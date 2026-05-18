പ്രമുഖ നിര്മാതാവ് കെ രാജന് ജീവനൊടുക്കി; വേര്പാടില് ഞെട്ടി തമിഴ് സിനിമാ ലോകം
പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു, അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സിനിമാ ലോകം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 12:38 PM IST
ചെന്നൈ: പ്രമുഖ തമിഴ് സിനിമ നിര്മാതാവ് കെ രാജന് (85) ജീവനൊടുക്കിയതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് തമിഴ് സിനിമാ ലോകം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (മെയ് 17) വൈകുന്നേരം പാലത്തില് നിന്ന് അടയാര് നദിയിലേക്ക് ചാടിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവനൊടുക്കിയത്.
നാട്ടുകാര് നല്കിയ വിവരത്തെ തുടര്ന്ന് ഫയര് ആന്റെ റെസ്ക്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര് എത്തി ഏറെ നേരത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് റോയപേട്ട സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടര്മാര് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ട നടപടി ക്രമങ്ങള്ക്ക് ശേഷം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനല്കും. നിര്മാതാവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടയാര് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുടുംബവുമായി അദ്ദേഹം അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.സിനിമാ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ്ആദരാജ്ഞലിയര്പ്പിക്കുന്നത്.
1983 ൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സിനിമാ യാത്ര
1983-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ബ്രഹ്മചാരികൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കെ. രാജൻ തമിഴ് ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ കെ.ആർ.പി. പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഡബിള്സ്, അവള് പാവം, നിനയ്ക്കാത്ത നാളിലൈ തുടങ്ങിയ സിനിമകള് നിര്മിച്ചു.
അഭിനയവും സംവിധാനവും
1991-ൽ 'നമ്മ ഒരു മറിയാമ്മ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കെ. രാജൻ സംവിധാനരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. നിഴൽഗൽ രവി, വൈദേഗി, ശരത്കുമാർ, ജയഗണേഷ്, കെ.ആർ. വിജയ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ ശങ്കർ ഗണേഷ് സംഗീതം നൽകി. പിന്നീട് 2005-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഉണർച്ചികൾ' എന്ന ചിത്രവും അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തു.
'മൈക്കിള് രാജ്', 'സൊന്തക്കാരന്','വീട്ടുടെ മാപ്പിളൈ', 'പാമ്പു സട്ടൈ','തുണിവ്', 'ബകാസുരന്, നടി, കബഡി കബഡി, പാമ്പു സട്ടൈ, തടുവ്, പഗശൂരൻ, ഗിരിവാളം, ഇടം തിരിയരംഗം, വീട്ടോട മാപ്പിളൈ തുടങ്ങി പത്തിലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ കെ.രാജൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്നാട് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, തമിഴ്നാട് ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ അസോസിയേഷനുകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈ ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവാദ പരാമര്ശങ്ങള്
അടുത്തിടെ തമിഴ് സിനിമാരംഗത്തെക്കുറിച്ച് രാജൻ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത് ചർച്ചയായിരുന്നു. നിർമാതാക്കൾ നേരിടുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെക്കുറിച്ചും അഭിനേതാക്കളുടെ ഉയർന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമാരംഗത്തെ മോശം പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും മ്യൂസിക് ലോഞ്ചിലും ട്രെയിലര് ലോഞ്ചിലും യൂട്യൂബ് ചാനലുകള്ക്കും മറ്റും നല്കിയ അഭിമുഖം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.
എങ്കിലും ചെറിയ മുതല്മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമകളെ അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് യുവ സംവിധായകർക്ക് ഉപദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അവസാനം പങ്കെടുത്ത പരിപാടി
ഈ വർഷം നടന്ന 'പ്രോമിസ്' ചലച്ചിത്രമേളയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന പരിപാടി. ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച കെ. രാജൻ പറഞ്ഞു, "വിളക്ക് കൊളുത്താൻ വേണ്ടത് എണ്ണ, തിരി, തീ എന്നിവ മാത്രമാണ്. ഇവ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ 'എന്നെ തിരുത്തണമേ' എന്നാണ് അത് പുറത്തുവരുന്നത്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോഴും, അത് 'ദൈവമേ, എന്നെ തിരുത്തണമേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ നയിക്കണമേ' എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്." എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സിനിമാ ലോകം
ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് കെ. രാജന്റെ മരണത്തിൽ തമിഴ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ നിരവധി പേർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
Just heard the news of k Rajan sir’s demise. Shocking to hear that he committed suicide. A bold speaker. Been the president of the distributor an association. Sad to hear this news. May his soul rest in peace.— Vishal (@VishalKOfficial) May 17, 2026
God bless
"നടുക്കുന്ന വാര്ത്തയാണിത്. ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളായിരുന്നു കെ രാജന് സര്. അദ്ദേഹം ജീവനൊടുക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് പറയാന് ഒരുകാലത്തും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല. തീരാ ദുഃഖമാണിത്. ആ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു", ഖുശ്ബു കുറിച്ചു.
രാജന്റെ മരണവാര്ത്തയറിഞ്ഞതിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് താനെന്ന് ആര് ശരത്കുമാറും കുറിച്ചു.
தமிழ் திரையுலகின் பிரபல தயாரிப்பாளரான திரு.கே.ராஜன் அவர்கள் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அளிக்கிறது.— R Sarath Kumar (@realsarathkumar) May 17, 2026
1980 முதல் தமிழ் சினிமாவில் இடம்பிடித்த முதுபெரும் தயாரிப்பாளரின் எதிர்பாராத இத்தகைய முடிவு தமிழ் திரையுலகிற்கு பேரிழப்பாகும். அவரது… pic.twitter.com/19lR1mnxrd
"രാജന്റെ മരണം തമിഴ് ചലച്ചിത്രലോകത്തിന് നഷ്ടം തന്നെയാണെന്നും ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ച കാരണമെന്തായാലും ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണ്, ശരത് കുമാര് പോസ്റ്റില് പറയുന്നു.
It’s shocking and sad to know Producer & Distributor Thiru #KRajan sir committed suicide. Unbelievable, as he is one of the boldest and confident persons I have come across. Highly energetic and opinionated. Tamil Cinema will badly miss him for his support to the industry at many… pic.twitter.com/K9zZMMRfFh— G Dhananjheyan (@Dhananjayang) May 17, 2026
"കെ. രാജൻ സാറിന്റെ വിയോഗ വാർത്ത ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേട്ടു. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ധീരനായ പ്രഭാഷകൻ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ" എന്ന് നടൻ വിശാൽ തന്റെ അനുശോചന പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.