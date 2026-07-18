രാമകഥാ ഗാനലയം മുതൽ മിന്നൽവള വരെ; വരികളിലെ രാമായണക്കാഴ്ചകളുമായി കൈതപ്രം
'അഭിമന്യു' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ 'രാമായണക്കാറ്റേ' ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു ഗാനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റുണ്ടോ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്? അത് സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളുടെ കാറ്റാണ്.
Published : July 18, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 5:24 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: ഗാനരചനകൾക്കുള്ള അറിവും അടിത്തറയും നൽകിയത് രാമായണമാണെന്ന് പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവും സംഗീത സംവിധായകനുമായ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി. വായിക്കും തോറും പുതിയ പുതിയ അറിവുകളും വാക്കുകളും കിട്ടുന്നതാണ് അധ്യാത്മരാമായണം. അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും മികച്ച മാധ്യമമാണ് ചലച്ചിത്ര ഗാന ലോകം. തൻ്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ചില ഗാനങ്ങളിൽ രാമായണത്തിൻ്റെ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ വരികളായി വന്നതിൻ്റെ കഥകൾ ഇടിവി ഭാരത് പ്രതിനിധി കെ ശശീന്ദ്രനുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് കൈതപ്രം.
രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ പിറന്ന ഭരതം
1991 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഭരതം' എന്ന സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ ഓടിപ്പോയത് രാമായണത്തിലേക്കാണ്. ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിലുള്ള കഥയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് വൻ വിജയമായത് ആ പാട്ടിലൂടെയാണ്. രാമകഥ ഗാനലയം.. എന്ന പാട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ പൂർണമാകില്ല. കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്, അവസാനിച്ചത് മദ്രാസിലും.
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സംഗീത സംവിധായകൻ രവീന്ദ്രൻ മാഷ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ലോഹിതദാസ്, സംവിധായകൻ സിബി മലയിൽ എന്നിവരെല്ലാം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഭരതം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു കഥയായിരുന്നു. അതും എന്നോട് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗാനരചനയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഥ മാറ്റുകയായിരുന്നു. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ പത്മരാജൻ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതും ആ ദിവസമായിരുന്നു. ഷൂട്ടിങ് തീരുമാനിച്ച ആ ദിവസം ഒന്നും നടന്നില്ല. രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ പിറന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഭരതം.
കുട്ടിക്കാലം മുതലേ രാമായണം ഒപ്പമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള വായനയാണ് തൻ്റെ ഗാനരചനയുടെ അടിത്തറ. കഥാകഥനവും പരസ്പര ചർച്ചകളും എല്ലാം അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരമാണ് രാമായണത്തിൽ. രാമായണം വായിക്കുക മാത്രമല്ല അതിലെ കഥ അമ്മയോടും സഹോദരങ്ങളോടും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യും. ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും പുതിയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ തവണ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാല കാണ്ഡത്തിൽ ഒരു വാക്ക് എന്നെ ആകർഷിച്ചു. 'ഞാൻ അർഹനല്ലെങ്കിലും' എന്നത്. ആത്മീയതയിലൂടെ ഏതു കുലത്തിൽ പിറന്നവനും ശക്തി നൽകുന്നതാണ് അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും എന്ന് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അഞ്ചു രാഗങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരല് കമലദളം
തൊട്ടടുത്ത വർഷം 1992 ൽ ഭരതത്തിൻ്റെ അതേ ടീം തന്നെ ചെയ്ത സിനിമയാണ് "കമലദളം". ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ സീതാരാമായണം ആണ്. എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി അമ്മേ., എന്നെ കൂട്ടു.. എന്നതാണ് അതിലൂടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അഞ്ചു രാഗങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലാണ് സുമുഹൂർത്തമായ്.. എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം. സത്യത്തിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കഥയിൽ മുഴുകിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് എഴുത്ത് തുടങ്ങിയത്. ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് വരികൾ. വരികൾക്കനുസരിച്ച് രവീന്ദ്രൻ മാഷ് അതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. രാത്രി ഒരു മണിക്കാണ് റെക്കോർഡിങ് നടന്നത്. പലഭാഗങ്ങളായി പാടി അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്നീട് കമ്പോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പാട്ടിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലേക്ക് ദാസേട്ടൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാവം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്.
"അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റുണ്ടോ" രാമായണക്കാറ്റേ...
"അഭിമന്യു" എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ 'രാമായണക്കാറ്റേ' ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു ഗാനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റുണ്ടോ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്? അത് സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളുടെ കാറ്റാണ്. രാഖി ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒത്തുചേർന്ന സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. അതിനെ രാത്രി ബന്ധനം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും തെറ്റായി വായിക്കുന്നവരുണ്ട്. രാമായണത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ തന്നെ സഹോദര ബന്ധമാണ് ആ പാട്ടിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് ആദ്യമായി ഇവിടെ ഇടിവി ഭാരതിലൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അതിൽ ഇനി ഒരു ചോദ്യവും തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട.
അടുത്തവർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ സംവിധാനം ചെയ്ത "വാത്സല്യം' എന്ന ചിത്രത്തിലും രാമായണത്തിലേത് പോലെ ഒരു രംഗമുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ നായക കഥാപാത്രമായ മേലേടത്ത് രാഘവൻ നായരും കുടുംബവും വീട് വിട്ട് വനവാസത്തിന് പോകുന്ന ഒരു രംഗം."അലയും കാറ്റിൻ ഹൃദയം" എന്ന വരിയിൽ തുടങ്ങുന്ന പാട്ടിൻ്റെ വരികളിലുടനീളം രാമായണ കഥയോട് ഉപമയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു മനോഹര ഗാനം.
രാമായണം ശരിക്കും ദുഃഖകഥയാണ്. എല്ലാവരും ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന കഥ സങ്കടമുള്ള മനുഷ്യരുടെ കഥയാണ്. അച്ഛനും മക്കളും അനുഭവിച്ച ദുഃഖത്തിൻ്റെ കഥ. അതുതന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ജീവിതത്തിലും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. സീതാ സ്വയം വരത്തിൽ നടന്നതിന്റെ ഒരു പകർപ്പാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും പല സമയത്തും കാണുന്നത്. രാമായണത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ സാധാരണക്കാരായി കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അതിൻ്റെ ഒരു പകർച്ച തന്നെയാണ്. തെറ്റുകളും ശരികളും അബദ്ധങ്ങളും എല്ലാം പുരാണത്തിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്.
കൈതപ്രത്തില് പിറന്ന മിന്നല്വള
ഈ അടുത്തകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ 'നരിവേട്ട' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'മിന്നൽ വള' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ വരികളിലും രാമായണത്തിന് ടച്ചുണ്ട്. രാവണവധം കഴിഞ്ഞ് രാമനും സീതയും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആഹ്ലാദവതിയായ സീത കൈകൾ പുറത്തേക്കിട്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ മിന്നലുകൾ വളയായി എന്നതാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ സങ്കല്പ്പം. പാട്ട് കേട്ട് കുട്ടികൾ ആടുകയും പാടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ കൂടി അതിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയട്ടെ എന്നതുകൊണ്ടാണ് മിന്നിൽ വള എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ആ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് സൂപ്പർ മെഗാ ഹിറ്റായി.
രാമായണത്തിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടി എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മാധ്യമമായ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ രാമായണത്തെ ഓർക്കുക.. രാമന്റെ കഥകളെ നമസ്കരിക്കുക.. രാമനാമം ജപിക്കുക.. നന്മ പ്രാർത്ഥിക്കുക രാമായണത്തിലെ ജ്യേഷ്ഠനുജന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കുക.. സീതയെന്ന ജ്യേഷ്ഠത്തിയമ്മയാകാൻ ശ്രമിക്കുക.. വാല്മീകിയെ പോലെ ഒരു വെറും വേടൻ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് മഹർഷിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുക.. ഒരുപാടൊരുപാട് കഥകളും സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട് അത് ഓർക്കാനുള്ളതാവട്ടെ ഈ വേള.
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