'ഒരാളെയും വെറുതെ വിടില്ല'; 'ചുട്ടമല്ലേ' ഗാനത്തിലെ ജാന്വിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള് മോര്ഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി ജൂനിയര് എന് ടി ആര്
കൊരട്ടല ശിവ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ദേവര' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ചുട്ടമല്ലേ എന്ന ഗാനരംഗമാണ് എഐ ഉപയോഗിച്ച് മോര്ഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 4:53 PM IST
ബോളിവുഡ് താരം ജാന്വി കപൂറു തെലുഗു സൂപ്പര്താരം ജൂനിയര് എന് ടി ആറും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ദേവര: പാർട്ട് 1'. ചിത്രത്തിലെ 'ചുട്ടമല്ലേ' എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയ ഞൊടിയിടയിലാണ് തരംഗമായി മാറിയിരുന്നത്. ഗാനരംഗത്തിലെ ജാന്വിയുടെ ലുക്ക് തന്നെയാണ് അന്ന് ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായി മാറിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ഗാനരംഗത്തിലെ ജാന്വിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് എഐ ഉപയോഗിച്ച് മോര്ഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകനായ ജൂനിയര് എന് ടി ആര്.
ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നവരേയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരേയും താന് വെറുതെ വിടില്ലെന്നും കര്ശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും താരം സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്, എഐ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കര്ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള് കൊണ്ടുവരണമെന്നും ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും എല്ലാ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോടും കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനോടും ജൂനിയര് എന് ടി ആര് അഭ്യര്ഥിച്ചു.
വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും, അസുഖകരവും, ലജ്ജയില്ലാത്തതുമായ പ്രവൃത്തി എന്നാണ് ജൂനിയര് എന് ടി ആര് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇതിനെതിരെ കുറിച്ചത്.
Disgusting, Sick and Shameless.— Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026
In a land that worships women as mothers and goddesses, where "Matrudevo Bhava" is not just a phrase but a part of our culture, some people have fallen so low that they are using AI to disrespect a woman in the most degrading way possible. Using…
"സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരായും ദേവതകളായും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. “മാതൃദേവോ ഭവ” എന്നത് വെറുമൊരു വാക്യമല്ല, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ചിലർ ഇത്രയും അധഃപതിച്ചിരിക്കുകയാണ്; ഒരു സ്ത്രീയെ ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ അപമാനിക്കാൻ അവർ എഐ (AI) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്രയും നീചമായ ഒരു കാര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാക്കുകൾക്കതീതമായി ലജ്ജാകരമാണ്.
ഈ മോർഫ് ചെയ്ത ചുട്ടമല്ലേ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള വൃത്തികെട്ടവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: നിങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ഇത് സൃഷ്ടിച്ചവർക്കെതിരെയും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും സാധ്യമായ എല്ലാ നിയമനടപടികളും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും.
ദയവായി ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കാണുകയോ, പങ്കുവയ്ക്കുകയോ, അതുമായി ഇടപഴകുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇന്ന് ഇത് മറ്റൊരാളാണ്. നാളെ ഇത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയോ, സഹോദരിയോ, ഭാര്യയോ, മകളോ ആയിരിക്കാം.
ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. എഐ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടും ഇന്ത്യാ സർക്കാരിനോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു", താരം കുറിച്ചു.
വീഡിയോ നിർമിച്ചവർക്കും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും നടൻ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൊരട്ടല ശിവ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ദേവര', രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായാണ് സിനിമ ഒരുങ്ങിയത്. ബിഗ് ബജറ്റിലായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിയത്. തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഹിന്ദി, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. യുവസുധ ആർട്ട്സും എൻടിആർ ആർട്സും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്മാണം. നന്ദമുരി കല്യാൺ റാം ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചത്.