സിവിൽ സർവീസിലെ എഴുത്തുകാരൻ; സാഹിത്യ-സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി കെ വി മോഹൻകുമാർ
എഴുത്തുജീവിതത്തെയും പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് കെ വി മോഹൻകുമാർ ഐഎഎസ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 6:51 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 7:05 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും സിവിൽ സർവീസിലും ഒരുപോലെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രതിഭയാണ് കെ വി മോഹൻകുമാർ ഐഎഎസ്. പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിച്ച 'ഉഷ്ണരാശി' എന്ന നോവലിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. 'ഹേ രാമ', 'പ്രണയത്തിൻ്റെ മൂന്നാം കണ്ണ്' എന്നിങ്ങനെ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി നോവലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ എഴുത്തുജീവിതത്തെയും പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
അടൂർ-മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ
അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് മമ്മൂട്ടി നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രത്തിന് അടൂരിനൊപ്പം തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്നത് കെ വി മോഹൻകുമാറാണ്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയ 'കേശു', 'ക്ലിൻ്റ് ', വി കെ പ്രകാശിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ആരോ ഒരാൾ' തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്കും അദ്ദേഹം തിരക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്
മാധ്യമപ്രവർത്തകനായാണ് കെ വി മോഹന്കുമാർ തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. കേരളകൗമുദിയിലായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീട് ദീർഘനാൾ മലയാള മനോരമയിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറായൂം പാലക്കാട് ജില്ലാ കലക്ടറായും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചു.
എഴുത്തിനോടുള്ള പാഷൻ
ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയിരുന്നു. എഴുത്തിനോട് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തോട് നമുക്ക് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാതെ നിർവാഹം ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് കെ വി മോഹൻകുമാര് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കണ്ണിൽ കണ്ടതും കാതിൽ കേട്ടതും എഴുത്തിന് വിഷയങ്ങളായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴും പാലക്കാട് ജില്ലാ കലക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും കേട്ടറിഞ്ഞ കണ്ടറിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളാണ് അടൂർ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം പദയാത്രയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമായത്.
പുന്നപ്ര വയലാർ സമര സേനാനിയായ എം ടി ചന്ദ്രശേഖരൻ രചിച്ച പുന്നപ്ര വയലാർ ജ്വലിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകമാണ് ഉഷ്ണരാശി എന്ന നോവൽ എഴുതാൻ കൂടുതൽ പ്രചോദനമായത്. ഒരിക്കൽ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് ആ നോവൽ വായിക്കവെയാണ് ആ നോവലിലെ കാളിഭ്രാന്തി എന്ന എനിക്ക് ഏറെ പരിചയമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. കാളി അരയത്തി എന്നാണ് നോവലിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിന് പേര് കൊടുത്തിരുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്തെ എൻറെ പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു കാളിഭ്രാന്തി. ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ ഭിക്ഷ തേടി നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവരെ വല്ലാത്ത ഭയമായിരുന്നു. കാളി അരയത്തിയും പുന്നപ്ര വയലാർ സമരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോവലിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ മാനുഷിക പശ്ചാത്തലം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഉഷ്ണരാശി സംഭവിക്കുന്നതും.
ആലപ്പുഴയിൽ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള അടക്കമുള്ള വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരന്മാർ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ആ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആഴമുള്ള സൃഷ്ടികൾ ആരും എഴുതിയിരുന്നില്ല. രണ്ടിടങ്ങഴിയിലും കയറിലും പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പ്രതിപാദിച്ചു പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അങ്ങനെ ഒരു അഭാവം നികത്തുക എന്ന് ഉദ്ദേശ്യമാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉഷ്ണരാശി എഴുതാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ധനം നിറച്ചത്. തൻ്റെ നോവലുകളിലെ ശക്തയായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് തൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നാണെന്നും മോഹന് കുമാർ.
ഹേ രാമ
രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപഹാസ്യ സൃഷ്ടിയാണ് ഹേ രാമ. അനോവൽ എഴുതിയിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ നോവൽ പ്രസക്തമാണ്. ശ്രീരാമൻ വിമർശിക്കപ്പെടുകയാണ് ഹേ രാമ എന്ന നോവലിൽ. ശ്രീരാമൻ മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ ആണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരോട് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് സമർഥിക്കുകയാണ് നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ഊർമ്മിളയും മൈഥിലിയും മാണ്ഡവിയും. വാത്മീകി രാമായണമാണ് ഹേ രാമ എന്ന നോവൽ എഴുതാൻ പ്രേരകമായത്. വാത്മീകി രാമായണത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ രാമായണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഈശ്വരതുല്യനായ കഥാപാത്രമല്ല രാമൻ.