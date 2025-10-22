"ആ നോട്ടത്തിലുണ്ട് എല്ലാം", ആരെയാകും ജോജു തീക്ഷ്ണമായി നോക്കുന്നത്? പോസ്റ്റുമായി ജീത്തു ജോസഫ്
ബിജു മേനോന് നായകനായി എത്തുന്ന വലതുവശത്തെ കള്ളന് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ജോജു ജോര്ജിന്റെ പിറന്നാള് സ്പെഷ്യല് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. സംവിധായകന് ജീത്തു ജോസഫ് ആണ് പോസ്റ്റര് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2025 at 3:34 PM IST
ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ 'മിറാഷ്' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'വലതുവശത്തെ കള്ളന്'. ബിജു മേനോന് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിലെ ജോജു ജോര്ജിന്റെ പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്. ജോജുവിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നിര്മ്മാതാക്കള് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടത്.
കണ്ണട താഴ്ത്തി ആരെയോ തീക്ഷ്ണമായി നോക്കുന്ന ജോജുവിനെയാണ് പോസ്റ്ററില് കാണാനാവുക. ജീത്തു ജോസഫ് തന്നെയാണ് പോസ്റ്റര് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. "ആ നോട്ടത്തിലുണ്ട് എല്ലാം!" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ജീത്തു ജോസഫ് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസയമം ജോജു ആരെയാകും ഇങ്ങനെ തീക്ഷ്ണമായി നോക്കുന്നത് എന്നാണ് ആരാധകര് ചോദിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ നായകനായ ബിജു മേനോനെയാകും ജോജു ഇത്തരത്തില് നോക്കുന്നതെന്നും സിനിമയില് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രമാകും നടനുള്ളതെന്നും ആളുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളൊന്നും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല.
നേരത്തെ ബിജു മേനോന്റെ ജന്മദിനത്തിലും നടന്റെ പിറന്നാള് സ്പെഷ്യല് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ സിനിമയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ പോസറ്റുകളെല്ലാം സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ വര്ഷം ക്രിസ്മസ് റിലീസായാകും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക.
ദുരൂഹമായ കഥാപശ്ചാത്തലമാകും ചിത്രത്തിന്റേതെന്നാണ് സൂചന. വലതുവശത്തെ കള്ളന് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. 'മുറിവേറ്റൊരു ആത്മാവിന്റെ കുമ്പസാരം' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടു കൂടിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് ലുക്ക് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയത്.
കൊച്ചി, പീരുമേട്, വണ്ടിപ്പെരിയാര് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. ഡിനു തോമസ് ഈല് ആണ് സിനിമയുട തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിഹോളിക്സ്, ഓഗസ്റ്റ് സിനിമ, ബെഡ്ടൈം സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങീ ബാനറുകളില് ഷാജി നടേശന് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. ടോൺസൺ ടോണി, സുനിൽ രാമാടി, പ്രശാന്ത് നായർ എന്നിവര് സഹനിര്മ്മാതാക്കളുമാണ്.
സതീഷ് കുറുപ്പ് ഛായാഗ്രഹണവും വിനായക് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. വിഷ്ണു ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിനായക് ശശികുമാറാണ് ഗാന രചന.
കോസ്റ്റ്യൂം - ലിൻഡ ജീത്തു, മേക്കപ്പ് - ജയൻ പൂങ്കുളം, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - അർഫാസ് അയൂബ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഷബീർ മലവെട്ടത്ത്, വിഎഫ്എക്സ് - ടോണി മാഗ് മിത്ത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കത്തീന ജീത്തു, മിഥുൻ എബ്രഹാം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - പ്രശാന്ത് മാധവ്, സ്റ്റിൽസ് - സാബി ഹംസ, പബ്ലിസിറ്റി സിസൈൻസ് - ഇല്യൂമിനാർടിസ്റ്റ്, പിആർഒ - ആതിര ദിൽജിത്ത് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
മോഹന്ലാലിനൊപ്പമുള്ള ദൃശ്യം സീരിസിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാണ് ജീത്തു ജോസഫ്. മെമ്മറീസ്, ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2, മൈ ബോസ്, മമ്മി ആന്ഡ് മി, കൂമന്, നേര് തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ് ജീത്തു ജോസഫ്.
