ഇടിയോടിടി!ബോക്സ് ഓഫിസില് ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി വിസ്മയ മോഹന്ലാല്; 'തുടക്കം' ആഗോള കലക്ഷന് അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു
ചിത്രം റിലീസായി മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില് വമ്പന് കലക്ഷനുമായി തുടക്കം ചിത്രം. വിസ്മയയുടെ ഗംഭീര പ്രകടനമെന്ന് പ്രേക്ഷകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 11:20 AM IST
അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തില് തന്നെ ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി തിയേറ്ററില് വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തുടക്കം. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാലിന്റെ മകളുടെ ആദ്യ ചിത്രം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തെ ആരാധകര് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല് മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് എന്നതിലുപരി മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ടു തന്നെ സിനിമാപ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കീഴടിക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിസ്മയ മോഹന്ലാല്.
ചിത്രം റിലീസായി ഓരോ ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനും കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ആദ്യ ദിനത്തില് മലയാളത്തില് നിന്ന് 2.55 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമക്കിയതെങ്കില് രണ്ടാം ദിവസം വീണ്ടും ഉയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. 3.6 കോടി രൂപയായിരുന്നു. എന്നാല് വാരാന്ത്യത്തില് 4.25 കോടി രൂപയായി വീണ്ടും ഉയര്ന്നു. ആഗോളതലത്തില് 23. 46 കോടി രൂപ അതിവേഗത്തില് നേടിയത്. വിദശ വിപണിയില് നിന്ന് 11.40 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 12.06 കോടി രൂപയും നെറ്റ് കലക്ഷന്ർ 10.40 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്.
മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 10.40 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രവര്ത്തി ദിനങ്ങിളും ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകള് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുയ ഈ ചിത്രം എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരേയും ഒരുപോലെ ആകര്ഷിക്കുന്നതാണ്. രണ്ട് മണിക്കൂറും പത്തൊന്പത് മിനിറ്റുമാണ് സിനിമയുടെ ദൈര്ഘ്യം.
മീനു എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് വിസ്മയ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വിസ്മയ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം വിലയിരുത്തുന്നത്. വിസ്മയയ്ക്കൊപ്പം ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
26 വയസുകാരിയായ മീനു എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെയും സമ്മർദങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് മീനു നേരിടുന്നതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശക്തയായി ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന തുറിച്ചുനോട്ടങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ആക്രമണങ്ങളിലേക്കും അതിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തിലേക്കും നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം.
കൊടും ക്രിമിനലായാണ് ആശിഷ് ചിത്രത്തില് വേഷമിട്ടത്. ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാല് കാമിയോ റോളില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. യാനിക് ബെനും സ്റ്റണ്ട് സിൽവയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ആക്ഷന് രംഗങ്ങള് കൂടുതലായും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത തിയേറ്ററിൽ വലിയ കയ്യടി നേടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ ആക്ഷന് രംഗങ്ങള്.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോ. എമിൽ വിൻസന്റും ഡോ. അനീഷ ആന്റണിയുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.
ആശിഷ് ജോ ആന്റണിക്കൊപ്പം, ചിപ്പി രഞ്ജിത്ത്, സായ് കുമാര്, ദിനേശ് പ്രഭാകർ, ജാഫർ ഇടുക്കി, കോട്ടയം രമേഷ്, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, ശിവദാസ് കണ്ണൂർ, ജയ്സ് ജോസ്, ജയാ കുറുപ്പ്, അശ്വിനി വിജയൻ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.