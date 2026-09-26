'പാതിരാത്രി കണ്ണിൽ പാമോയിലൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന ബിപ്പ്ളവ അടിമകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു'; സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ മറുപടി
തനിക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിൽ കടുത്ത നിരാശയുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്കാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ജോയ് മാത്യു മറുപടി നൽകിയത്
Published : September 26, 2026 at 11:04 AM IST
കോഴിക്കോട്: ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാവുകളിൽ വിറകുവെട്ടുകാരനായി അഭിനയിച്ച തനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് നടൻ ജോയ് മാത്യു. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് നടൻ രവീന്ദ്രനെ നിയമിച്ചതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കും പരിഹാസങ്ങൾക്കും ചുട്ടമറുപടിയുമായാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്.
തനിക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിൽ കടുത്ത നിരാശയുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്കാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ജോയ് മാത്യു മറുപടി നൽകിയത്. അക്കാദമി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ പേരും സജീവമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നതായി നേരത്തെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം രവീന്ദ്രനെ ചെയർമാനായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജോയ് മാത്യുവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് തനിക്ക് നിരാശയില്ലെന്നും പുതിയ അധ്യക്ഷനും ടീമിനും ആശംസകൾ നേരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നടൻ രവീന്ദ്രനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ തൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബിപ്പ്ളവ പാർട്ടി അടിമകൾ വിഷമത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. പാതിരാത്രി കണ്ണിൽ പാമോയിൽ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാരമില്ല സഖാക്കളെ സാരമില്ലെന്നും, പത്ത് വർഷം മുൻപ് ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാവുകളിൽ വിറകുവെട്ടുകാരനായി അഭിനയിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ തനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവുമില്ലെന്നും രവീന്ദ്രനും ടീമിനും ആശംസകൾ നേരുന്നുവെന്നും ജോയ് മാത്യു ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ആക്ഷേപഹാസ്യങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് കമൻ്റ് ബോക്സ്
ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നടൻ രവീന്ദ്രനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ തനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവുമില്ലെന്നും സഖാക്കൾ ഇതിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ജോയ് മാത്യു ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചതോടെ പോസ്റ്റിനടിയിൽ ആക്ഷേപഹാസ്യ കമൻ്റുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കായിരുന്നു. കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും, തൊലിക്കട്ടി അപാരം, കമ്മികളുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറിട്ട് കാര്യമില്ല, കഞ്ചാവ് അടി നിർത്തണം എന്നാലെ ബോധം ഉണ്ടാവൂ എന്നാലല്ലേ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ പറ്റൂ തുടങ്ങിയ പരിഹാസങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്.
ന്യൂസ് ചാനൽ താങ്കളുടെ സങ്കടം രാവിലെ കാണിച്ചു, ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു, വിശ്വസിച്ചവരെ വഞ്ചിച്ചവനാണ് പൂക്കി, താങ്കൾക്ക് മനക്കരുത്തുണ്ടാകട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കമൻ്റുകൾ. ദയവായി കടുംകൈ ചെയ്യരുത് ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ ചേട്ടാ, സാരമില്ല ഇനിയും എല്ലിൻ കഷ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചും വിമർശിച്ചും കൊണ്ടുള്ള നിരവധി പ്രതികരണങ്ങളാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ വന്നത്.
പുതിയ അക്കാദമി ഭരണസമിതി
സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടൻ രവീന്ദ്രനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമിച്ചത്. നടിയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകയുമായ പ്രിയങ്ക നായരെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സനായും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ചകളിൽ ബ്ലെസി, സത്യൻ അന്തിക്കാട്, ഡോ. ബിജു, പ്രേംകുമാർ, ജോയ് മാത്യു തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖരുടെ പേരുകൾ സജീവമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്തിമമായി രവീന്ദ്രനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.
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ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജോയ് മാത്യുവിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തിരിഞ്ഞത്. സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ജോയ് മാത്യുവിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ പ്രചാരണം. ഇതിനെല്ലാം തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു.
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