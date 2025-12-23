അതിവേഗം കുതിച്ച് കളങ്കാവല്! ബോക്സ് ഓഫിസില് ഗംഭീര പ്രകടനം; 17ാം ദിവസത്തിലും ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്
മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നാണ് കളങ്കാവല്. മൂന്നാം വാരത്തിലും ഹൗസ്ഫുള് ഷോകള്.
മമ്മൂട്ടി, വിനായകൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ജിതിൻ കെ. ജോസ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ച കളങ്കാവല് തിയേറ്ററില് ഗംഭീര കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തി പതിനേഴാം ദിവസവും വമ്പന് പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലുടനീളം ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ മികച്ച ബുക്കിങ് ആണ് ലഭിച്ചത്. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്നാം വാരവും ഹൗസ്ഫുള് ഷോകളുമായാണ് കടന്നു പോയത്. സിനിമാ പ്രേമികള് വമ്പന് പ്രതീക്ഷയോടെ സ്വീകരിച്ച ഈ ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റിലേക്കാണ് കുതിക്കുന്നത്. ഡിസംബര് അഞ്ചിനാണ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ക്രൈം ഡ്രാമ ത്രില്ലറില് ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം നിര്മിച്ചത് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ്. വേഫറര് ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തില് വിതരണം ചെയ്തത്.
ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന് ഇതുവരെ
പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 35.93 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. 80.6 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 38.25 കോടി രൂപ നേടി ചിത്രം സൂപ്പര്ഹിറ്റായി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വേഗത്തില് 50 കോടി ക്ലബില് എത്തിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക് നല്കുന്ന കണക്കുകളനുസരിച്ച്, ആദ്യദിനത്തില് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചതെങ്കില് രണ്ടാം ദിനമാകുമ്പോഴും ഇത് വീണ്ടും വര്ധിച്ച് 5.5 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി. മൂന്നാം ദിനമായപ്പോഴേക്കും ആറ് കോടി രൂപയായി വീണ്ടും ഉയര്ന്നു. എന്നാല് നാലാം ദിത്തില് കുത്തനെ ഇടിവുണ്ടാകുന്നതാണ് കണ്ടത്. 2.9 കോടി രൂപയും അഞ്ചാം ദിനത്തില് 2.8 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു. ആറാം ദിനത്തിലും 2.1 കോടി രൂപയും ഏഴാം ദിനത്തില് രണ്ടു കോടി രൂപയുമായി. എട്ടാം ദിനമാകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും കുത്തനെ കുറഞ്ഞ് 1.65 കോടി രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ കലക്ഷന് .
എന്നാല് ഒന്പതാം ദിനത്തില് വീണ്ടും ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. 2.15 കോടി രൂപയായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ പതിനൊന്നാം ദിനത്തില് വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു 0.75 മാത്രമേ ചിത്രത്തിന് നേടാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു. 12ാം ദിവസത്തിലും ഇടിവുണ്ടായി 0.7 കോടി മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. പതിമൂന്നാം ദിനത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല 0.65 കോടി രൂപയാണ് നേടിയതെങ്കില് പതിനാലാം ദിവസത്തില് 0.35 ആയി മാറി.
പതിനഞ്ചാം ദിവസത്തില് 0.25 കോടി രൂപയുമമായിരുന്നു. എന്നാല് പതിനാറാം ദിവസത്തില് വീണ്ടും നേരിയ ഉയര്ച്ചയുണ്ടായി.0.38 കോടി രൂപയായിരുന്നു. പതിനേഴാം ദിവസവും വാരാന്ത്യമെല്ലാമായപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. 0.47 കോടി രൂപയായിരുന്നു അത്. പതിനെട്ടാം ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും 0.18 കോടി രൂപയുമായി.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില് നിര്മിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണ് കളങ്കാവല്. ജിഷ2ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിന് കെ ജോസുംചേര്ന്നാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചത്. 50 കോടി ക്ലബിൽ എത്തുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കൂടിയാണ് കളങ്കാവൽ.
മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നാണ് കളങ്കാവല്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനായക വേഷപകര്ച്ചെ കുറിച്ചും ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. പൊലീസ് യൂണിഫോമില് അല്ലാതെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച വിനായകനും വലിയ കയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്കും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സംഗീതാസ്വാദകരില് നിന്നും സിനിമാ പ്രേമികളില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ട്രെന്ഡിങ് ലിസ്റ്റില് ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു.
ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തിയ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം കുറുപ്പിന്റെ കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധനേടിയ ജിതിന് കെ ജോസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി സയനൈഡ് മോഹന് കേസിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, ബിജു പപ്പൻ, രജിഷ വിജയൻ, ഗായത്രി അരുൺ, മാളവിക, ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങൾ. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിലും മികച്ച വിജയമാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഛായാഗ്രഹണം- ഫൈസൽ അലി, സംഗീതം - മുജീബ് മജീദ്, എഡിറ്റർ - പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- സുനിൽ സിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- അരോമ മോഹൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- ഷാജി നടുവിൽ, ഫൈനൽ മിക്സ് - എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ബോസ്, മേക്കപ്പ്- അമൽ ചന്ദ്രൻ, ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, വസ്ത്രാലങ്കാരം- അഭിജിത്ത് സി, വരികൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, ഹരിത ഹരി ബാബു, കളറിസ്റ്റ് - ലിജു പ്രഭാകർ, സംഘട്ടനം - ആക്ഷൻ സന്തോഷ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - കിഷൻ മോഹൻ, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ - എസ് സന്തോഷ് രാജു, വിഎഫ്എക്സ് കോഓർഡിനേറ്റർ - ഡിക്സൻ പി ജോ, വിഎഫ്എക്സ് - വിശ്വ എഫ് എക്സ്, സിങ്ക് സൗണ്ട് - സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്, സ്റ്റിൽസ്- നിദാദ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - ആഷിഫ് സലീം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്- ആൻ്റണി സ്റ്റീഫൻ, ആഷിഫ് സലീം, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- വിഷ്ണു സുഗതൻ, ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ പാർട്ണർ- ട്രൂത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ്, പിആർഓ - വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.
