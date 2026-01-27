ETV Bharat / entertainment

സിവിൽ സർവീസ് അനുഭവങ്ങൾ സിനിമയാകുമ്പോള്‍; 'പദയാത്ര'യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി മോഹൻകുമാർ

പദയാത്ര എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളെ പറ്റിയും കെ വി മോഹൻകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

K V Mohankumar Scripts for Adoor Gopalakrishnan's Next Magnum Opus Padayathra
കെ വി മോഹൻകുമാർ, മമ്മൂട്ടി, അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026

Updated : January 27, 2026

അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിലെ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും 'പദയാത്ര'ക്കു വേണ്ടി ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരും ഏറെ ആകാംക്ഷയിലാണ്. 'മതിലുകൾ', 'വിധേയൻ', 'അനന്തരം' എന്നീ ക്ലാസിക്കുകൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രം പദയാത്രയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞദിവസം എറണാകുളത്ത് ആരംഭിച്ചു. ഗ്രേസ് ആൻ്റണിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്.

സ്വന്തം തിരക്കഥകളിൽ മാത്രം സിനിമയൊരുക്കുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ശൈലിയിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു മാറ്റമാണ് 'പദയാത്ര' കുറിക്കുന്നത്. സാഹിത്യകാരനും സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കെ വി മോഹൻകുമാർ ഐഎഎസ് ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ അടൂരിനോടൊപ്പം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പദയാത്ര എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളെ പറ്റിയും കെ വി മോഹൻകുമാർ ആദ്യമായി തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നു. ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിനിടയിലാണ് കെവി മോഹൻകുമാർ പദയാത്ര എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

25 വർഷത്തെ ആത്മബന്ധം

അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും താനും തമ്മിൽ ഏകദേശം 25 വർഷത്തെ ആത്മബന്ധം ഉണ്ട്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് താനാണ്. അന്ന് തുടങ്ങിയ ബന്ധം പിന്നീട് കൂടുതൽ ദൃഢമായി. ആത്മബന്ധം കുടുംബ ബന്ധത്തിന് തത്തുല്യമായി കാലക്രമേണ മാറി. അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെറെ വീട്ടിൽ പോവുകയും സംസാരിച്ചിരിക്കുകയും പതിവായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം തനിക്ക് ഹൃദ്യമാണ്.

K V Mohankumar Scripts for Adoor Gopalakrishnan's Next Magnum Opus Padayathra
പദയാത്ര ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
'പദയാത്ര' സംഭവിച്ചതിനു പിന്നില്‍

ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയം. തൻ്റെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും കഥകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ചില ചെറുകഥകൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. ഒന്ന് രണ്ട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ കഥകൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര സങ്കൽപ്പവുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നതായിരുന്നില്ല.

2025 ഏപ്രിൽ മാസം. എല്ലാവർഷവും ഓണക്കാലത്ത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഞാനൊരു കഥ എഴുതാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തേക്കും ഒരു കഥ ആലോചിക്കണമല്ലോ എന്ന തോന്നൽ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു. ഒരു യാത്രയിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ചില യാഥാർഥ്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ആശയം രൂപപ്പെടുന്നത്. സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് 12 വർഷം ഞാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ചില ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങളും പാലക്കാട് ജില്ലാ കലക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ടാക്കി. കഥ എഴുതുന്നതിനു മുൻപ് ഞാനത് അടൂർ സാറിനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് കഥ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സിനിമയാക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല കഥയുടെ തിരക്കഥ എന്നോട് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം എന്നിൽ വല്ലാത്ത എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം അടൂർ സാർ ആരുടെയും തിരക്കഥ സിനിമയാക്കാൻ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരിക്കാം മറ്റൊരാളോട് തിരക്കഥ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

K V Mohankumar Scripts for Adoor Gopalakrishnan's Next Magnum Opus Padayathra
പദയാത്ര ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതിയാൽ ശരിയാകുമോ?

അടൂർ സാർ എന്നോട് തിരക്കാതെ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ആ കാര്യം വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല. കാരണം അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതിയാൽ ശരിയാകുമോ? താങ്കൾ എഴുതൂ നമുക്കത് ശരിയാക്കാം എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ക്ലിൻ്റ് എന്ന സിനിമ അദ്ദേഹം കണ്ട ശേഷം വളരെ നല്ല അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.

പിന്നീട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നിരന്തരം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി. ഞാൻ എഴുതിയ തിരക്കഥ പിന്നീട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മറ്റൊരുതലത്തിൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. അങ്ങനെയാണ് പദയാത്ര എന്ന സിനിമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരക്കഥയ്ക്ക് രൂപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. തിരക്കഥയിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻറെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി തിരക്കഥയെ ഉടച്ചുവാർത്തു എന്നു പറയാം.

മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞത് അടൂര്‍

വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആശയമാണ് പദയാത്ര എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളത്. സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ് പദയാത്ര. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലൊരു മഹാനായ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ തന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ ഒപ്പം കൂട്ടിയത് തന്നെ മഹാസംഭവമായി കരുതുന്നു.

K V Mohankumar Scripts for Adoor Gopalakrishnan's Next Magnum Opus Padayathra
മമ്മൂട്ടി, അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ (Special Arrangement)
മമ്മൂട്ടിയോട് തിരക്കഥ ചർച്ച ചെയ്തതും മറ്റും അടൂർ സാർ നേരിട്ട് തന്നെയാണ്. കഥ കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി ആ ചിത്രം നിർമിക്കാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എറണാകുളം അമ്പലമുകൾ ഡിവിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പൂയംകുട്ടിയാണ് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ. വയനാട്ടിലും കുറച്ചുഭാഗം ചിത്രീകരിക്കും. തിരുവനന്തപുരവും പ്രധാന ലൊക്കേഷനാണ്. ഗൗരവ സ്വഭാവക്കാരനായ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ കെ വി മോഹൻകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരല്പം ഗൗരവക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അദ്ദേഹവുമായി അടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യൻ വേറെയില്ല. പദയാത്ര എന്ന പേര് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. ആ പേരിന് ഒരു ആത്മീയ തലമുണ്ട്.

വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം കാണാം.

കെ വി മോഹൻകുമാർ (ETV Bharat)
