എംജിആറിൻ്റെ അഭിനയത്തിന് റീടേക്ക് വിളിക്കാൻ ഈ മലയാളി സംവിധായകൻ ആരാ?
എം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് മകനും പ്രമുഖ ഗാനരചയിതാവും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കെ ജയകുമാർ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2025 at 7:01 PM IST
മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രൈം ത്രില്ലറായ 'സിഐഡി' ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരനായിരുന്നു എം കൃഷ്ണൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് മകനും പ്രമുഖ ഗാനരചയിതാവും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കെ ജയകുമാർ.
തമിഴകത്തിൻ്റെ സൂപ്പർസ്റ്റാറും അന്നത്തെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന എംജിആറിനെ നായകനാക്കി സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ പിതാവിന് നേരിട്ട ഒരു 'കട്ട്' പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കെ ജയകുമാർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
എംജിആറിൻ്റെ സെറ്റിൽ സംഭവിച്ച 'കട്ട്'
എംജിആറിനെയും ജയലളിതയേയും വെച്ച് നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1971-ൽ റിലീസ് ചെയ്ത 'റിക്ഷക്കാരൻ' ആയിരുന്നു എംജിആറിനെ നായകനാക്കി കൃഷ്ണൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത നാല് സിനിമകളിൽ ആദ്യത്തേത്.
ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിനിടെ, എംജിആർ അഭിനയിച്ച് പകുതിയായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ നായർ 'കട്ട്' വിളിച്ചു. "ശരിയായില്ല, ടേക്ക് ടു പോകാം."- അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം കേട്ട് സിനിമയുടെ സെറ്റാകെ അന്താളിച്ചു നിന്നു. എംജിആർ പോലും ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിശ്ചലനായി.
അന്നത്തെ കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ ദൈവീക സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന എംജിആറിന് വേണ്ടി തമിഴ് സംവിധായകർ പൊതുവെ 'കട്ട്' വിളിക്കുകയോ റീ ടേക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. അഭിനയിച്ചതിൽ തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ എംജിആർ തന്നെ സ്വയം ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ രീതി. മലയാളത്തിൽ സൂപ്പർതാരമായ പ്രേം നസീറിനോട് പോലും റീ ടേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് ഈ 'തമിഴ് നിയമം' അറിയില്ലായിരുന്നു.
ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ
ചെയ്ത കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം അല്പം കഴിഞ്ഞാണ് കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് മനസ്സിലായത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് എംജിആർ സംവിധായകനെ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. പുകവലിക്കാൻ പോലും അനുവാദമില്ലാത്ത ആ സെറ്റിൽ ശ്വാസം മുട്ടി നിന്ന കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് "എന്നെ പറഞ്ഞു വിടും" എന്ന ചിന്ത വന്നു.
മുറിയിലെത്തിയ കൃഷ്ണൻ നായരോട്, മലയാളിയായ എംജിആർ സൗമ്യമായി മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചു: "എന്നോടാരും റീ ടേക്ക് ആവശ്യപ്പെടാറില്ല എന്ന കാര്യം കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടോ?"
അച്ഛൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു "താങ്കൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ റീ ടേക്ക് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എത്ര വലിയ സൂപ്പർതാരത്തോടും പെർഫോമൻസ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ കട്ട് വിളിക്കുകയും റീടേക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. താങ്കൾ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ടൈമിങ് തെറ്റായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് വിളിച്ച് ഒന്നു കൂടി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ശമ്പളം തന്ന് വിളിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം മനോഹരമാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ്. അഭിനയിക്കുന്ന ആളിന് ഒരിക്കലും താൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംവിധായകനാണ്. ഞാനെൻ്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്തത്."
അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എംജിആർ പൂർണമായും തൃപ്തനായി. "ഇനി നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല" എന്ന് എംജിആർ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് സംവിധായകൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹം ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പരസ്പര ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് 'റിക്ഷക്കാരന്' ശേഷം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സിനിമകൾ കൂടി ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ സംഭവിച്ചതെന്നും കെ. ജയകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറ്റൊരു മകനായ ശ്രീകുമാർ കൃഷ്ണൻ നായരാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലൈവ് ആക്ഷൻ ചലച്ചിത്രമായ 'ഓഫാബി' സംവിധാനം ചെയ്തത്. 2001 മെയ് 10-ന് 74-ാം വയസ്സിലാണ് എം കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചത്. 'കാലം മാറി കഥ മാറി' (1987) ആണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം.
Also Read: ഷറഫുദീൻ ചിത്രം 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' നവംബർ 28 മുതൽ ഒടിടിയില്