ETV Bharat / entertainment

സംവിധായകൻ്റെ വേഷം മാറി വീണ്ടും ആർട്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്; ഡീയെസ് ഈറെയുടെ 50 കോടി നേട്ടത്തിൽ ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ

സംവിധായകൻ്റെ തൊപ്പിയൂരി വീണ്ടും കലാസംവിധാന രംഗത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

JYOTHISH SHANKAR
ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 7:56 PM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ കലാസംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ. 'ഭ്രമയുഗം' പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ അദ്ദേഹം, 'പൊന്‍മാൻ' എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനുമാണ്. സംവിധായകൻ്റെ തൊപ്പിയൂരി വീണ്ടും കലാസംവിധാന രംഗത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ, രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയം നേടുന്ന 'ഡീയെസ് ഈറെ'യുടെ കലാസംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

ഡീയെസ് ഈറെയുടെ വൻ വിജയത്തിൽ ഒരു കലാസംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? 50 കോടിയിലധികം കളക്ഷൻ ചിത്രം നേടിക്കഴിഞ്ഞു


വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. 'ഡീയെസ് ഈറെ' ഒരു കലാസംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വേറിട്ടൊരു വർക്കിങ് അനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ചിത്രം ഇപ്പോൾ അടുത്ത നാഴികക്കല്ല് ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. 'ഭ്രമയുഗ'ത്തിനു ശേഷം ഞാൻ രാഹുൽ സദാശിവനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, അത് എപ്പോഴും ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്.

'പൊന്‍മാൻ' എന്നൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും കലാസംവിധാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ?

സത്യത്തിൽ 'പൊന്‍മാൻ' എന്ന സിനിമയുടെ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ 'ഡീയെസ് ഈറെ'യുടെ കലാസംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. കലാസംവിധായകനിൽ നിന്ന് സംവിധായകനിലേക്ക്, വീണ്ടും കലാസംവിധാനത്തിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത സംവിധാന സംരംഭത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലേക്ക്... ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ എപ്പോഴും സജീവമായിരിക്കുക എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.


'ഡീയെസ് ഈറെ'യുടെ 50 കോടിയിലധികം കളക്ഷൻ വിജയത്തെ ഒരു കലാസംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. 'ഡിയെസ് ഈറെ' ഒരു കലാസംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വേറിട്ടൊരു വർക്കിങ് അനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. 50 കോടിയിലധികം രൂപ ഈ സിനിമ ഇതിനോടകം കളക്ഷൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത നാഴികക്കല്ല് നോക്കി ചിത്രം ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ഭ്രമയുഗത്തിനു ശേഷം ഞാൻ രാഹുൽ സദാശിവനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ഒരു കലാ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ രാഹുൽ സദാശിവനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.

JYOTHISH SHANKAR
ഡീയെസ് ഈറെ (ETV Bharat)

ഹൊറർ സിനിമകളിൽ പതിവായി കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി 'ഡീയെസ് ഈറെ' ഭയം സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?

സാങ്കല്‍പിക ലോകത്ത് കഥ പറയുന്നതോ പേടിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുള്ളതോ ആയ സിനിമകളിൽ കലാസംവിധാനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവിടെ സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുക എന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്.

എന്നാൽ 'ഡീയെസ് ഈറെ'യിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സാധാരണയായി ഇരുട്ടിലൂടെയും പഴയകാല സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചുമാണ് ഹൊറർ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുക. എന്നാൽ ഇവിടെ, കൂടുതലും വെളിച്ചത്തിലൂടെയും മോഡേൺ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഭീതിയെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചത്തിലൂടെയും പ്രേക്ഷകനെ ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ സംവിധായകൻ തെളിയിക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് ആണ്.

'ഭ്രമയുഗം', 'ഡിയെസ് ഈറെ' എന്നീ രണ്ട് വൻ വിജയങ്ങൾ നൽകിയ ചിത്രങ്ങളുടെ കലാസംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ വിജയങ്ങളെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?

ഈ രണ്ടു സിനിമകളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും, കലാസംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനുള്ളത്, ആ സിനിമയുടെ വിജയം സംവിധായകനും നിർമാതാവിനും മാത്രമാണ് അർഹമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക ഘടകങ്ങളുടെ വിജയം സംവിധായകനായ രാഹുൽ സദാശിവന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ അടക്കം പലർക്കും അർഹതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

രാഹുൽ സദാശിവനെയും നിർമാതാവിനെയും മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ഈ സിനിമയിൽ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും പ്ലസ് ആയി തോന്നിയത് ആരാണ്?

പ്രണവ് മോഹൻലാൽ എന്ന അഭിനേതാവിനെയാണ്. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാവാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രം ഇതാണ്. ഒരു ഹൊറർ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നടന്‍മാർ സാധാരണ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകടനമല്ല പ്രണവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാജിക്കൽ ആയ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു വ്യത്യസ്തനായ ഹീറോയെയാണ് പ്രണവ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്!

JYOTHISH SHANKAR
ഡീയെസ് ഈറെ (ETV Bharat)
'ഡീയെസ് ഈറെ'യുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായ മറ്റ് സാങ്കേതിക ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഈ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലായി എടുത്തുപറയേണ്ടത് സംഗീതസംവിധാനം തന്നെയാണ്. ക്രിസ്റ്റോ (ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ) സിനിമയുടെ മൂഡിന് അനുസരിച്ച് മികച്ച ഒരു സംഗീതം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതുപോലെ ഷഹനാദ് ജലാലിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ കണ്ട രംഗങ്ങൾ അതുപോലെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ടുണ്ട്.

നല്ല സിനിമകൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കലാസംവിധാനം മാത്രം മികച്ചതായത് കൊണ്ടല്ല. റോക്സിൻ്റെ മേക്കപ്പ് അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. കോസ്റ്റ്യൂമറായ മെൽവിൻ എത്ര മനോഹരമായാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രാലങ്കാരം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരുപോലെ മികച്ച രീതിയിൽ ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് നല്ല സിനിമകൾ ജന്‍മമെടുക്കുന്നത്.

സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടത്?

ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും മികച്ചതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതൊക്കെ സാധ്യമായത് സംവിധായകനായ രാഹുൽ സദാശിവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസരിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ച നിർമാതാവിൻ്റെ വിഷൻ അനുസരിച്ചാണ്.

'ഡീയെസ് ഈറെ' എന്ന സിനിമ മികച്ചതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശവും സംവിധായകനിലും നിർമാതാവിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്. മറ്റൊരാൾക്കും ആ അവകാശങ്ങളിൽ കൈകടത്താൻ അധികാരമില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ പക്ഷം.


സംവിധായകൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് സിനിമ. സംവിധായകന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് കലാസംവിധായകൻ്റെ ജോലി. സംവിധായകന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ മികവുറ്റ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഡീയെസ് ഈറെ എന്ന സിനിമയുടെ കലാസംവിധാനം മികച്ചത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.


പ്രേക്ഷകരെ പേടിപ്പിക്കാൻ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും മനഃപൂർവം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കലാസംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ?

പ്രേക്ഷകനെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ സിനിമയുടെ കലാസംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ജോലിയല്ല. 'ഡീയെസ് ഈറെ' സംസാരിക്കുന്നത് കുറേ ആളുകളുടെ ജീവിതമാണ്. ആ സിനിമയുടെ കഥ ഒരു 'ലൈഫ്' ആണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി മരണപ്പെടുന്നു, അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒരു ആത്മാവ് വന്ന് അയാളുടെ ജീവിതത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ സിനിമയുടെ ഹൊറർ പശ്ചാത്തലത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ മനഃപൂർവം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിലുള്ള കലാസംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

JYOTHISH SHANKAR
ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ (ETV Bharat)


സിനിമയിലെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു, അവയുടെ നിർമാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

എൽസമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീടും രോഹൻ്റെ വീടുമാണ് ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ. രോഹൻ്റെ വീടിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു കെട്ടിടം ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു.

എന്നാൽ, എൽസമ്മയുടെ വീട് ഒരു പറമ്പിൽ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. അതിനുള്ളിലേക്ക് പഴക്കമുള്ള ഒരു ഡെഡ്‌ബോഡി പ്ലേസ് ചെയ്തു. സംവിധായകൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കഥയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള കലാസംവിധാനം പൂർണമാകുന്നത്.

എൽസമ്മയുടെ വീടും അതിലെ ഡെഡ് ബോഡിയും പ്രേക്ഷകരെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തി. ആ നിർമാണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാമോ?

വളരെ നാച്ചുറലായി കലാസംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടേതായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. അത് വർഷങ്ങളായി അറിഞ്ഞതിലൂടെയും പഠിച്ചതിലൂടെയും നേടിയ അനുഭവമാണ്. അമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ രൂപഘടന, അതിനുള്ളിലെ അവസ്ഥ എന്നിവയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.

എൽസമ്മയുടെ വീടിനുള്ളിലെ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റോണക്സ് സേവിയർ എന്ന നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കലാവിരുത് ആണ്. ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ രൂപഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തതും റോണക്സ് തന്നെ.

കാലങ്ങളോളം ആ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഡെഡ് ബോഡിയെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തത് കലാസംവിധാനത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു. റോണക്സ് നൽകിയ ഡെഡ് ബോഡിയെ വീടുമായി അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ 'മെർജ്' ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്.

ഇവിടെ എടുത്തു പ്രശംസിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഷ്ണു എന്ന കലാകാരനെയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ആ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പൂപ്പലുകൾ ഒക്കെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. അതൊരു അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പൂപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് സീക്രട്ടാണോ?

അതെ, എന്തു വസ്തു കൊണ്ടാണ് പൂപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തുപറയില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രേഡ് സീക്രട്ടാണ്. വീട്ടിലെ പൂപ്പൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയലുകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, പലതും പരാജയപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുവിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാമ്പിൾ എന്നെ കാണിച്ചത്. ആ വസ്തു ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ പൂപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു.

ഡെഡ് ബോഡി കിടക്കുന്ന മുറികളിലും കസേരകളിലും ഒക്കെ പൂപ്പലുകൾ വേണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനു പിന്നിലെ തലച്ചോർ വിഷ്ണുവിൻ്റേതുതന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു സല്യൂട്ട്. ചെയ്തെടുത്ത കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡിസൈൻ എൻ്റേതുതന്നെ. അതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കലാകാരന്മാർ എനിക്ക് ഒപ്പം നിന്നു.


സിനിമയിലെ ഒരുപാട് പേർ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു രംഗമുണ്ട്. 'മധുസൂദനൻ പോറ്റി'യുടെ നോട്ടം... വെറുതെ പറമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചുവച്ച ക്യാമറ, കാറ്റടിക്കുന്നു. "ഇങ്ങനെയും പേടി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ" എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച നിമിഷമായിരുന്നു അത്. ആ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?

പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച ആ ഷോട്ട് സംവിധായകനായ രാഹുൽ സദാശിവൻ്റെ മാത്രം സൃഷ്ടിയാണ്. ആ ഷോട്ടിൽ കലാസംവിധായകന് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാൻ പറ്റും? ആ രംഗം പൂർണമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഒരു കലാസംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സീനിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തു, കാറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അടിച്ചു, വലിയ ഫാനുകൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അഭിപ്രായപ്പെടാം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്.

JYOTHISH SHANKAR
ഭ്രമയുഗം (ETV Bharat)

സിനിമയുടെ ടീം ഫാൻ യൂണിറ്റ് വിളിച്ചു, പറമ്പിലേക്ക് ക്യാമറ വച്ചു. മധുസൂദനൻ പോറ്റിയുടെ നോട്ടം... അതിനൊപ്പം സംഗീതത്തിൻ്റെ അകമ്പടി ചേരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് കോരിത്തരിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് സംവിധായകൻ്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ. അതിൽ കലാസംവിധായകന് പല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.




വലിയ സെറ്റുകൾക്കപ്പുറം, ഈ സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരെ പേടിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ചെറിയ വസ്തുക്കൾ പോലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ കാറ്റത്ത് ആടിയുലയുന്ന കീറിയ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റുകൾ. ഈ ഷോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്?

സത്യമാണ്. കീറിയ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റുകൾ പോലും പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഭീതിയുടെ നിഴൽ ഈ സിനിമയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന ഷീറ്റുകൾ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, കലാസംവിധാനത്തിലൂടെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ്.

ഷീറ്റ് വാങ്ങി, അതിനെ നിറംമങ്ങിപ്പിച്ച്, ആവശ്യമായ കീറലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഷോട്ടിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 100 അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഷീറ്റാണ് ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വാങ്ങിയത്. ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരന്തരീക്ഷം തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി, സാൻഡ് പേപ്പർ ഒക്കെയിട്ട് ഉരച്ചാണ് ഷീറ്റിൻ്റെ നിറംമങ്ങിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വേണ്ട രീതിയിൽ കീറലുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ആണി അടിച്ചാണ് പറക്കുന്ന രീതിയിൽ ഷീറ്റിനെ ഉറപ്പിച്ചത്. ആ ഷീറ്റുകൾ പറക്കാൻ കൃത്രിമമായി കാറ്റടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒറിജിനൽ കാറ്റിലാണ് ആ ഷീറ്റുകൾ പറക്കുന്നത്. കാറ്റടിച്ച് ഷീറ്റുകൾ പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.


'ഭ്രമയുഗം' ആയിരുന്നോ 'ഡിയെസ് ഈറെ' ആയിരുന്നോ കലാസംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത്?

സത്യം പറഞ്ഞാൽ, വലിയ സിനിമ, ചെറിയ സിനിമ അങ്ങനെയൊരു മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമകളെ സമീപിക്കാറില്ല. ഏതു സിനിമയാണോ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വലിയ സിനിമ. ബിഗ് ബഡ്ജറ്റോ വലിയ ക്യാൻവാസോ അല്ല വലിയ സിനിമകൾക്ക് ആധാരം.

എങ്കിലും, 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതിൻ്റെ കാലഘട്ടവും പശ്ചാത്തലവും ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരല്‍പം ജോലിഭാരം കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം.


'ഭ്രമയുഗം' ഒരൽപ്പം ജോലിഭാരം കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു കളർ സിനിമയും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയും തമ്മിൽ കലാസംവിധാനത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഒരു കളർ സിനിമയ്ക്ക് കലാസംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക കാലത്ത്, കലാസംവിധാനം ഒരുക്കാൻ. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇത് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നാം.

JYOTHISH SHANKAR
ഭ്രമയുഗത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

ഒന്നാമത്, അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയാണ്. പണ്ടത്തെ കാലം പോലെയല്ലല്ലോ; എല്ലാം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ചെയ്തത്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ സിനിമകൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ ക്ലാസിക് സംവിധായകരോടും ക്യാമറാമാൻമാരോടും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

സാധാരണ ഒരു കളർ സിനിമയിൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഫ്രെയിമിൽ നിരത്തുന്നതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിരത്താൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് ലെയറുകൾ വേണം. ചുവരുകളിലെയും പ്രോപ്പർട്ടികളിലെയും നിറങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലെയറുകൾ കൊടുക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്:

ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു നിറം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഗാഢത കുറയ്ക്കണം. വീണ്ടും അതിനുമുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ള വർണം പെയിൻ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും പെയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

എങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്രെയിമിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കൊക്കെ ശരിയായ ഡെപ്ത് തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇനി ഫ്രെയിമിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ നിറം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി കുറയ്ക്കണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തു നോക്കിയ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ യഥാർഥ ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ 'മന' ഒരുക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് മനയുടെ മുന്നിൽ പുല്ലുകൾ വളർത്താൻ ആരംഭിച്ചു. ഭാരതപ്പുഴയിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച പുല്ലുകളാണ് മനയുടെ മുന്നിൽ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 32 ലോഡ് പുല്ല് 8000 ഗ്രോബാഗുകളിൽ ആയിട്ടാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുനിന്ന് ഒളപ്പമണ്ണ മനയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത്. രണ്ട് മാസം പുല്ലുകള്‍ക്ക് വെള്ളവും വളവും നൽകി വളർത്തിയെടുത്തു. മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ മനയുടെ പുറംഭാഗം ഒളപ്പമണ്ണ മനയിലും അകത്തളവും അടുക്കളയും വരിക്കാശ്ശേരി മനയിലും ആയിട്ടായിരുന്നു ചിത്രീകരിച്ചത്. ഈയൊരു സംഭവം ആർക്കുമറിയില്ല.

വീഞ്ഞ് പെട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗവും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരുക്കിയ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. അതും ഒരു ഫ്ലോറിൽ അല്ല രണ്ടുമൂന്നു ഫ്ലോറുകളിൽ ഒരുക്കിയ സെറ്റുകൾ. പക്ഷേ സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് അതൊരു ഒറ്റ മനയായിട്ട് മാത്രമേ തോന്നൂ.


'ഭ്രമയുഗം' കടുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 'ഡിയെസ് ഈറെ'യുടെ കലാസംവിധാനം താരതമ്യേന എളുപ്പമായിരുന്നോ?

'ഡീയെസ് ഈറെ'യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 'ഭ്രമയുഗ'ത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരല്പം ജോലിഭാരം കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. എൽസമ്മയുടെ വീട് കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക മാത്രമായിരുന്നു വലിയൊരു കടമ്പ.

എന്നാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ മാനദണ്ഡമാക്കി പറയുമ്പോൾ, ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ജോലിഭാരം വേറെ... ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേറെ.

JYOTHISH SHANKAR
ഭ്രമയുഗത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
സിനിമയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലൊക്കേഷനായ 'രോഹൻ്റെ വീട്' ഒരുക്കിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?

സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനുള്ള ഒരു വീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വീടിന് റീ-ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി, കഥയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.

കൂടുതലും പ്രോപ്പർട്ടികൾ കൊണ്ട് വീടിനെ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. കേൾക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരം എന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും, ഒരുപാട് ചെലവ് വന്നതാണ് റോഹൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആർട്ട് വർക്കുകൾ.


കലാസംവിധായകനിൽനിന്ന് സംവിധായകനായ 'പൊന്‍മാൻ' എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമോ?

പൊന്‍മാൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ 'ഡീയെസ് ഈറെ', 'ഭ്രമയുഗം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് വെറും കലാസംവിധായകനായ ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ ആണ്. അവിടെ സംവിധായകനായ ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ ഒരു നിമിഷം പോലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതും ആ സിനിമയ്ക്ക് കലാസംവിധാനം ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ്.

JYOTHISH SHANKAR
പൊന്‍മാനില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

പൊന്‍മാൻ എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിങ് സംബന്ധമായ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പോലും 'ഡീയെസ് ഈറെ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നത് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തത് എനിക്ക് രാഹുൽ സദാശിവൻ എന്ന സംവിധായകനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്‌മെൻ്റ് കൊണ്ടാണ്.

സത്യത്തിൽ, 'പൊന്‍മാൻ' എന്ന സിനിമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് രാഹുൽ സദാശിവൻ 'ഡീയെസ് ഈറെ' ആരംഭിക്കുന്നത്. തൽക്കാലം അസിസ്റ്റൻസിനെ മാത്രം വിട്ടുതന്നാൽ മതി, 'പൊന്‍മാൻ'ൻ്റെ ജോലികൾ തീർന്നശേഷം മാത്രം ഈ സിനിമയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ എന്ന് രാഹുൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

താങ്കളുടെ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ സദാശിവൻ എന്തു പറഞ്ഞു?

പൊന്‍മാൻ റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യദിനംതന്നെ രാഹുൽ സദാശിവൻ ചിത്രം കണ്ടിരുന്നു. ചിത്രം കണ്ട ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: "ഇത്രയും മനോഹരമായ സിനിമ ചെയ്ത ഒരു സംവിധായകൻ ആണോ നിങ്ങൾ..."

ആ ചോദ്യത്തിന് എൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: "എത്ര വലിയ സംവിധായകൻ ആണെങ്കിലും 'ഡീയെസ് ഈറെ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ഞാൻ വന്ന് കലാസംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കും." അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സിങ്ക്. രാഹുൽ സദാശിവൻ എന്ന സംവിധായകനുമായി എനിക്കുള്ള ആത്മബന്ധം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ മികച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ സിനിമയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കാൻ മറക്കാറില്ല. "അതിഗംഭീരമാണ് ജ്യോതിഷ് ചേട്ടൻ്റെ സിനിമ" എന്നാണ് രാഹുൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്.

സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായി എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസരിച്ച് കലാ സംവിധാനം നിർവഹിക്കാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരിയറിൽ കലാസംവിധായകനായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കും.

JYOTHISH SHANKAR
പൊന്‍മാനില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
'പൊന്‍മാൻ' എന്ന സിനിമയിലെ മരിയോ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിന് പിന്നിൽ ഒരു കൗതുകകരമായ കഥയുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ?എൻ്റെ യൗവനകാലം ചെലവഴിച്ചത് കൊല്ലം ജില്ലയിലായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഷിനു സാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കലാപരമായ വർക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടയിൽ, ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ മൺട്രോത്തുരുത്ത് എന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ ഇട വന്നു. അതിനുശേഷം സാറുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു: "ഞാനൊരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മൺട്രോത്തുരുത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അവിടെ ധാരാളം ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളുണ്ട്. സാറിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടൂടെ?" എന്ന്.

അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് ഒരു ചെമ്മീൻ കെട്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു ഉദ്ദേശ്യവും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത്.

പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹം എപ്പോഴോ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അദ്ദേഹം മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ ഒരു ചെമ്മീൻ കെട്ട് വാങ്ങി. 'പൊന്‍മാൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ തേടി നടക്കുന്ന സമയം. മരിയോ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഈ ചെമ്മീൻ കെട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഷിനു സാർ വാങ്ങിയ സ്ഥലം ആണെന്ന്!

JYOTHISH SHANKAR
പൊന്‍മാന്‍ (ETV Bharat)
ഷൂട്ടിങ്ങിന് പെർമിഷൻ ചോദിക്കേണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അനുമതി ലഭിച്ചു. ഷിനു സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: "ജ്യോതിഷിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ... ഒന്നും പൊളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി." വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ചെമ്മീൻ കെട്ട്. 25 ദിവസത്തോളം സ്വന്തം സ്ഥലം പോലെയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.

Also Read: മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ ആദ്യ സ്‌പാര്‍ക്ക്; പ്രണയവും വേർപിരിയലിൻ്റെ വിങ്ങലുമായി 'ഇത്തിരിനേരം'

TAGGED:

JYOTHISH SHANKAR
DIES IRAE
ART DIRECTOR
PONMAN
JYOTHISH SHANKAR INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.