കളങ്കാവല് നാളെ; തിയേറ്റര് തൂക്കുമെന്ന് ആരാധകര്, പ്രീ- സെയില്സ് ബുക്കിംഗില് ഗംഭീര പ്രതികരണം
എട്ട് മാസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 4, 2025 at 4:26 PM IST
ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് മമ്മൂട്ടി- വിനായകന് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കളങ്കാവല്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജിതിന് കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് നാളെ (ഡിസംബര്5) തിയേറ്ററുകളില് എത്തുകയാണ്. എട്ട് മാസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് പ്രേക്ഷകരും മലയാള സിനിമാ ലോകവും കളങ്കാവൽ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
കളങ്കാവലിന്റെ കേരള പ്രീസെയില്സ് ആഗോളതലത്തില് 2.5 കോടിയും കടന്ന് കുതിക്കുകയാണ്. ബുക്ക് മൈഷോയിലും വന് കുതിപ്പാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. ഇന്നലെ(ഡിസംബര്3) ബുക്ക് മൈ ഷോയില് ഏറ്റവും അധികം ടിക്കറ്റുകള് വിറ്റ നാലാമത്തെ ചിത്രം കളങ്കാവല് ആണ്. 23,000 ടിക്കറ്റുകളാണ് 24 മണിക്കൂറില് ചിത്രം വിറ്റത്. റിലീസ് ചെയ്യാന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ബാക്കി നില്ക്കെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഈ നേട്ടം. കേരളത്തിലും വലിയ നേട്ടമാണ് പ്രീ സെയില്സിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്.
അധികം വൈകാതെ തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ കേരളാ പ്രീസെയിൽസ് ഒന്നര കോടി കടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നാളെ റീലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കെ വലിയ പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ഓണ്ലൈന് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വേഫെയറർ ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ജിതിന് കെ ജോസും ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ചേര്ന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില് നിര്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11.11 നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ഓണ്ലൈന് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി ഉടൻ തന്നെ ബുക്ക് മൈ ഷോ ആപ്പിൽ ട്രെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച ചിത്രം ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ്ങിൽ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില് 1.56 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്.
ബുക്ക് മൈ ഷോ കൂടാതെ, ടിക്കറ്റ് ന്യൂ, ഡിസ്ട്രിക്ട് തുടങ്ങിയ ടിക്ക് ബുക്കിംഗ് ആപ്പുകളിലൂടെയും ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൂത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ പാർട്ണര്.
ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ റീലീസ് ടീസറിനും ട്രെയിലറിനുമൊക്കെ വമ്പന് പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നുമുണ്ടാകുന്നത്. പൊലീസ് ഓഫിസര് ആയാണ് വിനായകന് എത്തുന്നത്. മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതിൽ സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സൈക്കോ കൊലയാളി ആയി മമ്മൂട്ടിയെയും അവതരിപ്പിച്ച പ്രീ റിലീസ് ടീസർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായ "ലോക" ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തമിഴ്നാട് വിതരണം ചെയ്തതും ഫ്യൂച്ചർ റണ്ണപ് ഫിലിംസ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടില് ചിത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ക്രൈം ഡ്രാമ ത്രില്ലർ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തിയ കുറുപ്പിന്റെ കഥ ഒരു ഒരുക്കിയ ജിതിന് കെ ജോസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് കളങ്കാവല്. ചിത്രത്തിന് U/A 16+ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്കും ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഛായാഗ്രഹണം- ഫൈസൽ അലി, സംഗീതം - മുജീബ് മജീദ്, എഡിറ്റർ - പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- സുനിൽ സിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- അരോമ മോഹൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- ഷാജി നടുവിൽ, ഫൈനൽ മിക്സ് - എം.ആർ. രാജാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ബോസ്, മേക്കപ്പ്- അമൽ ചന്ദ്രൻ, ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, വസ്ത്രാലങ്കാരം- അഭിജിത്ത് സി, വരികൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, ഹരിത ഹരി ബാബു, കളറിസ്റ്റ് - ലിജു പ്രഭാകർ, സംഘട്ടനം - ആക്ഷൻ സന്തോഷ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - കിഷൻ മോഹൻ, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ - എസ് സന്തോഷ് രാജു, വിഎഫ്എക്സ് കോഓർഡിനേറ്റർ - ഡിക്സൻ പി ജോ, വിഎഫ്എക്സ് - വിശ്വ എഫ് എക്സ്, സിങ്ക് സൗണ്ട് - സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്, സ്റ്റിൽസ്- നിദാദ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - ആഷിഫ് സലീം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്- ആൻ്റണി സ്റ്റീഫൻ, ആഷിഫ് സലീം, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- വിഷ്ണു സുഗതൻ, ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ പാർട്ണർ- ട്രൂത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ്, പിആർഓ - വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.
