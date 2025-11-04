ETV Bharat / entertainment

"സ്ത്രീ പീഡകന് അവാര്‍ഡ് നല്‍കി ആദരിക്കുന്നതിലൂടെ നിയമത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു"; വേടന് അവാര്‍ഡ് നല്‍കിയതില്‍ ജോയ്‌ മാത്യു

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചത്ര അവാര്‍ഡില്‍ വേടന് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതില്‍ പ്രതികരിച്ച് ജോയ്‌ മാത്യു. നിയമത്തിന്‍റെ കണ്ണിൽ സ്ത്രീ പീഡകനായ ഒരാള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡ് നല്‍കി ആദരിക്കുന്നതിലൂടെ നിയമത്തെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജോയ്‌ മാത്യു.

JOY MATHEW KERALA STATE FILM AWARDS VEDAN ജോയ്‌ മാത്യു
Joy Mathew (Joy Mathew Facebook page)
55-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചത്ര അവാര്‍ഡില്‍ വേടന് മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് നടനും സംവിധായകനുമായ ജോയ്‌ മാത്യു. നിയമത്തിന്‍റെ കണ്ണിൽ സ്ത്രീ പീഡകനായ ഒരാള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡ് നല്‍കി ആദരിക്കുന്നതിലൂടെ നിയമത്തെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജോയ്‌ മാത്യു. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധതയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്‌പെഷ്യൽ അവാർഡ് കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ജോയ് മാത്യു ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"അവാർഡ് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം- ഒരാൾ എത്ര മികച്ച എഴുത്തുകാരനോ കലാകാരനോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിയമത്തിന്‍റെ കണ്ണിൽ അയാൾ ഒരു സ്ത്രീ പീഡകനാണെന്നിരിക്കെ പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണമെടുത്ത് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി നിയമത്തെ പരിഹസിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്?

അവാർഡ് നൽകേണ്ടയാൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നും അബലകൾക്ക് ആശ്രയമാണ് എന്ന് നാഴികയ്ക്ക് നാല്‍പ്പത് വട്ടം പറയുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും! അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ അർഹതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള അയാളുടെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധതയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്‌പെഷ്യൽ അവാർഡ് കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണ്. അതോടെ അവാർഡ് ജേതാവ് ആ വഴിക്ക് വരില്ല. ജൂറിക്കും സർക്കാരിനും തടി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ആവാം. ഗുണപാഠം: ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഭാവിയിൽ സ്ത്രീ പീഡന പ്രക്രിയ ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല കുട്ടികളായി മാറും" -ജോയ് മാത്യു കുറിച്ചു.

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരത്തില്‍ 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മമ്മൂട്ടിയാണ്. 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ'യിലൂടെ ഷംല ഹംസ മികച്ച നടിയായും തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടു. നടൻ ടൊവിനോ തോമസിന് മികച്ച നടനുള്ള പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു.

'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ്‌' ആണ് മികച്ച ചിത്രം. മികച്ച സംവിധായകനായി 'മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സി'ന്‍റെ സംവിധായകന്‍ ചിദംബരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരവും ഈ സിനിമയിലൂടെ ചിദംബരം സ്വന്തമാക്കി.

അതേസമയം സൗബിന്‍ ഷാഹിറും സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ഭരതനുമാണ് മികച്ച സ്വഭാവ നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയത്. ലിജോ മോള്‍ മികച്ച സ്വഭാവ നടിയുമായി. 'പ്രേമലു' മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ'യുടെ സംവിധായകന്‍ ഫാസില്‍ മുഹമ്മദ് നവാഗത സംവിധായകനുള്ള അവാര്‍ഡും നേടി.

തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ വെച്ച് സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ജൂറി അധ്യക്ഷൻ പ്രകാശ് രാജ്, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി തുടങ്ങി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

JOY MATHEW
KERALA STATE FILM AWARDS
VEDAN
ജോയ്‌ മാത്യു
JOY MATHEW ON FILM AWARDS

