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ഇത് ഹൈവോള്‍ട്ടേജ് ഐറ്റം! ഷാജി കൈലാസ്- ജോജു ജോര്‍ജ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'വരവ്' ഒടിടിയിലേക്ക്, റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്

ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടിയ ചിന്താമണി കൊലക്കേസ്, റെഡ് ചില്ലീസ്, ദ്രോണ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ എ.കെ. സാജനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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Varavu OTT Release (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 1:29 PM IST

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ജോജു ജോർജ് നായകനായെത്തിയ പ്രതികാര ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ 'വരവ്' ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈസി റെജിയാണ്. എ.കെ. സാജനാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന പോളച്ചൻ എന്ന 'പോളി' (ജോജു ജോർജ്) എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് വരവിന്‍റെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാണാതായ തന്‍റെ അനുജൻ വില്ലിയെ തിരഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പോളി ചെന്നെത്തുന്നത് നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരും സ്വാധീനമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികളുടെ കറുത്ത രഹസ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. തുടർന്ന് തന്‍റെ കുടുംബത്തെ തകർത്തവർക്കെതിരെ പോളി നടത്തുന്ന നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം.

ജോജു ജോർജ് കൂടാതെ മുരളി ഗോപി, അർജുൻ അശോകൻ, വിൻസി അലോഷ്യസ്, ബാബുരാജ്,ബൈജു സന്തോഷ്, ദീപക് പറമ്പോൾ, ബിജു പപ്പൻ, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ബോബി കുര്യൻ, അശ്വിൻ കുമാർ, ബാലാജി ശർമ്മ, ചാലി പാലാ, രാധികാ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം മുൻനായിക സുകന്യയും സുപ്രധാനമായ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

മലയാള സിനിമയിൽ തന്റെതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസും നടൻ ജോജു ജോർജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മുൻപ് 'വല്യേട്ടൻ' സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി പുറത്തുനിന്നു കണ്ട ഓർമ്മ പങ്കുവെച്ച ജോജു, ഷാജി കൈലാസിന്‍റെ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

വരവ് സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ മലയാളം സീ 5-ൽ പ്രീമിയർ ആരംഭിക്കും. ഷാജി കൈലാസിന്‍റെ മാസ്സ് സംവിധാന ശൈലിയും ജോജു ജോർജിന്‍റെ അഭിനയ മികവും ഒത്തുചേരുന്ന 'വരവ്' സീ5 പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും,എന്ന് സീ 5യുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൗത്ത് വിഭാഗത്തിലെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (തമിഴ് & മലയാളം) ബിസിനസ്സ് ഹെഡ് ആയ ലോയിഡ് സി സേവ്യർ പറഞ്ഞു.

"ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബകഥയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ‘വരവ്, ജോജു അസാധാരണ പ്രതിഭയുള്ള നടനാണ്. ഒരു പെർഫോമർ എന്ന നിലയിൽ നിരവധി വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിലെ ആക്ഷൻ താരത്തെ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും സ്ക്രീനിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്രത പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്", എന്ന് ഷാജി കൈലാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓൾഗാ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ നൈസി റെജി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോമി ജോസഫ് ആണ്. വലിയ മുടക്കുമുതലിലും വൻ താരപ്പൊലിമയിലുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

മൂന്നാർ മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ, തേനി, ഇടുക്കി, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടിയ ചിന്താമണി കൊലക്കേസ്, റെഡ് ചില്ലീസ്, ദ്രോണ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ എ.കെ. സാജനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും രചിക്കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം - എസ്. ശരവണൻ, എഡിറ്റിംഗ്- ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം, സാബു റാം, മേക്കപ്പ് സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സമീറ സനിഷ്, സ്റ്റിൽസ് - ഹരി തിരുമല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-സ്യമന്തക് പ്രദീപ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേർസ് - ശിവൻ പൂജപ്പുര, അനിൽ അൻഷാദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - വിനോദ് മംഗലത്ത്. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർജോസ്.

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