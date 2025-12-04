'കർണ്ണൻ' കവിയും പ്രഭാഷണ വേദികളിലെ ചിരി രാജാവും; അഴീക്കോട് മാഷിൻ്റെ നാടുകടത്തൽ ഓർമകളുമായി കെ സുദർശനൻ
മരണത്തിന് മുൻപ് രാത്രിയിൽ അഴീക്കോട് മാഷ് തന്നെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച സംഭവം സുദർശനൻ ഓർമിച്ചു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 4, 2025 at 5:23 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 5:32 PM IST
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ച, പ്രമുഖ കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ കെ സുദർശനൻ തൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിരകാല സുഹൃത്തായിരുന്ന സാഹിത്യകാരൻ സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സുതുറന്നു. തൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ ജനകീയമാക്കിയത് വാക്കുകളിലെ നർമ സ്വഭാവമാണെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
കവിതയുടെ വഴിയിൽ
സർക്കാർ സർവീസിലിരിക്കെതന്നെ കെ സുദർശനൻ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. സുകുമാർ അഴീക്കോട് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. 80-കളിലാണ് ആദ്യമായി കവിതയെഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ 'കർണ്ണൻ' എന്ന കവിത നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ കലോത്സവ വേദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
കർണ്ണൻ കവിതയെക്കുറിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പരിഹാസത്തോടെ ചോദിച്ച സംഭവം അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു: "താങ്കൾക്ക് കർണ്ണനെ പരിചയമുണ്ടോ?" ഇതിന് മറുപടിയായി താൻ പറഞ്ഞത്, "കർണ്ണനെ പരിചയമില്ല, വ്യാസനെ പരിചയമുണ്ട്" എന്നായിരുന്നു.
കെ സുദർശനൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കവിത എഴുതുന്ന കലാകാരന്മാരെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കാൻ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട്. ഒരാളെ അപമാനിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം അയാളിലെ കവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
കാലോചിതമായ മാറ്റം കലാസൃഷ്ടികളിൽ സംഭവിക്കണം. എന്നാൽ അർഥവത്തല്ലാത്ത സാഹിത്യസൃഷ്ടികളോട് തനിക്ക് വിമുഖതയുണ്ട്. പുതിയ കാലത്തെ കവിതകളും സാഹിത്യങ്ങളും മികച്ചതല്ല എന്ന അഭിപ്രായം തനിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കവിതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ, 'ലിംഗ വിശപ്പ്' പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു.
കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കൂടിയ വേദികൾ
ആയിരത്തിലധികം വേദികളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയ കെ സുദർശനൻ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ വേദികൾ ലഭിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ യാത്രയിലും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ആശയദാരിദ്ര്യം ആണ്. ഇപ്പോൾ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഓരോ വേദിയിലും പുതിയ വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട്.
പ്രഭാഷണങ്ങളിലെ നർമ സ്വഭാവമാണ് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. എന്നാൽ നർമം പറയുമ്പോൾ താൻ ചിരിക്കാറില്ലെന്നും, അതിനാൽ കേൾക്കുന്നവർ ചിരിച്ചില്ലെങ്കിലും തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുകുമാർ അഴീക്കോട് തീരാനഷ്ടമായ സൗഹൃദം
കേരളത്തിൻ്റെ ഹാസ്യ സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച സുകുമാർ അഴീക്കോടുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യാനും നർമങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും സാധിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് കെ സുദർശനൻ പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ ഫലിത സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് ചിരിച്ച് പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർമാർ അപകടത്തിൽ പെടുന്നതിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അഴീക്കോട് മാഷിൻ്റെ അവസാനകാലത്തെ ഓർമകളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിരസത സമ്മാനിച്ചു. മരണത്തിന് മുൻപ് രാത്രിയിൽ അഴീക്കോട് മാഷ് തന്നെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച സംഭവം അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു.
"സുദർശനാ, എന്നെ എറണാകുളത്തേക്ക് നാടുകടത്തിയ കാര്യം താങ്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ?" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചോദ്യം.
ആരും കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഇല്ലാത്തത് ജീവിതത്തിൽ വിരസത സമ്മാനിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുകുമാർ അഴീക്കോട് മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അന്വേഷണം കൂടി നടത്തിയിട്ടാണ് ആ സംഭാഷണം അവസാനിച്ചത്. അഴീക്കോട് മാഷിൻ്റെ ചിന്താഭാഷണം സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ഏതോ ഒരു ക്ലാർക്കിന്റെ മേശയ്ക്ക് അകത്ത് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അതൊന്നെടുത്ത് നമുക്ക് ഒഴുക്കണ്ടേ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു.
ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം നടത്തുകയും മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംസാരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ അഴീക്കോട് മാഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ, "ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്?" എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി "അശേഷം വയ്യ" എന്നായിരുന്നു. അബോധാവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് കെ സുദർശനൻ വ്യക്തമാക്കി. സുകുമാർ സാറിൻ്റെ മരണം തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കരുത്താകുമ്പോൾ
സുകുമാർ അഴീക്കോട് തൻ്റെ നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വിഷയം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ സുദർശനൻ പറഞ്ഞു. പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോലും രസകരമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ തനിക്ക് വീണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കെ സുദർശനൻ വ്യക്തമാക്കി. അത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവം കൂടി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
കൊല്ലത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുഴിമാടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർമി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സുഹൃത്തിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തി.
സുഹൃത്ത് തന്നെ ഭാര്യയെ അടക്കിയ ഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ കർമി എന്നെയും കൂട്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇടതുവശത്ത് സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കുഴിമാടം. തൊട്ടിപ്പുറത്ത് താങ്കളുടെ അമ്മയുടെ കുഴിമാടം. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഭാര്യയ്ക്ക് കുഴിമാടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയുടെ ചേർന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കും താങ്കളുടെ കുഴിമാടം. ഒരുമിച്ചു കുഴിമാടം കിട്ടാൻ എന്ത് ഭാഗ്യം അല്ലേ?
സുഹൃത്തിന് കർമ്മി പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടമായി. എനിക്കത് കേട്ട് ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കില്ലല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും നല്ല ആശയങ്ങൾക്ക് ബലം കിട്ടാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ സുദർശനൻ വ്യക്തമാക്കി.
വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.