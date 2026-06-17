കുറ്റിച്ചാമരവും പേപ്പറുമായി നിന്ന മോഹൻലാൽ, പാരീസിലെ പൂരക്കാഴ്ച മുതൽ വാനപ്രസ്ഥം വരെ; മനസ്സ് തുറന്ന് കഥകളിയുടെ ജനപ്രിയ നായകൻ
കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാര നിറവില് കരിയർ, ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 6:24 PM IST
അക്കി വിനായക്
കഥകളി പ്രേമികളോടും കലാകാരന്മാരോടും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണകുമാർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ– ഈ രംഗത്തെ 'സൂപ്പർസ്റ്റാർ'. കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാനും കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലിയും അടക്കമുള്ള അതികായന്മാർ വിഹരിച്ച അതേ വേദിയിൽ, സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനവും അസാധ്യമായ കലാചാരുതയും കൊണ്ട് തൻ്റേതായ ഇടം വെട്ടിപ്പിടിച്ച പ്രതിഭയാണ് അദ്ദേഹം. കഥകളി മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകളെ മുൻനിർത്തി 2025-ലെ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണകുമാറിനെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2023-ലെ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരത്തിന് പിന്നാലെ എത്തിയ ഈ കേന്ദ്ര അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാജീവിതത്തിന് ലഭിച്ച ഇരട്ടിമധുരമാണ്.
കരിയർ, ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
പുരസ്കാരം ദൈവാനുഗ്രഹവും ഗുരുക്കന്മാർക്കുള്ള സമർപ്പണവും
സാധാരണയായി 70 വയസ്സ് പിന്നിട്ട മുതിർന്ന കലാകാരന്മാർക്കാണ് കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ 64-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ ഈ വലിയ പുരസ്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കൃഷ്ണകുമാർ അത്യന്തം സന്തോഷവാനാണ്.
"എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 55 ഓളം വർഷമായി ഞാൻ കഥകളി മേഖലയിൽ സജീവമാണ്. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ വലിയൊരു ഭക്തനാണ് ഞാൻ. ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും കലയിൽ ശോഭിക്കാനും ആ പാദങ്ങളിൽ പ്രാർഥിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല. ഈ സന്തോഷവേളയിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ഞാൻ ഭക്തിപൂർവം സ്മരിക്കുന്നു."
11-ാം വയസ്സിലെ പിച്ചവെപ്പും കഠിനമായ ശിക്ഷണവും
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിൽ മിണാലൂർ മാണിക്കത്ത് ഗൗരിയമ്മയുടെയും അമ്പാടത്ത് അച്യുതൻ നായരുടെയും മകനായി 1962 ജനുവരി രണ്ടിനാണ് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ജനനം. വടക്കഞ്ചേരിക്ക് അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്ന പി.എസ്.വി. നാട്യസംഘത്തിൻ്റെ കഥകളി രൂപങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ കലയോടുള്ള മോഹം ജനിപ്പിച്ചത്. അവരുടെ രാമായണവും ലങ്കാദഹനത്തിൽ ഹനുമാൻ ലങ്ക കത്തിക്കുന്ന നാട്യമൊക്കെ കണ്ട് കഥകളിയോട് മോഹം തോന്നി. ആഗ്രഹം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എതിർത്തില്ല. കഥകളിയിൽ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രായോഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധ്യതയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവും അച്ഛൻ നൽകി. മകൻ്റെ താല്പര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പിതാവ് പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയതോടെ, 1974-ൽ തൻ്റെ 11-ാം വയസ്സിൽ കൃഷ്ണകുമാർ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.
മടവൂർ വാസുദേവൻ നായർ, കലാമണ്ഡലം പത്മനാഭൻ നായർ, കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി, കലാമണ്ഡലം ഗോപി, വാഴങ്കേട വിജയൻ തുടങ്ങിയ വിഖ്യാത ആശാന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു പഠനം. കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യകാലം അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.
അച്ഛനെയും അമ്മയെയും പിരിഞ്ഞ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചുള്ള പഠനം മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന കഠിനമായ പരിശീലനവും ആശാന്മാരുടെ കർശനമായ ശിക്ഷാരീതികളും കണ്ണീരണിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. "അന്ന് തല്ലുകൊള്ളുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്നിലെ കലാകാരൻ്റെ മെയ്യും മനസ്സും കഥകളിക്ക് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയായിരുന്നു ആ തല്ലുകൾ എന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു," അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.
കൃഷ്ണനായി ആദ്യ വേഷം
കലാമണ്ഡലത്തിലെ 13 വർഷത്തെ ദീർഘമായ പഠനത്തിന് ശേഷം ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സ് കൊണ്ടും കൃഷ്ണകുമാർ കഥകളിക്ക് മാത്രമായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചു. ബിരുദകാലത്തെ രണ്ടാം വർഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. 'രുഗ്മിണി സ്വയംവര'ത്തിലെ കൃഷ്ണനായിരുന്നു ആദ്യ വേഷം.
അന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് ശൈലിയിലുള്ള കഥകളിയുണ്ട് തെക്കനും വടക്കനും. ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് തെക്കൻ ശൈലിയായിരുന്നു. കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ആദ്യ ആട്ടം കണ്ട് പ്രശസ്തനായ വി ടി ഇന്ദുചൂടൻ (അന്നത്തെ കലാമണ്ഡലം സെക്രട്ടറി), മടവൂർ വാസുദേവൻ ആശാനോട് പറഞ്ഞത് "ദേ ഒരു തികഞ്ഞ വിദ്യാർഥി, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം" എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് ആശാൻ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത് "അവനെ തെക്കൻ നാട്ടിലെ ഒരു ഒന്നാന്തരം കൃഷ്ണനാക്കി ഞാൻ മാറ്റും" എന്നായിരുന്നു. ആ വാക്കുകൾ പിൽക്കാലത്ത് അന്വർഥമായി.
പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന കലായാത്ര
ഒരു കലാകാരൻ്റെ ജീവിത വരുമാനം എക്കാലത്തും വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ ഏറിയപ്പോൾ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണകുമാർ ചെന്നൈയിലെ പ്രശസ്തമായ കലാക്ഷേത്രയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കഥകളിക്ക് പുറമെ ഭരതനാട്യത്തിലും അദ്ദേഹം അവിടെവെച്ച് പ്രഗത്ഭ്യം നേടി.
ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുമായി അദ്ദേഹം ആടാത്ത വേഷങ്ങളില്ല, കയറാത്ത വേദികളില്ല. പുരസ്കാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ മനസ്സ് സഞ്ചരിച്ചത് എൻ്റെ പതിനൊന്നാം വയസ്സിലേക്ക് ആയിരുന്നു. ഒരു കളങ്കവുമില്ലാതെ കലയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ. നല്ല കലാകാരൻ ആക്കി മാറ്റാൻ ഗുരുക്കന്മാർ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ നൽകിയ ശിക്ഷണങ്ങൾ. എല്ലാം ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതുപോലെ.
കഥകളിയുടെ ശോഷണം
പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ കേളികൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിസന്ധ്യ മുതൽ പുലർച്ചെ വരെ നീളുന്ന കഥകളി അരങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ടെലിവിഷനും സിനിമയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതോടെ പാരമ്പര്യ കലകൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ശോഷണം സംഭവിച്ചു എന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് കഥകളി കാണാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ, ടൂറിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി കഥകൾ ചുരുക്കി ഒന്നരമണിക്കൂർ മാത്രമുള്ള ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ അംഗീകൃത ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആയാണ് കല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻപൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയവർക്ക് പ്രായോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകില്ല. കഥകളി തന്നെയാണ് അന്നം.
എത്രയൊക്കെ ക്യാപ്സൂൾ പരുവത്തിലേക്ക് കഥകളിയെ മാറ്റിയെടുത്താലും കലാരൂപത്തിന് കോട്ടം തട്ടാതെ എല്ലാം സംഭവിക്കണമെന്നേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. "ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല. കാരണം കലാകാരന് ജീവിക്കാൻ വരുമാനം അത്യാവശ്യമാണ്. കഥകളി ഒരു വരുമാനമാർഗമായി മാറുന്നതിനെ വേദനയോടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, സിനിമകളിലും പരസ്യങ്ങളിലും കഥകളിയെ വളരെ വൈകൃതമായി കാണിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാനാകില്ല. വെറുതെ ഊഞ്ഞാലാടുന്നതിനും വയലിലൂടെ ഓടുന്നതിനും വേണ്ടി കഥകളി രൂപത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കലയോടുള്ള അനാദരവാണ്."
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പാരമ്പര്യ ശൈലിയെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന വിദേശ കാണികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഓർത്തു. ഒരിക്കൽ പാരീസിൽ വെച്ച് മൂന്നുദിവസം വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ 6 മണി വരെ പാരമ്പര്യ തനിമയോടെ 'ഭാഗവതം' അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, 200 കിലോ ഭാരമുള്ള നിലവിളക്ക് വരെ കേരളത്തിൽ നിന്നും വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. പാരമ്പര്യ ശൈലിയിൽ തന്നെ കഥകളെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് സംഘാടകർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതം മുഴുവനും അവതരിപ്പിച്ചു മൂന്നുദിവസം. വൈകുന്നേരം ആറുമുതൽ പുലർച്ചെ ആറു വരെ. ഒരു ദിവസത്തെ കളിയിൽ നാല് ഇടവേള. അന്ന് അവിടെ കളി കാണാൻ എത്തിയവരിൽ ഒരാൾ പോലും പകുതിക്ക് വെച്ച് എഴുന്നേറ്റുപോയില്ല എന്നത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഈ കലയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ കഥകളിയുടെ ക്യാപ്സൂൾ രൂപങ്ങൾ പല പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു ശൈലി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വിലപ്പോകില്ല. അവിടെയുള്ള കഥകളി ആരാധകരും സംഘാടകരും ഇത്തരം ശോഷിത രൂപ കഥകളിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല.
വാനപ്രസ്ഥം സിനിമയിലെ അപൂർവ അനുഭവങ്ങൾ
ഷാജി എൻ കരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത വാനപ്രസ്ഥം എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളും കൃഷ്ണകുമാർ പങ്കുവെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിനെ കഥകളി പരിശീലിപ്പിച്ചത്. അതിനു മുൻപ് കമലദളം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നവരസങ്ങളും കണ്ണ് സാധകവും പഠിക്കാൻ മോഹൻലാൽ ഒരു മാസത്തോളം കലാമണ്ഡലത്തിൽ താമസിച്ച് പരിശീലിച്ചിരുന്നു.
ഒരു കഥകളി കലാകാരനെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ ആത്മാർഥതയെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു. ചിത്രത്തിൽ ബാലി കെട്ടിയാടിയ ദിവസം കയ്യും കാലും നനച്ച്, കിരീടം തൊട്ടുതൊഴുത് തലയിലേറ്റിയ ശേഷം ആ വേഷം ആടിത്തീർന്നിട്ടേ മോഹൻലാൽ കിരീടം അഴിച്ചുവെച്ചുള്ളൂ. പല പ്രൊഫഷണൽ കലാകാരന്മാർ പോലും ഇടവേളകളിൽ കിരീടം അഴിച്ചുവെക്കാറുണ്ട്.
താടി വേഷങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ കുറ്റിച്ചാമരം അടക്കമുള്ള വേഷഭൂഷാദികളണിഞ്ഞ്, മണിക്കൂറുകളോളം കയ്യിൽ തിരക്കഥയുടെ പേപ്പറുമായി നടക്കുന്ന മോഹൻലാലിനെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ ഓർക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കുക എന്നത് തന്നെ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കാനാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ 13 -14 വർഷം കഥകളി പഠിക്കുന്നത്. കഥകളി അറിയാത്ത ഒരാൾ നിഷ്ഠ പാലിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നി.
"സിനിമ പല ഘട്ടങ്ങളായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് വേഷം അഴിച്ചുവെക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, 'ഏയ് പാടില്ല.. ഞാനത് തൊട്ട് കുമ്പിട്ട് തലയിലേറ്റിയതാണ്. ഈ ഷൂട്ട് തീർന്നിട്ടേ അഴിക്കൂ' എന്നായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ്റെ മറുപടി. കഥകളി അറിയാത്ത ഒരാൾ കാട്ടിയ ആ ഡെഡിക്കേഷൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു."
ചിലപ്പോൾ കലയും ജീവിതവും ഒന്നാകും
നളചരിതവും രുഗ്മാഗതചരിതവും പോലുള്ള കഥകൾ അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിഷമതകൾ പലപ്പോഴും സ്വന്തം സങ്കടങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ കലാകാരൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ചില രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് അണിയലം (മേക്കപ്പ്) ഒലിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടവർ എന്താ ആശാനേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കഥകളി എന്നത് ദൈവിക കലയാണ്. ചിലപ്പോൾ കലയും ജീവിതവും ഒന്നാകും.
ഇതിനോടകം ആയിരക്കണക്കിന് വേദികളിൽ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണകുമാർ കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരേ ദിവസം തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ മൂന്ന് വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത അനുഭവങ്ങൾ വരെയുണ്ട്. രണ്ടു വേഷം അവതരിപ്പിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഒട്ടേറെ.
പലപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിലാണ് കഥകളി അരങ്ങേറുക. കർട്ടൻ ഉയരുമ്പോൾ മുന്നിൽ അഞ്ചോ ആറോ പേർ. സങ്കടം തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമം ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് കഥയിലേക്കും അഭിനയത്തിലേക്കും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും മുന്നിലുള്ള അഞ്ചുപേരും അപ്രത്യക്ഷം ആയിട്ടുണ്ടാകും. പലപ്പോഴും നേർച്ചയായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കഥകളി നടത്തുന്നത്. അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കാണും. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദേവതയുടെ ദേവൻ്റെയോ മുന്നിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവർ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും കള്ളം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചാൽ ഉയർച്ചകളും അംഗീകാരങ്ങളും തേടിവരും.
കേംബ്രിഡ്ജ് മുതൽ ബിബിസി വരെ
കലാമണ്ഡലത്തില് നിന്നും ഡിപ്ലോമയും പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമയും പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ സ്കോളര്ഷിപ്പോടെ കഥകളിയില് രണ്ട് വര്ഷത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലനം കൃഷ്ണകുമാർ നേടിയിട്ടുണ്ട് . ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, ഇംഗ്ലണ്ട് റഷ്യ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, നെതര്ലന്ഡ്സ്, മൗറീഷ്യസ്, ബ്രസീല്, പനാമ, മെക്സിക്കോ, പെറു, സിങ്കപ്പൂര്, ടെഹ്റാന്, തായ്ലന്ഡ്, തായ്വാന്, ഇറ്റലി, ഫ്രാന്സ്, ജര്മനി, ബെല്ജിയം, ഒമാന്, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളില് കലാമണ്ഡലം ട്രൂപ്പിനൊപ്പവും സ്വന്തമായും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണകുമാർ കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചു. 1986 ല് ചെന്നൈ കലാക്ഷേത്രയില് ചേര്ന്ന് ഭരതനാട്യത്തില് രണ്ട് വര്ഷത്തെ പരിശീലനം നേടിയതിനു ശേഷം അവിടെ രണ്ട് വര്ഷത്തോളം അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിദേശ സര്വകലാശാലകളായ കേംബ്രിഡ്ജ്, ഓക്സ് ഫോര്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് ശില്പ്പശാലകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകപ്രശസ്ത അന്താരാഷ്ട്ര നൃത്ത സംഗീത ഫെസ്റ്റിവല് ആയ WOMAD ഫെസ്റ്റിവലിലും റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യന് ഫെസ്റ്റിവലിലും പങ്കെടുത്തു. ന്യൂഡല്ഹിയില് ആര്ട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച നൃത്ത മഹോത്സവത്തില് നൃത്ത സംവിധായകനായി പ്രവര്ത്തിച്ചിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ടെലിവിഷന് ചാനലായ ബിബിസിയില് കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോട്ടയം കഥകള്, ഇരയിമ്മന് തമ്പിയുടെ കഥകള്, നളചരിതം, കര്ണ്ണശപഥം, എന്നീ കഥകളിലെ സാത്വികഗുണപ്രധാന വേഷങ്ങളായ നളന്, ധര്മ്മപുത്രര്, കര്ണ്ണന്, രുഗ്മാംഗദന്, അര്ജ്ജുനന്, കചന് തുടങ്ങിയവയും രജോഗുണപ്രധാന വേഷങ്ങളായ രാവണന്, ദുര്യോധനന്, നരകാസുരന്, ശിശുപാലന്, കീചകന്, കൃമീരന് തുടങ്ങിയവയും ഇപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്നു. ഇവ കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് കൃതികളായ ഇലിയഡ്, ഒഡീസിയസ്, കിംഗ് ലിയര്, ഈഡിപ്പസ് എന്നിവ കഥകളിയായി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള് നടനായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ദശമുഖരാവണന്, ഈഡിപ്പസ് എന്നിവ സ്വന്തമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 1990 ല് കേരള കലാമണ്ഡലത്തില് അധ്യാപകനായി നിയമനം ലഭിച്ചു. കേരള കലാമണ്ഡലത്തില് കഥകളി വടക്കന് കളരിയുടെ വകുപ്പ് മേധാവി, മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വകലാശാലയിലെ ആര്ട്സ് വിഭാഗം ഡീന് എന്നീ നിലകളില് സേവനമനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് ഇന്ത്യയില് ഉടനീളം കഥകളിയരങ്ങുകളില് സജീവമായി പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.
പുരസ്കാരങ്ങള്
കലാമണ്ഡലം അവാര്ഡ്, മുകുന്ദരാജ പുരസ്കാരം, നാട്യശ്രീ പുരസ്കാരം, നാട്യനിപുണ പുരസ്കാരം, സാത്വികം പുരസ്കാരം, കളഹംസം അവാര്ഡ്, കവളപ്പാറകൊട്ടാരം കീര്ത്തി മുദ്ര, തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങള് നേടിയിട്ടുണ്ട്.