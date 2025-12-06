തീപ്പാറിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും; കളങ്കാവലിനെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകര്, ആദ്യദിനം ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്
ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 6, 2025 at 10:40 AM IST
മമ്മൂട്ടി- വിനായകന് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ക്രൈം ഡ്രാമ ത്രില്ലര് ചിത്രമാണ് കളങ്കാവല്. എട്ടുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി ചിത്രമെന്ന നിലയില് പ്രേക്ഷകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന ചിത്രവുമായിരുന്നു ഇത്.
ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ വര്ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി കളങ്കാവല് മാറുമെന്നും വിലയിരുത്തലുകള് ഉണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയ്ക്കും കഥ പറയാന് തെരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയെ കുറിച്ചും വലിയ അഭിപ്രായമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്നടക്കം ഉയരുന്നത്. ജിതിന് കെ ജോസിന്റെ സംവിധാനത്തിലാണ് കളങ്കാവല് ഒരുങ്ങിയത്.
ആഗോളതലത്തിലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യദിനം മുതല് ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക് പറയുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ആദ്യദിനം ഇന്ത്യയില് നിന്നും 4.75 കോടി രൂപയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തില് 5.6 കോടിയും ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലകഷന് 5.6 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 4.85 കോടി രൂപയാണ് എന്നാണ് വിവരം.
ഫസ്റ്റ് ഷോയില് 40.16 ശതമാനമായിരിരുന്നു തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി. ഉച്ചയ്ക്ക് 34.56 ശതമാനവും വൈകുന്നേരം 54.54 ശതമാനവും രാത്രിയില് 67.89 ശതമാനവുമായിരിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ മുന് ചിത്രമായ ബസൂക്കയുടെ ആദ്യദിന കലക്ഷനേക്കാള് കൂടുതല് കളങ്കാവല് ഒറ്റദിവസത്തില് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അത് 3.2 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തി ആദ്യ ദിവസം 4.75 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയില് നിന്നും നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഷോയില് 40.16 ശതമാനമായിരിരുന്നു തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി ഉച്ചയ്ക്ക് 34.56 ശതമാനവും വൈകുന്നേരം 54.54 ശതമാനനവും രാത്രിയില് 67.89 ശതമാനവുമായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി.
സിനിമയിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും സംവിധായകന് ജിതിന് കെ ജോസിന്റെ അവതരണ ശൈലിയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധായകനെ ലഭിച്ചുവെന്നും കളങ്കാവല് കണ്ട പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ദുല്ഖര് സല്മാന് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ കുറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിന് കഥയൊരുത്തിക്കിയത് ജിതിന് കെ ജോസാണ്. ജിതിന് കെ ജോസാണ് സംവിധായകനും ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ചേര്ന്നാണ് തിരക്കഥ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് കളങ്കാവല് എന്ന അഭ്യൂഹം നേരത്തെ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് യഥാര്ഥ സംഭവത്തില് നിന്ന് പ്രേരണയുള്ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2000 കളുടെ തുടക്കത്തില് കേരളത്തില് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ ഒളിച്ചോട്ടത്തെ തുടര്ന്ന് ഒരു പറ്റം യുവാക്കള് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ തുടക്കം. ഇത് അന്വേഷിക്കാന് എസ് ഐ ജയകൃഷ്ണന്(വിനായകന്) കാട്ടായി കോണത്ത് എത്തുന്നു. ഇതിലൂടെയാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടി സ്റ്റാന്ലി ദാസ് എന്ന വില്ലനായാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
യൂണിഫോമില്ലാതെ പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തി മികച്ച പ്രകടനമാണ് വിനായകന് കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിബിന് ഗോപിനാഥനും ശ്രുതി രാമചന്ദ്രനും രജിഷ വിജയനും ധന്യ അനന്യയുമുള്പ്പെടെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തില് കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഫൈസല് അലിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഫൈസലിന്റെ ഛായാഗ്രഹണ മികവിനെ കുറിച്ചും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ്. ചിത്രത്തില് മുജീബ് മജീദിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും ഗാനത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വേഫെയറർ ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ജിതിന് കെ ജോസും ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ചേര്ന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില് നിര്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
