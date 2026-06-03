'ജ്യോതിലക്ഷ്മി തിരക്കിലാണ്'; ജനകീയ കൂട്ടായ്മയൊരുക്കുന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച്
സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മയാണ് മിത്ര ഫിലിംസ്. ഈ കൂട്ടായ്മ നിർമിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണിത്.
Published : June 3, 2026 at 11:13 AM IST
എറണാകുളം: മിത്ര ഫിലിംസ് നിർമിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ പൂജ കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. 'ജ്യോതിലക്ഷ്മി തിരക്കിലാണ്' എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര്. പാലാരിവട്ടത്തെ വൈഎംസിഎ ഹാളിലായിരുന്നു പൂജയും ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ചും സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനാണ് ചടങ്ങിൽ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തിയത്. നടൻ സജിത്ത് തോപ്പിൽ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് നിർവഹിച്ചു. ഒട്ടേറെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മയാണ് മിത്ര ഫിലിംസ്. ഈ കൂട്ടായ്മ നിർമിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ വലിയൊരു ശതമാനം വരുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകർ. കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം സാധാരണക്കാരാണ് ഇതിനു പിന്നിലുള്ളത്. സാധാരണ കലാകാരന്മാർക്ക് സിനിമയെന്ന സ്വപ്നം വേഗത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ സഹായകരമാകും.
സമകാലിക മലയാള സിനിമയിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. പുതിയ കാലത്ത് സിനിമ ആർക്കും സ്വപ്നം കാണാവുന്ന വലിയൊരു മേഖലയായി മാറി. അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും വേദിയിൽ സംസാരിച്ചവർ വ്യക്തമാക്കി. മലയാള സിനിമയിൽ പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്നത്.
പുതിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് മിത്ര ഫിലിംസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭാവിയിലും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഈ സിനിമാ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കൃത്യമായ പദ്ധതിയുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മികച്ച പ്രമേയങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. മിത്ര ഫിലിംസ് പ്രസിഡൻ്റ് റെജി ആനത്താരക്കൽ ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. ചിത്രത്തിലെ സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്.
സിനിമയുടെ ഔദ്യോഗിക തിരക്കഥാ കൈമാറ്റവും വേദിയിൽ നടന്നു. റെജി ആനത്താരക്കൽ തിരക്കഥ സെക്രട്ടറി ഭാസ്കരൻ വെറ്റിലപ്പാറയ്ക്ക് ചടങ്ങിൽ വച്ച് കൈമാറി. സംവിധായകൻ റഷീദ് ചേളാരിയാണ് ഈ സിനിമ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്. പ്രമുഖ മലയാള താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ മുഖ്യ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. അതിനൊപ്പം പുതുമുഖങ്ങൾക്കും ചിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. സിനിമയുടെ മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടും.
ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം വൈകാതെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി. മികച്ചൊരു ദൃശ്യാനുഭവം പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നിരവധി പേരാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിന് ആശംസകളുമായി എത്തിയത്. ചടങ്ങിൽ മിത്ര ഫിലിംസ് സെക്രട്ടറി ഭാസ്കരൻ വെറ്റിലപ്പാറ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
നടി ദേവനന്ദ സുരേഷ്, രക്ഷാധികാരി സിജി രാജൻ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മഞ്ജു ജിജി, രഞ്ജിത്ത് കോഴിക്കോട്, ഷറഫു കരൂപ്പടന്ന തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. ട്രഷറർ ബബിത കൂട്ടായ്മയ്ക്കും പങ്കെടുത്തവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഷറഫു കരൂപ്പടന്ന തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അയ്മനം സാജനാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പിആർഒ. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അനേകം പ്രതിനിധികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. ജനകീയ കൂട്ടായ്മകൾ നിർമിക്കുന്ന സിനിമകൾ അടുത്തിടെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടാറുണ്ട്. നാളുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം സഫലമായത്. അതിനാൽ തന്നെ ജ്യോതിലക്ഷ്മി എന്ന പുതിയ ചിത്രവും തിയറ്ററുകളിൽ സമാനമായ വിജയം ആവർത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
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