അവളാണ് യഥാർഥ നായിക. ആദ്യം സിനിമയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചതും അവളാണ്. ഉർവശിയും കല്പനയും സിനിമയിൽ സജീവമായതിനുശേഷം ആണ് ഞാൻ വരുന്നത്. കൽപ്പനയുടെ കോമഡി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അസാധ്യമാണ്. അവളുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ 'ചാർലി', 'ഇന്ത്യൻ റുപ്പി' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ പ്രകടനം എത്ര മികച്ചതായിരുന്നു! അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും ഒട്ടേറെ നല്ല വേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു.
കൽപ്പനയ്ക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?
കൽപ്പനയെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരും മലയാള സിനിമയും പൂർണാർഥത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. അവൾക്ക് വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി. കൽപ്പന വളരെ നാച്ചുറലായി അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ്. ശങ്കരാടി അമ്മാവൻ, ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ എന്നിവരോടൊപ്പം ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യാം കൽപ്പനയെ. കൽപ്പന പലപ്പോഴും കഥാപാത്രമായി അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ്. കൽപ്പന അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ പോലും തോന്നില്ല.
പുതിയ കാലത്തെ 'ബിഹേവിങ്' രീതിയിലുള്ള അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം?
കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. പുതിയ സംവിധായകർ പറയും, "ചേച്ചി അഭിനയിക്കേണ്ട, ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി" എന്ന്. പഴയ അഭിനയം ഓവർ ആണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന 80 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരിമാരും സിനിമയിലെത്തുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും മലയാള സിനിമ പൂർണമായി നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് കളം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സംവിധായകൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ഒരു അമ്മ വേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മീറ്റർ എത്രത്തോളം പിടിക്കണമെന്ന് സംവിധായകനാണ് നിർദ്ദേശം തരുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.
ജ്യേഷ്ഠസഹോദരൻ്റെ മകൻ അഭയ് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണല്ലോ. അതിനെക്കുറിച്ച്?
അതെ, അഭയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ എൻ്റെ കുടുംബാംഗമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ സിനിമ സ്വീകരിച്ചത്. അതൊരു ഹൊറർ കോമഡി ചിത്രമാണ്. 'വിജ്രമ്മിണി' എന്നാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. പേരിടാത്ത ആ ചിത്രത്തിലെ വേഷം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.
തുടർച്ചയായി അമ്മ വേഷങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നത് ഒരു പരിമിതിയായി തോന്നുന്നുണ്ടോ?
ഒരിക്കലുമില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു സിനിമകളായി വ്യത്യസ്തമായ അമ്മ വേഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അമ്മ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരാൻ സംവിധായകർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ അച്ചിലിട്ടതുപോലെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നല്ല വേഷങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം.
എന്തുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നില്ല?
തിരക്കുള്ള അഭിനേത്രിയായി നിലകൊള്ളാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വളരെ സെലക്ടീവായാണ് ആദ്യം മുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഥാപാത്രം നന്നായിരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. സംവിധായകൻ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും. ഇപ്പോൾ അമ്മ വേഷങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായി ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് പിന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായി, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന ഒരു അമ്മയായി അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഒരു സിനിമയിലേക്ക് കലാരഞ്ജിനി എന്ന നടിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകണം. സിനിമ കണ്ടുറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണം ചിന്തിക്കണം.
