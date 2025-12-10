അതിവേഗം കുതിച്ച് കളങ്കാവല്; അഞ്ചാം ദിനത്തിലും ബോക്സ് ഓഫിസില് സ്റ്റാന്ലിയുടെ വിളയാട്ടം
മമ്മൂട്ടിയുടെ വില്ലന് വേഷവും വിനായകന്റെ നായക വേഷത്തിലുള്ള പ്രകടനം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തി അഞ്ചാം ദിനം പിന്നിടുമ്പോള് ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കലക്ഷനാണ് നേടുന്നത്.
Published : December 10, 2025 at 10:12 AM IST
മമ്മൂട്ടി- വിനായകന് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ജിതിന് കെ ജോസ് സംവിധാനം നിര്വഹിച്ച് ചിത്രമാണ് കളങ്കാവല്. തിയേറ്ററില് എത്തിയ ആദ്യ ദിവസം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഡിംസബര് അഞ്ചിന് ആഗോള തലത്തിലാണ് ചിത്രം റിലീസിന് എത്തിയത്.
റീലീസ് ചെയ്ത് വളരെ വേഗത്തില് 50 കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിച്ച റെക്കോര്ഡും ഈ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ഭീഷ്മപര്വം, കണ്ണൂര് സ്ക്വാഡ്, ഭ്രമയുഗം, ടര്ബോ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം അന്പത് കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിച്ച മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കൂടിയാണ് കളങ്കാവല്.
സിനിമ റിലീസായി അഞ്ചാം ദിനം പിന്നിടുമ്പോള് ബോക്സ് ഓഫിസിലും ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തില് 52.8 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 22.2 കോടി രൂപയും ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 26.1 രൂപയും ഓസവര്സീസില് നിന്ന് 26.7 രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 22.2 കോടി രൂപയുമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യദിനത്തില് കേരളക്കരയില് നിന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കില് രണ്ടാം ദിനത്തില് 5.5 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിനത്തില് ആറ് കോടി രൂപയുമാണ്. നാലാ ദിനമായപ്പോഴേക്കും കലക്ഷന് കുത്തനെ കുറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. 2.9 കോടി രൂപയായിരുന്നു അത്. അഞ്ചാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും 2.8 കോടി രൂപയായി അത് താഴ്ന്നു.
കേരളത്തിലും വിദേശത്തും ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. വില്ലന് വേഷത്തില് മമ്മൂട്ടിയും നായക വേഷത്തില് വിനായകനുമാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ഇരുവരുടെയും പ്രകടനം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്.
സിനിമയിലെ സംഗീതവും പ്രേക്ഷക പ്രശംസ ഏറെ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിലേക്കാണ് കുതിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിലയിരുത്തലുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് രണ്ട് മണിക്കൂറും 19 മിനിറ്റും മൂന്ന് സെക്കൻഡുമാണ് ദൈര്ഘ്യം. ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിൻ കെ ജോസും ചേർന്ന് തിരക്കഥ രചിച്ച കളങ്കാവൽ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണ്. ദുൽഖർ നായകനായെത്തിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'കുറുപ്പി'ന്റെ കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ ജിതിൻ കെ ജോസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കളങ്കാവൽ.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഛായാഗ്രഹണം- ഫൈസൽ അലി, സംഗീതം - മുജീബ് മജീദ്, എഡിറ്റർ - പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- സുനിൽ സിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- അരോമ മോഹൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- ഷാജി നടുവിൽ, ഫൈനൽ മിക്സ് - എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ബോസ്, മേക്കപ്പ്- അമൽ ചന്ദ്രൻ, ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, വസ്ത്രാലങ്കാരം- അഭിജിത്ത് സി, വരികൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, ഹരിത ഹരി ബാബു, കളറിസ്റ്റ് - ലിജു പ്രഭാകർ, സംഘട്ടനം - ആക്ഷൻ സന്തോഷ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - കിഷൻ മോഹൻ, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ - എസ് സന്തോഷ് രാജു, വിഎഫ്എക്സ് കോഓർഡിനേറ്റർ - ഡിക്സൻ പി ജോ, വിഎഫ്എക്സ് - വിശ്വ എഫ് എക്സ്, സിങ്ക് സൗണ്ട് - സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്, സ്റ്റിൽസ്- നിദാദ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - ആഷിഫ് സലീം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്- ആന്റണി സ്റ്റീഫൻ, ആഷിഫ് സലീം, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- വിഷ്ണു സുഗതൻ, ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ പാർട്ണർ- ട്രൂത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ്, പിആർഓ - വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ എന്നിവരുമാണ്.
