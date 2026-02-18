ETV Bharat / entertainment

ഡെലൂലുവിന് സൂര്യയുടെയും ജ്യോതികയുടെയും സമ്മാനം; സന്തോഷം കൊണ്ട് ആകാശം മുട്ടെ പറക്കാന്‍ തോന്നുന്നുവെന്ന് റിയ ഷിബു

സര്‍വം മായയിലെ പ്രകടനത്തിന് റിയ ഷിബുവിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ജ്യോതികയും സൂര്യയും.

RIYA SHIBU SURIYA AND JYOTIKA SARVAM MAYA MOVIE RIYA SHIBU MOVIES
Jyotika, Riya Shiby And Suriya (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 18, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ചും കരയിപ്പിച്ചും നടന്ന കിലുക്കാം പെട്ടി മോഡേന്‍ പ്രേതം ഡെലൂലു ഇപ്പോഴും നമ്മളില്‍ പലരുടെയും മനസിലുണ്ടാവുമല്ലേ. നിവിന്‍ പോളി ഗംഭീര തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയ അഖില്‍ സത്യന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന സര്‍വം മായയിലെ ഡെലൂലു.

ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്‍ന്ന ഡെലൂലുവായി തകര്‍ത്ത അഭിനയിച്ചത് റിയ ഷിബു തനിക്കുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. തെന്നിന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായ സൂര്യയുയും ജ്യോതികയും തന്നെ അഭിനന്ദിച്ച് അയച്ചു നല്‍കിയ പ്രത്യേക സമ്മാനം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ റിയ പങ്കുവച്ചത്.

വലിയ സന്തോഷത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് താരം ഈ സര്‍പ്രൈസ് സമ്മാനത്തെ കുറിച്ച് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചത്. സൂര്യയുടെയും ജ്യോതികയുടെയും ടാഗ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടായിരുന്നു റിയയുടെ പോസ്റ്റ്. റിയയെ കൂടാതെ സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധായകന്‍ ജസ്റ്റിന്‍ പ്രഭാകരറിനേയും ഈ താരദമ്പതികള്‍ അഭിനന്ദിച്ചു.

ശരിക്കും സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആകാശം മുട്ടെ പറക്കാന്‍ തോന്നുന്നു സൂര്യ സാര്‍ ജ്യോതിക മാം, ഒത്തിരി നന്ദി . എന്‍റെ പ്രകടനത്തിലുള്ള അഭിനന്ദനമായി ഈ സമ്മാനം അയച്ചു തരാന്‍ നിങ്ങള്‍ കാണിച്ച മനസിനും സമയത്തിനും വിലയുണ്ട്. സര്‍വം മായ ടീമിന് മുഴുവനായും ലഭിച്ച അംഗീകാരം ഞാന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ഡിസംബര്‍ 25 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ 151 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. സമീപകാലത്തൊന്നും നിവിന്‍ സിനിമ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ സര്‍വം മായയിലൂടെ നിവിന്‍ പോളിയുടെ വെറും തിരിച്ചു വരവല്ല, 100 കോടിയുമായാണ് എത്തിയതെന്നാണ് ആരാധകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ഡെലൂലു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച റിയ ഷിബുവിനേയും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. മുറ, ഓള്‍ വി ഇമാജിന്‍ ആസ് ലൈറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും തിളങ്ങിയ ഹൃദു ഹാറൂണിന്‍റെ സഹോദരിയാണ് 20 കാരിയായ റിയ. നിര്‍മാതാവ് ഷിബു തമീന്‍സിന്‍റെ മകളാണ്.

സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കികൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ ജസ്റ്റിന്‍ പ്രഭാകരന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സംഗീതം ആചിത്രത്തിന്‍റെ ആത്മാവാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും.

സത്യൻ അന്തിക്കാട് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ഹൃദയപൂർവ്വ’ത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകരനാണ് ‘സർവ്വം മായ‘യിലും സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ശരണ്‍ വേലായുധനാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പാലത്തിന്‍റെ ഭംഗി കൃത്യമായി ഫ്രെയിമുകളില്‍ ശരണ്‍ പകര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ഡിസൈനും സിങ്ക് ഡിസൈനും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അനില്‍ രാധാകൃഷ്‌ണനാണ്.

ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ്‌ പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്‌ളൈ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

Also Read:'ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യില്‍ കിട്ടണമായിരുന്നു'!വന്ന് വന്ന് ചോദ്യ പേപ്പറിലും മോഹന്‍ലാല്‍; തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തി ആരാധകര്‍

TAGGED:

RIYA SHIBU
SURIYA AND JYOTIKA
SARVAM MAYA MOVIE
RIYA SHIBU MOVIES
JYOTIKA SURIYA PRAISE RIYA SHIBU

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.